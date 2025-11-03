【茨城県：Doggy’s Coast Oarai】愛犬と過ごす贅沢なお正月”オールインクルーシブ＆屋内外ドッグラン付き”愛犬同伴型リゾートホテルでお正月限定イベント開催

株式会社IHS

愛犬とともに、新しい年を穏やかに迎える特別なひととき。




■ イベント内容

フォトスポット ～正月Ver.～
新春を華やかに彩る特設フォトスポットが登場。愛犬の晴れ着姿をパシャリ、記念撮影をお楽しみいただけます。


運試し！ガチャポン（1グループにつき1回）
新年最初の運試し！うれしい景品があたるかも？


年越しそば（12月31日限定）
大晦日の夜には、年越しそばをお楽しみください。もちろんワンちゃん用のご用意！


ワンちゃんおせち（1月1日・2日・3日限定）
新年を迎えるワンちゃんにも、Doggy’s Coast Oaraiから「お年賀」をご用意しました。ご宿泊のお客様へ、1グループにつき1つ、ワンちゃん用おせちをプレゼント。


愛犬とともに、穏やかで贅沢を。


“愛犬との時間を、より自由に、より心地よく。”


そんな想いから、当館ではご滞在中のお食事やドリンク、おつまみまですべて含まれたオールインクルーシブスタイルを採用。
飼い主さまはもちろん、愛犬にとっても快適で安心できる時間をお過ごしいただけます。



フリーフロー

ディナーイメージ

ウェルカムスイーツ（期間限定）

また、天候を気にせず遊べる屋内ドッグランと、太平洋を望め、陽光あふれる屋外ドッグランを完備。
一年のはじまりを、愛犬と存分に駆け回るひとときで迎えていただけます。





・屋外ドッグラン（芝エリア/ウッドチップエリア）：自然の光と大洗の海風を感じながら、思いきり走れる開放的な空間。傾斜もあり、愛犬の運動不足解消に最適。
・屋内ドッグラン（全天候型）：雨や雪の日も安心。快適な温度管理で、愛犬の遊び時間を途切れさせません。遊具も完備。


どちらも、愛犬のサイズや性格に合わせて安心してご利用いただけます。



『WANDERFUL NEW YEAR』


開催期間：2025年12月26日～2026年1月10日


【Doggy’s Coast Oaraiについて】




茨城県内屈指の観光スポットである大洗町に位置する『Doggy’s Coast Oarai』。全室愛犬同伴で宿泊できる客室は窓から海と港町の景色が楽しめます。太平洋の潮風を感じながら海辺の町で愛犬との特別な時間をお過ごしください。


洗練されたレストランでは、愛犬とご一緒にテーブルを囲み、心ゆくまでお食事をお楽しみいただけます。リードフックの高さひとつにまで、“ともに過ごす”ことへの美意識が息づいています。ワンちゃんのお食事メニューもご用意。愛犬との穏やかな時間をお過ごしください。


※ワンちゃんのお食事は有料です。


オールインクルーシブサービスも充実

館内での様々なアクテビティが追加料金なしでお楽しみ頂けます。ご滞在中を通して非日常的な時間を大切な方とお過ごし下さい。



All Inclusive


□ご夕食時フリーフロー


□プレミアムラウンジ


□グルーミングルーム


□ウェルカムサービス


□クラフトコーナー　


□屋内ドックラン『Happy Tail』


□屋外ドックラン『Pine Tree』


※一部ご利用人数の制限を設けさせて頂いているサービスも御座います。予めご了承下さい。





■お問い合わせ ：TEL 0570-200-418（10:00-19:00）


■URL：https://doggyscoast-oarai.jp



【姉妹館】

大洗ホテル


茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881


https://www.oarai-hotel.co.jp/



袋田温泉 思い出浪漫館


茨城県久慈郡大子町袋田978


https://www.roman-kan.jp



大洗海岸 魚来庵


茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6885


https://www.hotel-gyoraian.jp



【会社概要】


社名：株式会社IHS


本社所在地：〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881


代表取締役：竹内 順一


事業内容：ホテル業