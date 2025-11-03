富山グラウジーズ戦の見どころ 11月5日(水)@沖縄サントリーアリーナ

沖縄バスケットボール株式会社

11月5日(水)は昨シーズンB2王者の富山グラウジーズを沖縄サントリーアリーナにて迎え撃ちます。

富山は平均スティール数10.2本(リーグ1位)の数字が示す通り、粘り強いディフェンスから速攻の好機を狙うのが特徴です。注目選手には、NBLでの経験がある#8 トレイ・ケル選手が得点の要となり、富山を先頭に立って牽引してきた#11 宇都直輝選手や、新加入の#3 岡田雄三選手は的確なゲームメイクとディフェンスでチームを牽引します。さらに、昨シーズンの得点王#12 ブロック・モータム選手が加わり、攻撃に厚みが増しています。

一方、キングスは怪我などで欠場者が出ているものの、2013年にキングスでプレーしたベテランの#7 アンドリュー・ランダル選手が加わりました。11月1日(土)、2日(日)のアウェー越谷戦では、その豊富な経験と要所での活躍により、チームの安定感が増しています。さらに、オールラウンダーの#4 ヴィック・ロー選手がコート内外でリーダーシップを発揮し、的確な状況判断でオフェンスを組み立てます。また、#15 松脇圭志選手はプロキャリアをスタートさせた富山との対戦とあり、古巣対決での奮起にも注目です。

激戦必至のホーム富山戦をぜひ、沖縄サントリーアリーナで共に戦いましょう。

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/RG/20251105/?_ga=2.79142996.1562392539.1761544416-882573559.1761544416&_gl=1*s3qdps*_ga*ODgyNTczNTU5LjE3NjE1NDQ0MTY.*_ga_QVRV5QT578*czE3NjIxMjQ5NzAkbzM4JGcxJHQxNzYyMTI0OTc2JGo1NCRsMCRoMA..)

■注目選手

【琉球ゴールデンキングス】

#4 ヴィック・ロー [SF/PF]

201cm/94kg

・16PTS/6REB/6AST/3ST [11/2vs越谷]

・12PTS/6REB /2AST [11/1vs越谷]

#7 アンドリュー・ランダル[SF]

198cm/109kg

・12PTS/4REB/4AST/2ST [11/2vs越谷]

・11PTS/2REB /2AST/2ST [11/1vs越谷]

【富山グラウジーズ】

#11 宇都直輝[PG]

191cm/90kg

・17PTS/8AST/3ST [11/2vs茨城]

・5PTS/8AST/1ST [11/1vs茨城]

#12 ブロック・モータム[PF]

208cm/111kg

・19PTS/3REB [11/2vs茨城]

・12PTS/4ST [11/1vs茨城]

■試合情報

・対戦相手：富山グラウジーズ

・日時：11月5日(水) 19:35 TIP-OFF

・試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20251105/)