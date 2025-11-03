【やっぱりステーキ】親不孝通り店で7周年を記念して感謝祭を開催！やっぱりステーキ(ミスジ)を11月4日(火)から4日間限定で特別価格で販売！
株式会社ディーズプランニング
■やっぱりステーキ親不孝通り店 7周年感謝祭開催！
日頃のご愛顧に感謝を込めて、人気の「やっぱりステーキ(ミスジステーキ)」を特別価格でご提供
沖縄発のステーキチェーン「やっぱりステーキ」親不孝通り店では、皆さまのご愛顧に支えられ、このたび7周年を迎えることができました。
日頃の感謝の気持ちを込めて、11月4日（火）～11月7日（金）の４日間限定で「7周年感謝祭」を開催いたします。
感謝祭期間中は、看板メニューであり人気No1の「やっぱりステーキ（ミスジステーキ）」を、肉職人が店内で丁寧にカットし、特別価格でご提供いたします。
やわらかくジューシーなミスジステーキを、この機会にぜひお得にお楽しみください。
【7周年感謝祭 概要】
対象商品：やっぱりステーキ（ミスジステーキ）150g
特別価格：1,000円（税込1,100円）
さらにその他のサイズもお得に!!
200g → \1,650 (税込)
300g → \2,200(税込)
期間：2025年11月4日（火）～11月7日（金）
開催店舗：やっぱりステーキ 親不孝通り店
皆さまへの感謝を込めた４日間。
「やっぱりステーキ」自慢の旨みたっぷりなミスジステーキを、ぜひこの機会にご堪能ください。
※やっぱりステーキ親不孝通り店限定のキャンペーンです。その他店舗では実施しておりません。
※表示されているグラム数は調理前のものです。
※写真はイメージです。
※内容は予告なく変更または中止となる場合がございますのでご了承ください。
【店舗情報】
やっぱりステーキ親不孝通り店
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目8-40
営業時間 11:00～21:00(L.O/20:30)
TEL.092-739-0298