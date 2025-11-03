書店内に初出店！バンダイナムコのキャラクターグッズが気軽に買える！！「バンダイナムコ Cross Spot」未来屋書店浜松市野店2025年11月８日（土）オープン！

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆 以下、未来屋書店）は、2025年11月８日（土） 静岡県浜松市イオンモール浜松市野２階の未来屋書店店内に「バンダイナムコ Cross Spot」未来屋書店浜松市野店をオープンいたします。

「バンダイナムコ Cross Spot」は国内12か所に展開する体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store」の人気商品や手頃な商品をピックアップして、全国の映画館などの一部区画で販売するグッズコーナーです。今回「バンダイナムコ Cross Spot」を、書店内に初めてオープンします。

「バンダイナムコ Cross Spot」未来屋書店浜松市野店にぜひご期待ください。

■施設概要

【施設名称】 「バンダイナムコ Cross Spot」未来屋書店浜松市野店

【住所】 静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野2F

【電話番号】 080-7353-2463

【営業時間】 10:00～21:00

【施設面積】 29.8平方メートル （約9.0坪）

【公式サイト】 https://bandainamco-am.co.jp/crossspot/topics/open_202510

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp