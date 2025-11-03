【岡山大学】岡山大学公開シンポジウム「生殖補助医療教育の現状と大学間連携が創造する未来」〔11/7,金 ハイブリッド開催〕
2025（令和7）年 11月 3日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の異分野融合教育研究機構生殖補助医療技術教育研究センターでは、2025年11月7日（金）13:00～17:00にハイブリッドで「公開シンポジウム：生殖補助医療教育の現状と大学間連携が創造する未来」を開催します。
皆さまのご参加をお待ちしております。
【日 時】
2025年 11月 7日（金）13:00～17:00
【開催形式】
ハイブリッド形式
・現地
岡山大学津島キャンパス 一般教育棟 A棟 1F
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_3.html
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html
・オンライン
Web（Zoom）
【概 要】
不妊治療とも呼ばれる生殖補助医療（ART）への保険適用が開始され、それによる年間出生児も8万5千人を上回るなど、ARTは我が国になくてはならない存在になっています。
より質の高いART技術者を養成するために高等教育機関における教育体系が必要との認識の下、これまで多くのART技術者を輩出してきた5つの大学がコンソーシアムを形成して、ART教育における連携強化に向けて動き出そうとしています。
そこで、生殖補助医療技術教育研究センターは、ART教育の現状と連携がもたらす未来について議論するための公開シンポジウムを開催します。
【プログラム】
堤 治（山王病院名誉院長）
「日本の生殖医療の現状と問題点」
三谷 匡（近畿大学生物理工学部教授）
「近畿大学における胚培養士人材の輩出から考える新たな教育プラットフォームへの期待」
猪鼻 達仁（国際医療福祉大学講師）
「国際医療福祉大学の生殖補助医療教育と教育コンソーシアムへの期待」
桃沢 健二（北里大学獣医学部准教授）
「北里大学における胚培養士育成教育～農医連携教育から胚培養士育成教育への発展」
岸上 哲士（山梨大学高度生殖補助技術センター教授）
「山梨大学における胚培養士育成とコンソーシアムへの期待」
舟橋 弘晃（岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター教授）
「岡山大学でのARTキャリア養成教育と大学間連携への期待」
【参加費】
無 料
【お申込み方法】
ご参加希望の方はGoogleフォームから必要事項をご記入の上申し込みください。
Web参加希望者にはIDとパスを、お送りさせていただきます。
https://forms.gle/hp5a1SgocRKXXpZb7
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20251107-artsympo.pdf
【主 催】
岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター
◆参 考
・岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター
https://sites.google.com/s.okayama-u.ac.jp/artcenter/Home?authuser=0
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター 教授 舟橋弘晃
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-8329
FAX：086-251-8329
E-mail：hirofun◎okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えてください
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3708.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html