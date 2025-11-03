JR錦糸町駅北口直結 テルミナ2ラ・ガール 四ツ目通り側が2025年11月13日（木）リニューアルオープン！

株式会社錦糸町ステーションビル（本社：東京墨田区、代表取締役社長：今田幸宏）は、JR錦糸町駅北口直結のファッションゾーン「ラ・ガール」四ツ目通り側を、2025年11月13日（木）リニューアルオープンいたします。


ラ・ガールの新しいフロアコンセプトは　「 Crafting a color palette 」、錦糸町エリア初出店を含めた7ショップが同時オープンし、リラックスしたい日も、とびっきりお洒落したい日も、その日の気分に合わせて、あなただけの特別なまいにちを彩るフロアに生まれ変わります。



リニューアルコンセプト

フロアマップ・ショップ紹介


フロアマップ


ゴンチャ【錦糸町エリア初出店】

ゴンチャレッドで統一された店舗外観や内観・インテリア、「おしゃべり歓迎」を象徴する”1.5人席”を完備。また、ゴンチャオリジナルキャラクター「ゴンチャム」のグッズや、お家でもゴンチャのお茶を楽しめる茶葉などのオリジナルグッズも揃えています。






dee doo dah 【錦糸町エリア初出店】

”自由に大人を楽しむ”をコンセプトに、アレルギー対応のピアスや痛くないイヤリングなど、コンテンポラリーで洗練されたアクセサリーを展開。お客さまのスタイルに合ったヘアアレンジのご提案もさせていただきます。






シングスリー 【移転・リニューアル】

「毎日の生活をより楽しく豊かに」がコンセプト。ギフトにもお勧めのアクセサリーや雑貨を中心に、個性あるモノ（things）を国内より集めました。






ショップイン 【移転・リニューアル】

良質でトレンド感のある最新のコスメやビューティアイテムを取り揃えたコスメショップです。価値あるアイテムを、気軽に探せる・試せる・聞ける心地よい空間でご提案します。






GALLEST 【錦糸町エリア初出店】

柔軟な感性でファッションを楽しむ、そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向けたモードカジュアルスタイルを提案するブランド。






OPAQUE.CLIP 【錦糸町エリア初出店】

BEAUTIFUL & PLAYFUL FASHION


美しく、自分らしく、楽しく今を生きる大人達へ 品質、品格、正しさをベースに、都会的で洗練された、良質なライフスタイルとファッションの楽しさ、新しさとの出会いを提案します。






Three Four Time

「スリーフォータイム」　～３/4拍子～　（人が心地よいと思うテンポ）


スリーフォータイムで心地よい空間をお客さまと共有したい。そんな想いから生まれたブランドです。





また各ショップでは、オープンを記念して様々なイベントを実施いたします。


リニューアルオープン記念キャンペーン

2025年11月13日（木）～24日（月祝）の期間中、ラ・ガール内の各ショップからリニューアルオープンを記念した限定商品やショップご利用特典をご用意しています。




必ず当たる！LINEチャレンジ　カラーパレットくじ

2025年11月13日（木）～15日（土）の3日間、
テルミナ2 ラ・ガール館内に設置されたQRコードを読み込んで参加できる抽選イベントを開催！


ラ・ガール内でのお買い物に使えるLINEクーポン（100円・500円・1,000円）が、その場で必ず当たります！






テルミナ4F、ラ・ガール限定 JRE POINT 10倍DAY！

2025年11月13日（木）～17日（月）の間、テルミナ4F、ラ・ガールの対象店舗でのお買い物で、税抜100円につき1ポイントのところ、10ポイントになる10倍デーを開催いたします。


カラーパレットガチャ

2025年11月22日（土）～24日（月・祝）の3日間、テルミナ2 ラ・ガール入口に巨大ガチャが登場！


期間中、テルミナ2 ラ・ガール、ダイナー各ショップのレシート金額 税込5,000円（合算可）ごとに1回参加可能です。


全館JRE POINT 2倍DAY！

2025年11月22日（土）～24日（月・祝）の3日間、対象店舗で税抜100円につき1ポイントのところ、


2ポイントになる2倍デーを開催いたします。


新しく生まれ変わるラ・ガールで、あなただけの時間を。



