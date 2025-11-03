安心と快適を備えるポータブル電源が最大65％OFF！ 年内最大の特別セール「BLUETTI ブラックフライデー 2025」を開催

BLUETTI JAPAN株式会社

15年以上にわたりポータブル電源とクリーンエネルギー分野で信頼と実績を築いてきたパイオニア、BLUETTI JAPAN（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、Amazon「ブラックフライデー」の開催に合わせ、2025年11月3日（月）～12月1日（月）の期間中、最大65％OFFとなる年内最大の特別セール「BLUETTI ブラックフライデーセール 2025」を開催いたします。

・ BLUETTI公式サイト：2025年11月3日（月）～12月1日（月）

・ BLUETTI Amazonストア：2025年11月21日（金）～12月1日（月）

■ 一年の締めくくりに、“お得さ”と“安心”を

今回のブラックフライデーでは、BLUETTIならではの高性能・高信頼設計を実感いただける製品を特別価格で多数ご用意しました。

特に、今秋新たに登場した環境配慮型モデル「AORA 100 V2（Bio-Based Plastics）」や、新色が追加された「AORA 30 V2」は、今回のセールで特にお得にお求めいただけます。

お得さと安心を兼ね備えたこの機会に、日常の電力サポートから非常時の備えまで、頼れるBLUETTI製品をぜひお試しください。

■ さらにお得なプロモーションコード特典

キャンペーン期間中、以下の条件でさらに5％OFFになります。

BLUETTI公式ストアでのご購入時：

プロモーションコード「BLUETTIBF2025」を入力で5％OFF

BLUETTI Amazon公式ストアでのご購入時：

対象モデル：AORA 30 V2・AORA 100 V2・Elite 200 V2・Apex 300

プロモーションコード「BFCM2025」を入力で5％OFF

さらに、BLUETTI公式ストアでは期間限定タイムセールを実施いたします。発売されたばかりの子どもや女性でも気軽に持ち運べる手軽さとパワフルさを誇る「AORA 10」をはじめ、多くの新製品が、対象期間中は追加5％OFFでご購入いただけます。

■ BLUETTI公式サイトのタイムセール期間

・第1弾：11月10日（月）11:00 ～ 11月12日（水）11:00

・第2弾：11月16日（日）11:00 ～ 11月18日（火）11:00

・第3弾：11月28日（金）11:00 ～ 11月30日（日）11:00

■ セール開催日程

・BLUETTI 公式ストア ：2025年11月3日（月）～2025年12月1日（月）

URL：https://www.bluetti.jp/pages/blackfriday

・BLUETTI Amazon店 ：2025年11月21日（金）～2025年12月1日（月）

URL：https://www.amazon.co.jp/stores/page/CD389141-486D-4911-8AA6-254760E2E915?channel=BFCMPR

■ BLUETTI公式サイト対象製品（一部抜粋）

AORA 30 V2 + 100Wソーラーパネルセット

27％OFF \54,800 → \39,800（税込）

コンパクトながらパワフル、アウトドアや防災用にも最適。

ご購入先：

https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora30v2-100w?srsltid=AfmBOopiSBKDBV7bltsizww-EzFRaYZdg-hN6Bp09nxtqvzNL63pSH3L&id=685a55d8258285bb41303d25&variant=52028446474607(https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora30v2-100w?srsltid=AfmBOopiSBKDBV7bltsizww-EzFRaYZdg-hN6Bp09nxtqvzNL63pSH3L&id=685a55d8258285bb41303d25&variant=52028446474607)

AORA 100 V2（Bio-Based Plastics）+ Charger 1セット

51％OFF \172,800 → \85,000（税込）

環境に優しいバイオベース素材を採用した注目モデル。

ご購入先：

https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-100-v2-portable-power-station?variant=52335775023471&id=68ff4e2ae4927262eccca85f(https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-100-v2-portable-power-station?variant=52335775023471&id=68ff4e2ae4927262eccca85f)

Elite 200 V2 + 200Wソーラーパネルセット

40％OFF \219,800 → \129,800（税込）

ハンドクリーナー無料進呈キャンペーン実施中。

ご購入先：

https://www.bluetti.jp/products/elite-200-v2-solar-generator?srsltid=AfmBOop_qR0ouhYYkZyjubQ1tdSH9GWkm_cYT2oSLHE4ZFTzogWFr9y6&id=672b423dcb578dfba5143cba&variant=51667874185583(https://www.bluetti.jp/products/elite-200-v2-solar-generator?srsltid=AfmBOop_qR0ouhYYkZyjubQ1tdSH9GWkm_cYT2oSLHE4ZFTzogWFr9y6&id=672b423dcb578dfba5143cba&variant=51667874185583)

Apex 300 + 200Wソーラーパネルセット

46％OFF \392,400 → \210,000（税込）

折りたたみ式大容量トロリーを無料進呈。ご家庭の蓄電にも最適。

ご購入先：

https://shop.bluettipower.com/jp/product/bluetti-apex-300-home-battery-backup?shop=bluetti-jp&id=685e774a258285bb41303eaf&variant=52030069703023(https://shop.bluettipower.com/jp/product/bluetti-apex-300-home-battery-backup?shop=bluetti-jp&id=685e774a258285bb41303eaf&variant=52030069703023)

※セール価格は時期・店舗により異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

BLUETTIについて

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、110以上の国と地域の市場で、300万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。

＜会社情報＞

会社名：BLUETTI JAPAN株式会社

代表：張 弩弩

設立：2021年3月（日本設立）

所在地：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売

公式サイト ： https://www.bluetti.jp/

X ： https://x.com/bluetti_Japan(https://x.com/bluetti_Japan)

Instagram ： https://www.instagram.com/bluettijapan/(https://www.instagram.com/bluettijapan/)

Facebook ： https://www.facebook.com/bluettijapan

LINE ： https://page.line.me/073mvgwh

YouTube ： https://www.youtube.com/@bluettijapan