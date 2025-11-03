ストリートミュージシャンの新聖地『日本橋 Music Liver』

株式会社スパート

日本橋 Music Liver 実行委員会（株式会社スパート 本社：東京都中央区日本橋室町 代表取締役：嶋崎琢也）では、日本の芸能文化を支え続けてきた東京日本橋にて、次世代アーティストの発掘を目的としたストリートライブイベント、「日本橋 Music Liver」を毎週金曜日開催している。

全国でも数少ない地域公認のストリートイベントで、プロアーティストからも注目が集まっている同イベントでは、これまで110組を越えるストリートミュージシャンが好演。行き交うオフィスワーカーや訪日旅行客が足を止め温かい声援を送る場面が多く見られ、地下歩道ならではの天候に左右されず、気温も保たれる会場は、ストリートミュージシャンサイドからも大好評となっている。

ライブの様子は、注目のYouTubeチャンネル『Tokyo Street Live 4K』により生配信とアーカイブ化がなされ、アーティストの内面に迫るインタビューは、ご当地メディア『日本橋チャンネル』がそれぞれ担当する。

現在、SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）、BRONZE STAGE（日本橋案内所前）の二つのステージが設けられ、SILVER STAGEは隔週金曜日（第2第4金曜日）、BRONZE STAGEは毎週金曜日に実施している。

SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）BRONZE STAGE（日本橋案内所前）会場図

ストリートミュージシャンの登竜門的イベントとすべく、登録アーティストのみが参加できるコンテスト形式のライブ企画や、アワード的な総決算イベントも用意、名実ともにメジャーデビューへの道が開かれ、単にストリートステージを提供するだけにとどまらない企画を日本橋 Music Liver では提供している。

エリア内の商業施設や地域の商店とコラボレーションを行なうことにより、エリアの方々の理解にも努め、アフターステージには、同じエリアの飲食店でファン交流イベントを実施するなど、充実した連動施策が用意されている。

ステージ設備も備えたAGORA CAFE

注目の11/7は、音楽番組「歌唱王」にも出場し幅広い舞台で経験を重ねる寺川佐希、高校卒業後、板前の道へ進み7年間修行をするも、憧れていたミュージシャンの夢を諦めきれず2025年から音楽一本で活動を開始した祐生、OH MY GIRLやASCAに楽曲提供するシンガーソングライターのR!Nが、それぞれ自慢のパフォーマンスを披露する。

いま注目のアーティストによる白熱のライブに期待したい。

11/7ステージ詳細

【実施時間】

17:30～ SILVER STAGE 寺川佐希

18:20～ SILVER STAGE 祐生

19:10～ SILVER STAGE R!N

【実施場所】

日本橋室町三丁目地下歩道 *COREDO室町テラス前地下1階：SILVER STAGE

【入場料】

無料

※諸事情により、実施場所・時間・出演アーティスト等が変更となる場合がございます。公式サイト、公式SNSをご確認ください。

【出演アーティストプロフィール】

てらかわ さき寺川佐希

高知県出身のシンガー・寺川佐希。

子どもの頃から歌に親しみ、これまでにワンマンライブや路上ライブ、配信など、さまざまな形で歌を届ける。

全国ネットの音楽番組「歌唱王」にも出場し、幅広い舞台で経験を重ねる。

2025年には初のオリジナル曲『海境（うなさか）』をリリースし、多くの反響を呼ぶ。

聴く人の心に寄り添う歌を大切にしながら、現在は東京を拠点に活動中。

ゆうせい祐生

千葉県出身シンガーソングライター。

心を動かす音楽がモットー。

高校を卒業後板前の道へ進み7年間修行をするも、憧れていたミュージシャンの夢を諦めきれず、2025年から音楽一本で活動開始。

音楽を始めたきっかけでもある平井大さんとの共演の夢を叶え、次なる目標は自分の曲で、音楽で、人々の心を動かす活動をしていくこと。

僕にしかできない音楽を是非受け取って下さい！

各種サブスクにてオリジナルソング配信中！

りんR!N

愛媛県松山市出身の日比ハーフのシンガーソングライター。3か国語を操り国内外で活動。OH MY GIRLやASCAに楽曲提供。別名義「Gemie」として「進撃の巨人」などで澤野弘之氏と共演。「宝物」は全国の産婦人科で年間3万世帯に届けられる。2025年「TO BE HERO X」でR!N名義初のアニメ劇中歌を担当。

公式SNS / HP

公式ウェブサイト https://nmusicliver.jp/

X https://x.com/NML_info

TikTok https://www.tiktok.com/@info_nml?lang=ja-JP

Instagram https://www.instagram.com/nml___official/

日本橋 Music Liver 概要

10月以降、一部日程を除き、毎週金曜の開催となります。

※10月2週、12月1週は、木曜開催予定

【実施期間】 2025年4月3日（木）～

【実施時間】 17:30～20:00

【実施場所】

日本橋案内所前（COREDO室町1地下1階）※毎週金曜日

日本橋室町三丁目地下歩道（COREDO室町テラス地下1階）※第2第4金曜日

※いずれも東京都中央区日本橋室町（東京メトロ三越前駅直結）

【協力】

Tokyo Street Live 4K https://youtube.com/@tokyostreetlive4k

日本橋チャンネル https://www.youtube.com/@ch-xi7ts