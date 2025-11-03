ストリートミュージシャンの新聖地『日本橋 Music Liver』
日本橋 Music Liver 実行委員会（株式会社スパート 本社：東京都中央区日本橋室町 代表取締役：嶋崎琢也）では、日本の芸能文化を支え続けてきた東京日本橋にて、次世代アーティストの発掘を目的としたストリートライブイベント、「日本橋 Music Liver」を毎週金曜日開催している。
全国でも数少ない地域公認のストリートイベントで、プロアーティストからも注目が集まっている同イベントでは、これまで110組を越えるストリートミュージシャンが好演。行き交うオフィスワーカーや訪日旅行客が足を止め温かい声援を送る場面が多く見られ、地下歩道ならではの天候に左右されず、気温も保たれる会場は、ストリートミュージシャンサイドからも大好評となっている。
ライブの様子は、注目のYouTubeチャンネル『Tokyo Street Live 4K』により生配信とアーカイブ化がなされ、アーティストの内面に迫るインタビューは、ご当地メディア『日本橋チャンネル』がそれぞれ担当する。
現在、SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）、BRONZE STAGE（日本橋案内所前）の二つのステージが設けられ、SILVER STAGEは隔週金曜日（第2第4金曜日）、BRONZE STAGEは毎週金曜日に実施している。
SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）
BRONZE STAGE（日本橋案内所前）
会場図
ストリートミュージシャンの登竜門的イベントとすべく、登録アーティストのみが参加できるコンテスト形式のライブ企画や、アワード的な総決算イベントも用意、名実ともにメジャーデビューへの道が開かれ、単にストリートステージを提供するだけにとどまらない企画を日本橋 Music Liver では提供している。
エリア内の商業施設や地域の商店とコラボレーションを行なうことにより、エリアの方々の理解にも努め、アフターステージには、同じエリアの飲食店でファン交流イベントを実施するなど、充実した連動施策が用意されている。
ステージ設備も備えたAGORA CAFE
注目の11/7は、音楽番組「歌唱王」にも出場し幅広い舞台で経験を重ねる寺川佐希、高校卒業後、板前の道へ進み7年間修行をするも、憧れていたミュージシャンの夢を諦めきれず2025年から音楽一本で活動を開始した祐生、OH MY GIRLやASCAに楽曲提供するシンガーソングライターのR!Nが、それぞれ自慢のパフォーマンスを披露する。
いま注目のアーティストによる白熱のライブに期待したい。
11/7ステージ詳細
【実施時間】
17:30～ SILVER STAGE 寺川佐希
18:20～ SILVER STAGE 祐生
19:10～ SILVER STAGE R!N
【実施場所】
日本橋室町三丁目地下歩道 *COREDO室町テラス前地下1階：SILVER STAGE
【入場料】
無料
※諸事情により、実施場所・時間・出演アーティスト等が変更となる場合がございます。公式サイト、公式SNSをご確認ください。
【出演アーティストプロフィール】
てらかわ さき
寺川佐希
高知県出身のシンガー・寺川佐希。
子どもの頃から歌に親しみ、これまでにワンマンライブや路上ライブ、配信など、さまざまな形で歌を届ける。
全国ネットの音楽番組「歌唱王」にも出場し、幅広い舞台で経験を重ねる。
2025年には初のオリジナル曲『海境（うなさか）』をリリースし、多くの反響を呼ぶ。
聴く人の心に寄り添う歌を大切にしながら、現在は東京を拠点に活動中。
ゆうせい
祐生
千葉県出身シンガーソングライター。
心を動かす音楽がモットー。
高校を卒業後板前の道へ進み7年間修行をするも、憧れていたミュージシャンの夢を諦めきれず、2025年から音楽一本で活動開始。
音楽を始めたきっかけでもある平井大さんとの共演の夢を叶え、次なる目標は自分の曲で、音楽で、人々の心を動かす活動をしていくこと。
僕にしかできない音楽を是非受け取って下さい！
各種サブスクにてオリジナルソング配信中！
りん
R!N
愛媛県松山市出身の日比ハーフのシンガーソングライター。3か国語を操り国内外で活動。OH MY GIRLやASCAに楽曲提供。別名義「Gemie」として「進撃の巨人」などで澤野弘之氏と共演。「宝物」は全国の産婦人科で年間3万世帯に届けられる。2025年「TO BE HERO X」でR!N名義初のアニメ劇中歌を担当。
公式SNS / HP
公式ウェブサイト https://nmusicliver.jp/
X https://x.com/NML_info
TikTok https://www.tiktok.com/@info_nml?lang=ja-JP
Instagram https://www.instagram.com/nml___official/
日本橋 Music Liver 概要
10月以降、一部日程を除き、毎週金曜の開催となります。
※10月2週、12月1週は、木曜開催予定
【実施期間】 2025年4月3日（木）～
【実施時間】 17:30～20:00
【実施場所】
日本橋案内所前（COREDO室町1地下1階）※毎週金曜日
日本橋室町三丁目地下歩道（COREDO室町テラス地下1階）※第2第4金曜日
※いずれも東京都中央区日本橋室町（東京メトロ三越前駅直結）
【協力】
Tokyo Street Live 4K https://youtube.com/@tokyostreetlive4k
日本橋チャンネル https://www.youtube.com/@ch-xi7ts