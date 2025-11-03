オーダースーツ専門店 グローバルスタイルが、大人気スペイン発のシューズブランド『Berwick1707（バーウィック）』のお取り扱いを全国23店舗に拡大！オーダースーツとの組み合わせでさらにお得！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「GINZAグローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、スペイン発の人気シューズブランド『Berwick1707（バーウィック）』の取り扱い店舗を新たに9店舗追加しました。

新たに取り扱いを開始するのは、新宿3丁目店、東京ミッドタウン八重洲店、銀座本店・本館、池袋東口店、横浜西口店、福岡天神店、博多駅中央街店、セントシティ北九州店に、2025年10月22日にオープンした吉祥寺店を合わせて9店舗です。これにより『Berwick1707（バーウィック）』を取り扱うグローバルスタイルの店舗は、全国で合計23店舗となります。

《NEW》Berwick1707（バーウィック）お取り扱い店舗

GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館GINZAグローバルスタイル 池袋東口店GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

『Berwick1707（バーウィック）』とは

｜Berwick HISTORY｜

200年にわたり革靴の名産地として名を馳せるスペイン南東部のアルマンサにて「Berwick1707」は産声を上げる。

1707年にスペイン継承戦争の一部となるアルマンサの戦いで功績を挙げ、ヨーロッパに広くその名を知らしめた“バーウィック公爵”に敬意を表し、1991年ブランドネームを「Berwick1707」として創業。現地の人々にとっての英雄の名を冠することで、長きにわたる伝統と確固たるモノづくりへの意志を表現している。

｜Berwick PHILOSOPHY｜

「Berwick1707」の革靴は、すべて職人の手仕事によって生み出される。

卓越した技巧を持つ職人だけが織り成すことのできるグッドイヤーウエルト製法を取り入れ、一つひとつのクオリティを限界まで高めているのも特筆すべき点である。

伝統工芸品にも通ずるといわれることもあり、見た目の美しさを追求し、足を通すことで初めて実感できる至高の履き心地も実現している。

オーダースーツ+Berwick1707コンビプラン

グローバルスタイルで定番人気のオーダースーツと、Berwick1707を組み合わせた王道プランです。

取り扱いデザイン例

ストレートチッププレーントゥUチップタッセルローファーコインローファー

グローバルスタイルであなたにぴったりのオーダーアイテムを！



オーダースーツ専門店グローバルスタイルでは、『オーダースーツ』はもちろん、『オーダーシャツ』や『オーダーコート』、『オーダーシューズ』など、トータルコーディネートをオーダーメイドでお楽しみいただけます。ぜひ「グローバルスタイル」で検索して、あなたにぴったりのオーダーアイテムを見つけてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（11月3日時点）】

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店 ※

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店 ※

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館 ※

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店 ※

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店 ※

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店 ※

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM なんばパークス店 ※

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店 ※

・MARUNOUCHIグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店 ※

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店 ※

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店 ※

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店 ※

※Berwick1707取り扱い店舗

【グローバルスタイル株式会社について】



グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740