夢見る“かわいい”を再定義する東京発ブランド「Omi Omi」が渋谷109でポップアップ開催！

株式会社ヒューマンフォーラム

東京発のファッションブランド「Omi Omi（オミオミ）」が、11月8日（土）～11月13日（木）の期間、SPINNS SHIBUYA109店にてポップアップストアを開催いたします。

「Omi Omi」は、夢見る人と“少し変わった”感性を持つ人のためのブランド。サブカルチャーとやわらかさが交わり、反抗心がリボンをまとって現れるような、独自のバランス感覚を大切にしています。

かわいさとエッジ、ガーリーなノスタルジーを融合させ、K-POPやアニメ、原宿カルチャーをドリーミーな視点で再解釈。“かわいい”の境界を超える新しいファッションスタイルを提案しています。

デザイナーは、フィリピン出身のファッションデザイナー／インフルエンサーのNaomi Nikola（ナオミ・ニコラ）。ESMOD JAPONを卒業後、東京を拠点に活動し、国内外から注目を集めています。

ファッション・音楽・アートなど多様なカルチャーを越境しながら、グローバルな感性と東京のストリートカルチャーを融合。ドリーミーでハイパーフェミニンな美学を体現する、次世代クリエイターの一人です。

今回のポップアップでは、Omi Omiが持つ“かわいい”の多様性や、サブカルチャーとガーリーの間にある新たな感性を、空間全体で表現します。

SPINNSが発信するカルチャーとの共鳴により生まれる、特別な6日間をお楽しみください。

Omi Omi POPUP in SPINNS SHIBUYA109

【開催概要】

開催期間：2025年11月8日（土）～11月13日（木）

営業時間：10:00～21:00

開催場所：SPINNS SHIBUYA109店

東京都渋谷区道玄坂2-29-1

Omi Omi 公式instagram：@omi_omi_official(https://www.instagram.com/omi_omi_official/)

Naomi Nikola

フィリピン出身のファッションデザイナー／インフルエンサー、Naomi Nikola（ナオミ・ニコラ）。

ESMOD JAPONを卒業後、東京を拠点に活動し、日本国内だけでなく海外からも注目を集めている。

ファッション、音楽、アート、メディアの垣根を越え、グローバルな感性と東京のストリートカルチャー、そしてドリーミーでハイパーフェミニンな美学を融合。次世代のクリエイターとして、唯一無二の存在感を放っている。彼女が手がけるブランド「Omi Omi」は、夢のようなノスタルジーとサブカルチャー、ガーリーな美学を独自の視点で再解釈し、“かわいい”の境界を再定義している。

instagram：@pinktaho(https://www.instagram.com/pinktaho/)

SPINNS

ATTITUDE MAKES STYLE！（主張がスタイルをつくる！）、変われるってムテキをコンセプトに運営する10～20代が中心のショップ。



【公式HP】 https://www.spinns.com/

【online store】 https://www.spinns.jp/

【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official

【TikTok】https://www.tiktok.com/@spinns_official