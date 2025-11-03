¡Ú¾®Ã®ÍÎ²Û»Ò¥ë¥¿¥ª¡Û¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～²¹½£¤ß¤«¤ó～¡×Åß¸ÂÄêÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡£11·î17Æü¤è¤ê¥ë¥¿¥ªÂç´Ý»¥ËÚÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤(ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»Àé歲»ÔÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÂ¼ À®Ìç)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¡×¤Ï¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢Ìó2Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅßµ¨¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～²¹½£¤ß¤«¤ó～¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥ë¥¿¥ªÂç´Ý»¥ËÚÅ¹¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～²¹½£¤ß¤«¤ó～
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～²¹½£¤ß¤«¤ó～
²Á³Ê¡§2,484±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â12cm
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë ¥ë¥¿¥ªÂç´Ý»¥ËÚÅ¹Àè¹ÔÈ¯Çä¡¡¢¨Åß¸ÂÄê¾¦ÉÊÈÎÇä
¢¨11·î25Æü¤è¤ê¥ë¥¿¥ª¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢12·î1Æü¤è¤êÆ»ÆâÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～²¹½£¤ß¤«¤ó～¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
²¹½£¤ß¤«¤ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤ä¥ß¥ë¥¯´¶¤¬°ìÂÎ¤Ë¡£
²¼ÁØ¤Î¤ß¤«¤ó¹á¤ë¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¤Ë¤Ï¡¢²¹½£¤ß¤«¤ó¤È¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¤Î2¼ï¤Î´»µÌ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢½é¤Î»î¤ß¤Ç²¹½£¤ß¤«¤ó¤Î²ÌÆù¤ò¥×¥é¥¹¡£¤ß¤«¤óËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ë¥¯´¶¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥àー¥¹¤¬¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ»î¿©²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ß¤«¤ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～²¹½£¤ß¤«¤ó～¡×¤ò¡¢Å¹Æ¬È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¤´»î¿©¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¶¨»¿»î¹ç²ñ¾ìÆâ¤Î¥ë¥¿¥ªÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÈÎÇäÁ°¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î²¹½£¤ß¤«¤ó¤È¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¤Î2¼ï¤Î´»µÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²ÌÆù¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤ß¤«¤óËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§¤¤¿¤¨ー¤ë ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»»î¹ç²ñ¾ìÆâ ¥ë¥¿¥ªÆÃÀß¥Öー¥¹
Àè¹ÔÈÎÇä Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥ë¥¿¥ªÂç´Ý»¥ËÚÅ¹
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ5¾òÀ¾4ÃúÌÜ7¡¡Âç´Ý»¥ËÚÅ¹B1¡¡¤Û¤Ã¤Ú¥¿¥¦¥óÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00 - 20¡§00
»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÇÍ£°ì¤Î¥ë¥¿¥ªÄ¾±ÄÅ¹¡£ÄêÈÖ¤Î¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥±ー¥¤«¤é¾Æ¤²Û»Ò¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¾®Ã®´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó¸òº¹ÅÀ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
Å¹Ì¾¤Ï¡¢¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¾®Ã®¤ÎÅã¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡ÖLa Tour Amitie Otaru¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¾®Ã®¤ÎÃÏÌ¾¤Ë°¦Ãå¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡Ö¥ë¥¿¥ª¡ÊLeTAO¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã®¤ÎÍÎ²Û»ÒÊÞ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡ÖNorthern Sweets Manner¡×¡ÊËÌ¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¡¢ ¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤àÎ®µ·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.letao-brand.jp/
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/letao_official/