¼êÄÍ¼£ÃîºîÉÊ¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤ÈK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢JAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØJAELUV¡õCAPPY¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØJAEJOONG MEETS ATOM¡Ù¤¬ÃÂÀ¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒiNKODE JAPAN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÀµßÀ¡Ë¤Ï¡¢¡¡iNKODE¤Ë½êÂ°¤¹¤ëK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢JAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØJAELUV¡õCAPPY¡Ù¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾Ã« ¹§À¬¡¢°Ê²¼¡Ö¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤òÈÇ¸¢¸µ¤È¤¹¤ë¼êÄÍ¼£ÃîºîÉÊ¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGLOBE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Åç Ë§¼Â¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈVICTOR KAITO¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¡ØJAEJOONG MEETS ATOM¡Ù¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)️Tezuka productions,(C)️iNKODE JAPAN/Victor Kaito
(C)️Tezuka productions,(C)️iNKODE JAPAN/Victor Kaito
(C)️Tezuka productions,(C)️iNKODE JAPAN/Victor Kaito
¡ÚÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¡¦¼êÄÍ ¼£Ãî¤¬ÁÏºî¤·¤¿ÍÌ¾¤Ê¥Þ¥ó¥¬¥·¥êー¥º¡£
Å·ÇÏÇî⼠¤¬Ë´¤Â©»ÒÈôÍº¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤ê¤¢¤²¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤Î¸å¼ºí©¤·¤Þ¤¹¡£Å·ÇÏÇî⼠¼ºí©¤Î¸å¡¢¤ªÃã¤Î¿åÇî⼠¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢¿´¤ÎÍ¥¤·¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥¢¥È¥à¡£¥¢¥È¥à¤Ï¤½¤Î10ËüÇÏÎÏ¤Î¥Ñ¥ïー¤Ç¡¢´ºÁ³¤È°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
10ËüÇÏÎÏ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¾¯Ç¯¡¦¥¢¥È¥à¤¬³èÌö¤¹¤ëSF¥Òー¥íー¥Þ¥ó¥¬¡£
https://tezukaosamu.net/jp/manga/291.html
¡ÚVictor Kaito / Graphic ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
https://www.instagram.com/victorkaito/
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î⽗¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢ー¥È¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ°é¤Ä¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÊ¸ÍÍ¤ä³¨²è¤òÆÈ¼«¤Î´¶À¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Èà¤Î¥Ûー¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ê¤Ç¥¢ー¥È³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¥¹¥Ëー¥«ー¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÌ¾¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉñÂæ⾐Áõ¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£
-
2018Ç¯ À¾ÉðÉ´²ßÅ¹½ÂÃ« ¡Ô¥¹¥Ëー¥«ー¥»¥ì¥¯¥È50¡Õ ¤Ë½ÐÉÊ¡£
2019Ç¯ ¥»ー¥ÌÀî¥¹¥È¥êー¥È¥¢ー¥ÈÅ¸ ¡ÔFluctuart, centre dʼart urbain¡Õ ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
2019Ç¯ Ground Control ¡Ô¥Ñ¥ê¤ÇÎ®¹Ô¤ËÉÒ´¶¤Ê¿ÍÃ£¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¼¡¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¾ì½ê¡Õ ¤Ë ¥¹¥Ëー¥«ー¥¢ー¥Èºî²È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
2022Ç¯ ¾®¼¼Å¯ºÈ¤Î¥¢ー¥È¡¦²»³Ú¡¦´Ä¶ÊÝ¸î¤Ø¤ÎÇÈ¤òºî¤ëNFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖFLUcTUS¡×¤Ø¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¥ª¥Õ¥¡ー¼õ¤±¤ë¡£
-
ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¥Üー¥À¥ì¥¹¤Ê³èÆ°¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚJAEJOONG¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1986Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£
2004Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤Î·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëK- POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î²»³Ú³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFlawless Love¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£ー¥¯¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRhapsody¡Ù¤Ç¤â¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°3´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï²»³Ú¶È³¦¤È·ÝÇ½³¦¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ç¼«¿È¤Î²ñ¼Ò iNKODE¤òÀßÎ©¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤Ê¤ëiNKODE JAPAN¤âÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¿È¤ä½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆüËÜ³èÆ°¤ÎÉý¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¯¡¢CSO¡ÊºÇ¹âÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¡ÚJAELUV¡õCAPPY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖJAELUV¡Ê¥¸¥§¥é¥Ö¡Ë¡×
JAEJOONG¤Î°¦¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿JAELUV¡£
JAEJOONG¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¤¦¤ë¤¦¤ë¤È¤·¤¿Æ·¤¬ÆÃÄ§¡£
°¦¤é¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢JAEJOONG¤Î»ý¤Ä½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCAPPY¡Ê¥¥ã¥Ã¥Ôー¡Ë¡×
JAELUV¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢CAPPY¡£
¼ó¤Ë¤Ï¡ÖJ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¼óÎØ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¢¨¼êÄÍ¼£Ãî¤ª¤è¤Ó¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÄÍ¡×¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯¤Ïµì»úÂÎ¤Î¡ÖÄÍ¡ÊÄÍ¤Ë¡³¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µì´Á»úÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒiNKODE JAPAN
iNKODE JAPAN¤Ï¡¢´Ú¹ñiNKODE¤ÎÆüËÜ»Ù¼Ò¤È¤·¤Æ2024Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¡£JAEJOONG¤ÎÆüËÜ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»öÌ³½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸åiNKODE¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅ¸³«¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆü´Ú¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://in-kode.jp/