「ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX」新ゲーム『ANIME☆SKILL TCG』が登場！

海外にも根強いファンを持つ日本のアニメコンテンツを活用したアニメの展示拠点・アニメ東京ステーション（東京都豊島区南池袋 2-25-5）は、開設以来、国内外から22万人を超える方々にご来場いただいています。

アニメ東京ステーションでは、「アニメの魅力再発見」をコンセプトに、日本のアニメおよび本施設の魅力を体感できるゲームを世界有数の没入型プラットフォーム「Roblox」にて公開しています。このたび、アニメ（アニメーション）制作工程を楽しみながら学べる新たなゲーム『ANIME☆SKILL TCG』を、2025年11月3日（月・祝）15:00より公開します。これにより『ANIME☆OTODAMA』のマップも拡張され、ますます「Roblox」上のアニメ東京ステーションがパワーアップしました。

是非、メタバース空間のアニメ東京ステーションにお越しいただき、ゲームという環境を活用した様々な角度から日本のアニメをお楽しみください。

ゲームの遊び方や今後のバージョンアップ情報などは、アニメ東京ステーション公式サイト内「ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX」特設ページをご確認ください。

■「ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX」特設ページ：https://animetokyo.jp/roblox/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17625/table/25_1_f44d0186028bc3f01e2285896989c392.jpg?v=202511031057 ]■『ANIME☆SKILL TCG』

今回のアップデートでは、新ゲーム『ANIME☆SKILL TCG』が登場します。プレイヤーは町中を探索したり、ミニゲームをクリアしたりすることでコインを獲得でき、獲得したコインでカードパックを購入すると「アニメスキルカード」を入手できます。「アニメスキルカード」はアニメ（アニメーション）制作行程に沿った内容となっており、ゲームを遊びながらアニメがどのように作られるのかを学ぶことができます。集めたカードを組み合わせることで、キャラクター設定や世界観をアニメーション演出とともに楽しめる「アニメカード」を作ることができます。様々な「アニメカード」をコレクションして、アニメの魅力を再発見しましょう！

アニメの魅力を発信する施設「アニメ東京ステーション」ならではのゲーム体験コンテンツを提供することで、「Roblox」内でもアニメーションについての知識や情報を発信してまいります。

〇ロケーションハントゲーム

ゲーム内で困っているキャラクター（制作進行）を助けてコインを入手しましょう！指定された場所を見つけてクリックするとロケハン成功！

様々なロケハンを成功させましょう。

〇アニメスキルカードを集めてデッキを作ろう

アニメスキルカードは、アニメ（アニメーション）を作成する際に必要な道具や職種・職域が描かれています。これらのカードを12枚集め、順番に並べてデッキを作るとアニメ（アニメーション）の制作工程になります。さらに、うまく構成してデッキを作ると、レアリティの高いアニメカードを入手することも可能です！

〇デッキとユニークカードを組み合わせてアニメカードを手に入れよう

作成したデッキとユニークカード2枚を組み合わせると、アニメカードの作成が可能になります。

ユニークカードはカードのパックをコインで購入するとまれに入手することができるレアなカードで、アニメカードを作成するには、キャラクターカード/世界観・テーマカードの2種類を手に入れる必要があります。

アニメカードを作成すると、カードに描かれていないキャラクターの設定や世界観を、静止画を組み合わせたアニメーションで演出されるスペシャルなカードに変身します。

ぜひ、たくさんアニメカードを集めてください。

■『ANIME☆OTODAMA』が『ANIME☆SKILL TCG』と連携！

これまで「Roblox」上のアニメ東京ステーションで提供していたゲーム『ANIME☆OTODAMA』のマップが新ゲーム『ANIME☆SKILL TCG』と連携！新ゲーム『ANIME☆SKILL TCG』へ移動できるようになったほか、『ANIME☆OTODAMA』では『ANIME☆SKILL TCG』で使用できる特別なアイテムを購入することができるようになりました。

〇【バージョンアップ及びリリースキャンペーン情報】

ROBLOX内でのプレゼントキャンペーンや今後のバージョンアップ情報は公式サイトおよび公式Xをご確認ください。

公式サイト特設ページ：https://animetokyo.jp/roblox/

公式X：https://x.com/animetokyo_info （@animetokyo_info）

■Robloxとは

Robloxは、2024年末時点で世界的に急成長を続ける没入型ソーシャルプラットフォームです。190カ国、16カ国語に対応し、デイリーアクティブユーザー数は約9,000万人（2024年11月時点）に達し、特に若年層に人気があります。ユーザーは1日平均2.4時間を過ごし、総プレイ時間は前年同期比で24%増加と増加傾向、ゲームやソーシャル機能を楽しんでいます。地域別のユーザー動向としては、米国とカナダが好調で、アジア地域では特に日本とインドでも成長が顕著です。日本市場も急速に拡大しており、前年比56%の成長を記録しています。教育やビジネス、地域活性化にも活用され始めており、今後さらなる発展が期待されています。

■施設概要

◆名称：アニメ東京ステーション（略称：アニメ東京）

◆場所：藤久ビル東五号館 地上1～2階、地下1階（東京都豊島区南池袋2-25-5）

※池袋駅から徒歩4分

◆営業時間：11:00～19:00（最終入場は 18:45 まで、企画展示は 18:30 まで）

◆休館日：月曜日 ※月曜日が休日の場合は開館し、翌日を休館日とする、年末年始、臨時休館等

ご来館の際には公式サイトでご確認をお願いいたします。

◆入館料：無料

◆公式サイト：https://animetokyo.jp/

◆公式 SNS： X｜https://x.com/animetokyo_info （@animetokyo_info）

Instagram ｜ https://www.instagram.com/animetokyostation/ （ @animetokyostation ）

YouTube｜https://www.youtube.com/@アニメ東京ステーション(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)