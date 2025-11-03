八橋流箏曲、平家、普化宗尺八ほか　絶滅危惧種音楽を未来へ「繋ぎプロジェクト」シリーズでの開催が決定！　第一回ゲストは琉球胡弓奏者上地呂敏

ロングランプランニング株式会社

『継承への布石「ご存じですか？ 琉球の胡弓を。」』が2026年1月22日 (木)に渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :http://confetti-web.com/@/red-list-concert

絶滅危惧種コンサート制作委員会公式ホームページ

https://red-list-concert.sblo.jp/





絶滅危惧種音楽を未来へ「繋ぎプロジェクト」全7回シリーズ開催決定！

文政五年の八橋流箏曲と、

明暗調律(九半割)の普化宗尺八、

当道が伝承した平家と共に

第一回となる今回は、琉球胡弓奏者上地呂敏をゲストに迎えます。



＜演奏＞

てん・仁智 八橋流箏曲 《菜蕗》

田中奈央一 平家《那須与一》

彈眞空 普化宗尺八《明暗乃調》《眞虚空一》

上地呂敏 琉球胡弓《二揚げ仲風節》（にあぎなかふうぶし）

絶滅危惧種コンサート制作委員会とは

明治維新後150年が過ぎ、ある意味暮らしやすい社会にはなりましたが、江戸時代までに培われてきた「日本的な」モノ・コトが失われつつあります。絶滅危惧種コンサート制作委員たちは各々、消滅の過程にあるそれぞれの事柄に携わっています。今、私たちが何もしなければ…、50年後ではもう遅いかもしれない…、そういった私たちの危機感を、一人でも多くの方々に共有していただけるよう、ジャンルを超えた様々な方面からの発信もしていきたいと思っています。

開催概要

『継承への布石「ご存じですか？ 琉球の胡弓を。」』

開催期間：2026年1月22日 (木) 18：30開場／19：00開演 ※上演時間：約1時間35分

会場：渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）

■出演者

八橋流箏曲 てん・仁智(じんち)

平家 田中奈央一(たなか なおいち)

普化宗尺八 彈眞空(だん しんくう)

第1回ゲスト：琉球胡弓 上地呂敏(うえち ろびん)

■チケット料金

全席自由：3,000円（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com