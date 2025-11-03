新シリーズ『現代版イソップ童話Vol.3　ネコとイヌと森の動物たち』-感じる心を描く“静かな寓話” 日本語版・英語版同時発売

株式会社リリパット

Vol.3では、ネコ・イヌ・リス・フクロウなど、森で生きる動物たちの姿を通して、“生きる力”と“やさしさ”を静かに描いています。現代版イソップ童話は、答えを出す物語ではなく、“感じる力”をそっと呼び覚ます一冊です。

◆物語のテーマ

それぞれが違う声を持ちながら、ひとつの「調和」という音楽を奏でる動物たち。

自分の声を大切にしつつ、他者の声にも耳を傾ける。

そのやさしい循環の中に、本当の“つながり”がある――。

人間社会にも通じる、心の共鳴と共存をテーマにしています。

◆作品の特徴

子どもから大人まで、読むたびに違う感情が芽生える“深呼吸のような寓話” 詩的な語りと美しい森の情景描写が、静かな癒しを届ける “知る”ではなく“感じる”ことで心を整える、新しいイソップ体験

日本語版・英語版を同時発売していますが、言葉や文化の違いを考慮して、直訳ではなく表現を微妙に変えたりしていますので、英語学習にもお勧めです。

◆著者コメント

「森の動物たちはみんな違う声を持っています。

けれど心を合わせたとき、そこに生まれるのは“調和”という音楽。

その音を、今の人の社会にも取り戻したいと思いました。」

◆書誌情報

・タイトル：『現代版イソップ童話Vol.3 ネコとイヌと森の動物たち』

・著者：ひらかわ ゆうき（Yuki Hirakawa）

・発行日：2025年10月初版

・シリーズ：現代版イソップ童話（Vol.1～）

・フォーマット：Amazon Kindle（電子書籍）

・価格 : \200