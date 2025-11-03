¡ÚÇò¶â¹âÎØ±ØÅÌÊâ3Ê¬¡Û¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ØYUZU Çò¶â¹âÎØÅ¹¡Ù¤¬2025Ç¯12·î¥ªー¥×¥ó¡ª
¡Ø¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î»ö¶È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÇÀªÎÏÅª¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ØYUZU¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ëESS³ô¼°²ñ¼Ò¡Êcaname³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÄÚ°æÎ¤Æà¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÇò¶â¹âÎØ±Ø¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â£±ÃúÌÜ£²£µ－£²£µ¡¡¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥óÇò¶â¡¡5₋B¹æ¼¼¡Ë¤Ë¡ØYUZUÇò¶â¹âÎØÅ¹¡Ù¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YUZU¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï65Å¹ÊÞ¡ÊÄ¾±Ä¡¦FC¹ç·×¡Ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£
YUZU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªYUZU¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë£±¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡ÖÁê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¡¢·ò¹¯Èþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£YUZU¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÎ¼Á¡¦¹ü³Ê¡¦À¸³è¥ê¥º¥à¤äÃ£À®¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
YUZUÇò¶â¹âÎØÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/60073/table/477_1_77f83ebe03f8239fbca7fc1f9e68b1b6.jpg?v=202511031057 ]
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¶â°ÆÆâ
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¶â
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/60073/table/477_2_18a311c8413b332d806701d05579c781.jpg?v=202511031057 ]
»ÜÀß¾ðÊó
¢¡´°Á´¸Ä¼¼
¢¡¥ê¥Õ¥©ー¥Þー¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¢¥Á¥§¥¢¡¢¥Ð¥ì¥ë¤ÎËÉÙ¤Ê¥Þ¥·¥ó´°È÷
¢¡ ¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー´°È÷
¢¡¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀßÃÖ
¢¡¥ì¥ó¥¿¥ë¥¦¥§¥¢Í¤ê(ÍÎÁ)
¡ÊÎã¡Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªYUZU¤ÎÅ¹ÆâÉ÷·Ê
±Ä¶È»þ´Ö
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/60073/table/477_3_52dfefe69f2483dfc279f5530e2afc89.jpg?v=202511031057 ]
¢¨¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤Ç¿ï»þÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹
¢¨¥ªー¥×¥ó»þ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤ÏHP¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹
´°Á´¸Ä¼¼¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È£±ÂÐ£±¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ Áé¤»¤¿¤¤¡¢±¿Æ°¤·¤Æ»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤¬°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤
¢ª £²¿Í£³µÓ¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¢¡ ²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¿ÈÂÎ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤
¢ª Íý³ØÎÅË¡»Î´Æ½¤¤Î»ØÆ³
¢¡ ¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÂÎ¤òÀ°¤¨¤¿¤¤
¢ª µ¡Ç½²òË¶³Ø¤ä±ÉÍÜ³Ø¤ËÎ©µÓ
¢¡ ¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÁé¤»¤¿¤¤¡¦ÃÃ¤¨¤¿¤¤
¢ª ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö
¢¡»Ò¤É¤â¤ò°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¢ª¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹´°È÷¤Ç¡¢ÌÜ¤¬ÆÏ¤¯µ÷Î¥¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¢¡¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë
¢ª ¥¸¥à¤È¥È¥ìー¥Êー¤òÆÈÀê
¡Ö¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢·ò¹¯Åª¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
Æü¡¹¤òË»¤·¤¯²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢º£¤Î¥³¥³¥í¤ä¥«¥é¥À¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀ¸³è¤·¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÉÔ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢YUZU¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÀÜµÒ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤è¤ê¤â·ò¹¯¤ä¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿»ØÆ³¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤òÀßÄê¤·¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê7,200±ß~¤Ç¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢YUZU¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¿Ø¤Î¡Ö¿Æ¤·¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥»¥ß¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄã²Á³Ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·î¤ËÄÌ¤¦²ó¿ô¤ò²ó¿ô·ô¤ÇÄ´Àá¤·¤Ê¤¬¤éËè·î¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ËÄ´À°¤·Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¹©É×¤â¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ÑÂ³·î¿ô¤¬1Ç¯¤ò±Û¤¨¤ÆÄÌ¤¦¿Í¤âÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤«¤é´°Á´¸Ä¼¼¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ¶È¤«¤é5Ç¯¤Ç65Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢YUZU¤Î¥µー¥Ó¥¹ËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªYUZU Çò¶â¹âÎØÅ¹¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
▶︎https://yuzu-pilates.com/studios/shirokanetakanawa/(https://yuzu-pilates.com/studios/shirokanetakanawa/)
²ñ¼Ò³µÍ×
ESS³ô¼°²ñ¼Ò
¢©141-0022
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ£±ÃúÌÜ£±£°－£±£° ¥ª¥Õ¥£¥¹T&U 5³¬
¢¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÚ°æÎ¤Æà
¢¡ ÀßÎ©¡§2021Ç¯5·î19Æü
¢¡ »ñËÜ¶â¡§300Ëü±ß
¢¡ HP¡§https://yuzu-pilates.com/(https://yuzu-pilates.com/)