【業界の“情報の非対称性”に挑む】YouTubeで価格や業者選びの裏側を暴露し続ける「ミワの庭」、業界健全化を目指す情報発信で登録者2.6万人を突破。

外構・エクステリアの設計施工を手掛ける株式会社ノエル（本社：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）が運営するYouTubeチャンネル「ミワの庭」が、登録者数2.6万人を突破しました。同チャンネルは、単なる集客ツールに留まらず、「価格相場の裏側」や「悪質な業者の見分け方」など、業界内で従来タブーとされてきた情報を積極的に公開。消費者が抱える“情報の非対称性”という根本課題に挑み、業界全体の透明化と健全化を目指すその姿勢は、企業の社会的意義が問われる現代において、新たなビジネスモデルの可能性を提示しています。

【なぜ、家づくりはこれほどまでに“後悔”に満ちているのか？】

「こんなはずじゃなかった」

一生に一度の大きな買い物であるはずの、家づくり。

しかし、その過程や結果において、多くの人が何らかの「後悔」を抱えているという、悲しい現実があります。

特に、専門性が高く、価格も不透明になりがちな外構・エクステリアの領域では、その傾向は顕著です。

「ハウスメーカーに言われるがまま契約したら、後で相場より遥かに高いと知った」

「予算が足りず、庭は砂利を敷いただけ。思い描いていた暮らしとは程遠い」

これらは、まだ修正が効く範囲の後悔かもしれません。

しかし、中には取り返しのつかない、構造的な欠陥から生まれる悲劇も存在します。

株式会社ノエル代表の三輪禎希は、かつて目の当たりにした衝撃的な光景を忘れることができません。

「家が完成し、いざ車を停めようとしたら、駐車場に車が収まらなかったのです。家の設計と外構の設計が完全に分断されていたために起きた、信じられないようなミスでした。しかし、家はもう建ってしまっている。お客様は、ただ呆然とするしかありませんでした」



なぜ、このような悲劇が後を絶たないのでしょうか。

その根源には、専門業者と消費者の間にある「情報の非常識性」という名の溝があります。

「この業界は、あまりにも多くのことがブラックボックス化されすぎています。お客様は、提示された見積もりが本当に適正なのか、どの業者を信頼すればいいのか、そもそも自分たちの要望を実現するためにどれくらいの予算が必要なのか、判断するための客観的な情報をほとんど持っていません。この情報格差が、一部の不誠実な業者の温床となり、最終的に消費者の大きな不利益と、取り返しのつかない後悔を生み出しているのです」

この業界構造そのものに、深く切り込む必要がある。

三輪はそう考えました。

そして、その武器として選んだのが、YouTubeという誰にでも開かれたプラットフォームだったのです。

「ミワの庭」チャンネルの創設。

それは、単なる一企業のマーケティング活動の始まりではありませんでした。

それは、業界の健全化という大きな目的のために、自社の短期的な利益さえも度外視し、禁断の“情報公開”に挑みます。

【利益を度外視した“暴露”。その先に描く、新しい顧客との関係性】

「ミワの庭」のコンテンツを一見すれば、その異質さは明らかです。

「知らないと大損！〇〇な外構業者は絶対に選んではいけない！」

「【衝撃の事実】ハウスメーカー経由で発生する“中間マージン20～30%”のカラクリ」

「カーポートの適正価格、本当は〇〇万円です。これ以上払っていたら損しています」

これらはすべて、同チャンネルで実際に公開され、何十万回も再生されている動画のテーマです。

通常、企業が自社の利益を守るために隠したがる、あるいは業界の暗黙の了解として触れない情報を、なぜノエル社はあえて白日の下に晒し続けるのでしょうか。



「私たちの第一の目的は、ただ一つ。『家づくりで後悔する人を、一人でもなくしたい』。その一点に尽きます」と三輪は断言します。

「例えば、ハウスメーカー経由で外構工事を発注すると、多くの場合、20～30%もの中間マージンが発生します。300万円の工事なら、実に90万円近くが、お客様が気づかないうちに見えないコストとして上乗せされている可能性がある。この事実を知っているだけで、お客様は『専門業者に直接相談する』という、より賢明な選択肢を検討できます。私たちの動画がきっかけで、お客様が他社でより良い条件で契約し、結果として当社の売り上げに繋がらなかったとしても、それは全く構いません。それ以上に、お客様が後悔のない家づくりを実現できたという事実の方が、私たちにとっては遥かに重要なのです」

この哲学は、短期的な利益を追求する従来のビジネスの常識とは、真っ向から対立します。

しかし、三輪はこの徹底した情報公開こそが、逆説的に、長期的な企業の成長と業界全体の持続可能性に繋がると確信しています。

「誠実な情報発信を続けることで、私たちは何よりも代えがたい『信頼』という無形の資産を築くことができました。私たちのチャンネルを見てくださるお客様は、もはや単なる消費者ではありません。私たちの価値観を深く理解し、共感してくださる“ファン”なのです。だからこそ、無意味な価格競争に陥ることなく、私たちの提案価値を正当に評価していただける。平均顧客単価が業界平均よりも高い約300万円という水準を維持できているのも、この信頼関係があればこそです。結果として、私たちは質の高いお客様と、対等で健全なパートナーシップを築くことができているのです」

登録者数2.6万人、月間100件を超える問い合わせ。

これらの数字は、この哲学が、いかに多くの人々の心に響いているかの証左に他なりません。

【情報の非対称性が、業界を蝕む。変革者としての使命】

ノエル社が挑む「情報の非対称性」は、単に消費者の不利益に留まらず、業界全体の構造的な課題にも深く根差しています。

それは、腕の良い職人や誠実な工務店が、正当に評価されにくいという問題です。

「この業界は、今もなお重層下請け構造が根強く残っています。素晴らしい技術を持つ職人さんが、元請け、下請け、孫請けという仕事の流れの中で中間マージンを抜かれ、疲弊していく。彼らは、自ら顧客と繋がる術を持たないために、常に価格と納期のプレッシャーに晒され、弱い立場に甘んじざるを得ないのです。これでは、誇りを持って仕事をすることも、若い世代に技術を継承していくことも難しくなります」



「ミワの庭」による情報公開は、この不健全な構造に対する静かな、しかし強力なアンチテーゼでもあります。

消費者が正しい知識（＝判断基準）を持つことで、不誠実な価格設定や質の低い仕事は、市場から自然と淘汰されていきます。

そして、本当に価値のある技術と提案を持つ職人や企業が、顧客から直接選ばれ、正当に評価される時代が来る。

ノエル社が展開するフランチャイズ事業は、まさにその思想を具現化したものです。

本部の強力な集客力によって、加盟店である職人たちが下請け構造から脱却し、エンドユーザーと直接繋がることで、高い利益率と働きがいを実現する。

これは、業界の未来を担う人材を育成するための、具体的なアクションなのです。

「私たちが目指しているのは、業界全体の透明性を高め、公正で健全な競争環境を創り出すことです。それが実現して初めて、この業界は持続可能な発展を遂げ、そこで働く人々が誇りを持てる場所になる。私たちのYouTubeチャンネルは、そのための、ほんの小さな一歩にすぎません」

企業の利益追求（プロフィット）と、社会的意義の実現（パーパス）。

この二つを対立するものとしてではなく、両立、むしろ一体のものとして捉える。

ノエル社の取り組みは、まさに現代の企業に求められる「パーパス経営」そのものを体現していると言えるでしょう。

【メディアが“企業の真価”を問う時代へ】

「ミワの庭」の挑戦は、私たちメディアに対しても、一つの重い問いを投げかけています。

企業の価値を、もはや売上や利益といった財務諸表の数字だけで測る時代は終わったのではないか。

その企業が、社会に対してどのような価値を提供し、どのような課題を解決しようとしているのか。

その「志」や「哲学」こそが、企業の真価を物語るのではないか、と。

株式会社ノエルは、YouTubeという誰にでも開かれたメディアの力を信じ、自社の短期的な利益よりも、業界の未来と消費者の利益を選びました。

その結果として、多くの顧客からの圧倒的な信頼を獲得し、急成長を遂げています。

この事実は、誠実さが最大の競争力となり得ることを、雄弁に物語っています。

なぜ、彼らは“暴露”を続けるのか。

その先に、どのような業界の未来を描いているのか。

企業の社会的責任（CSR）やパーパス経営が声高に叫ばれる今、ノエル社のこのユニークで、ある意味“クレイジー”な挑戦は、多くのビジネスパーソンや経営者にとって、示唆に富んだケーススタディとなるはずです。

我々メディアは、こうした企業の哲学と行動をこそ、深く報じていく責任があるのではないでしょうか。

