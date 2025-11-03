【銀座 たらば蟹 うら汐】目の前で捌く活蟹の迫力と、旬の味覚が勢ぞろい。冬の夜をしっとり彩る大人の美食空間。

株式会社桃の木

産地から厳選されたたらば蟹をご用意いたします


2025年9月10日にオープンしてから早1カ月が経過し、大変好評をいただいております。


当店では産地直送の活たらば蟹を中心に、河豚や和牛など厳選された食材をあますことなくご提供いたします。


秋から冬へ移ろうこの季節に、当店をぜひお見知りおきください。




『贅を尽くす』 とはまさにこのこと


職人が目の前で丁寧に調理します

カウンターでは水槽から上げたばかりの蟹を、目の前で職人が調理します。



なかなか見ることのできない蟹調理の、豪快かつ繊細な包丁捌きをご堪能ください。





『非日常』 をここに


8名でしか体験し得ないライブ感のあるカウンター

ゆったりとお寛ぎいただける完全個室

銀座の喧騒は何処へ...と錯覚を起こしそうなほどに落ち着いた空間は当店の自慢でもあります。


特に個室は接待や会食には当然のこと、家族やパートナーなど大切な方とのお食事やお祝い事でのご利用も承ります。



★2025-26年冬季限定のコースを準備中★



私どもにとって本年初となる冬を迎えるにあたり、普段のコースとは別に特別な冬季限定のコースをご準備いたします。





2025-26年冬季限定コースをご期待ください



◆たらば蟹コース
\29,800円(税込) ご予約はこちら(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13312578/party/276903418)

■前菜　　季節の五種盛り込み
■御椀　　蟹入り季節の椀
■御造り　たらば蟹刺　レモン醬油 からすみ塩
■揚物　　蟹コロッケ
■蒸し物　蒸したらば蟹
■焼き物　焼きたらば蟹
■冷菜　　白和え
■御鍋　　たらば蟹しゃぶしゃぶ
■食事　　土鍋ご飯





料理一例　-蒸したらば蟹-



料理一例　-たらば蟹刺-
◆ランチコース
\15,000円(税込)ご予約はこちら(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13312578/party/277538169)

■前菜　　三種盛り
■御造り　たらば蟹刺し
■焼き物　たらば蟹飛龍頭
■和え物　白和え
■逸品　　たらば蟹ステーキ
■御食事　土鍋炊き込みご飯
■留椀　　味噌汁
■水菓子







上記の他にも、たらば蟹と河豚のコース34,800円(税込)、たらば蟹と和牛コース34,800円(税込)を通年ご用意いたしております。



店舗情報

■銀座　たらば蟹うら汐■


電話：03-6274-6103



住所：東京都中央区銀座7-10-8
　　　第五太陽ビル 204



アクセス：
東京メトロ各線 銀座駅A3出口　徒歩3分
JR山手線 新橋駅　　　　　　　 徒歩5分



席数：カウンター8席　個室2部屋



営業時間
【平日】


11:30 - 14:00


17:00 - 23:00

【土日祝】
11:30 - 14:00
16:00 - 23:00
※不定休




【本件に関するお問い合わせ】


銀座　たらば蟹うら汐


電話：03-6274-6103


事業内容：飲食店経営


主要取引先会社：アサヒビール株式会社、他