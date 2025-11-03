ギガクリニック（ユナイテッドクリニック・ユナイトクリニック）新院長就任のお知らせ

医療法人社団高森会

ギガクリニック（ユナイテッドクリニック・ユナイトクリニック）は全国に19院(提携院含む)展開しており、施術数述べ100万件以上、月間1万件以上のED治療・AGA治療を行っております。

この度、2025年11月1日より、ギガクリニック福岡博多院(ユナイテッドクリニック)の新院長として工藤稔医師、ギガクリニック池袋院（ユナイトクリニック）の新院長として近藤剛史医師が就任いたします。

工藤稔医師

【工藤稔医師 プロフィール】

平成6年3月 大分医科大学 卒業

平成11年3月 福岡記念病院

令和5年4月 福岡唐人町駅前皮膚科

令和7年11月 ギガクリニック福岡博多院（ユナイテッドクリニック）管理者就任

【工藤稔医師 コメント】

「人に相談しずらいデリケートな悩みを抱えた患者様が多いかと思います。悩みや不安を安心して相談しに来れるようなクリニックを目指し、患者様皆様の充実した日々を送れる一助とさせて頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。」

近藤剛史医師

【近藤剛史医師 プロフィール】

平成24年3月 横浜市立大学医学部 卒業

令和3年 9月 川崎市役所保健所

令和6年12月 じぶんクリニック

令和7年11月 ギガクリニック池袋院（ユナイトクリニック）管理者就任

【近藤剛史医師 コメント】

「池袋というアクセスの良い立地で、さまざまなお悩みを持つ皆様に安心してご相談いただけるクリニックを目指しています。患者様一人ひとりに丁寧に寄り添い、不安や悩みを少しでも軽くできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。」

ギガクリニック(ユナイテッドクリニック・ユナイトクリニック)は男性特有のEDやAGAの治療をはじめ、メディカルダイエット、性感染症（STD）などを専門としています。

医師を含め全ての従業員が男性スタッフとなっており、初めてのご来院でも安心していただける環境づくりを心がけております。

直接ご来院の場合はご予約不要です。また診察料は無料、お薬代のみとなっております。

男性の悩みに寄り添い、より多くの悩みを解消できればと考えております。

皆様のご来院を心よりお待ち申し上げております。

■ギガクリニック公式HP

https://giga-clinic.jp/

当院は外来以外に、オンライン診療も行っております。

上記サイトの「オンライン診療のご案内」よりご予約・ご連絡ください。

~オンラインによる診療時間~ 月~土 9:30~20:00 日・祝日 9:30~17:00

当グループは提携院を含め、北海道(札幌)、東北(宮城・仙台)、関東(東京、埼玉、神奈川)、北陸(金沢)、中部(名古屋、栄)、関西(大阪、京都)、中国(広島、岡山)、九州(福岡・博多)と全国に19院展開しております。

近くにお越しの際は、是非気軽にお立ち寄りください！

■クリニック一覧

・ギガクリニック札幌院(ユナイテッドクリニック)

北海道札幌市中央区北3条西2丁目8 さっけんビル2階

・ギガクリニック仙台院(ユナイテッドクリニック)

宮城県仙台市青葉区中央1丁目8番40号 井門仙台駅前ビル9階

・ギガクリニック大宮院(ユナイテッドクリニック)

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-5 山中ビル5F

・ギガクリニック新宿南口院

東京都新宿区西新宿1丁目18-4 共新ビル5F

・ギガクリニック上野院

東京都台東区上野7丁目7-7 早稲田ビルヂング8階

・ギガクリニック新橋院

東京都港区新橋2-19-2 リプロ新橋4階北

・ギガクリニック名古屋駅前院(ユナイテッドクリニック)

愛知県名古屋市中村区名駅4-4-19 マルイト名古屋ビルB1F

・ギガクリニック名古屋栄院(ユナイテッドクリニック)

愛知県名古屋市中区錦3-14-14 セントラル錦ビル7階A号室

・ギガクリニック京都四条烏丸院(ユナイテッドクリニック)

京都府京都市中京区西魚屋町599 エム・カーザ4F

・ギガクリニック岡山院(ユナイテッドクリニック)

岡山県岡山市北区下石井1丁目1-1 岡山アーバンオフィスビル8階804

・ギガクリニック広島院(ユナイテッドクリニック)

広島県広島市南区京橋町1-2 新京橋ビル5階502号室

・ギガクリニック東京駅前院(ユナイテッドクリニック)

東京都中央区八重洲1丁目4-20 MTエステートビル2階

・ギガクリニック池袋院(ユナイトクリニック)

東京都豊島区西池袋1-20-6 広瀬ビル3F

・ギガクリニック横浜院(ユナイトクリニック)

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-19 野地ビル4F

・ユニットクリニック金沢院（提携院）

石川県金沢市此花町5-6 ライフ金沢第一ビル302

・ギガクリニック天王寺院(ユナイテッドクリニック)

大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目1番8号 加賀タワービル3階

・ギガクリニック大阪梅田院

大阪府大阪市北区太融寺8-2 エーワンビルディング 4階403号室

・ギガクリニック大阪なんば院

大阪府大阪市中央区難波2-3-5 ティックランドビル3F301号室

・ギガクリニック福岡博多院(ユナイテッドクリニック)

福岡県福岡市博多区博多駅前3-8-20 ヤシマ博多駅前ビル6階(旧レオンクリニック跡)