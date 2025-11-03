株式会社リビングライフ代表 炭谷久雄「ふるさと射水応援大使」を受嘱
写真左から射水市長 夏野元志氏、リビングライフ代表 炭谷久雄、射水市議会議員 奈田安弘氏、射水市議会議員 高橋久和氏
写真左側がリビングライフ代表 炭谷久雄、右側が射水市長 夏野元志氏
株式会社リビングライフの代表取締役である炭谷久雄が、故郷である富山県射水市の「ふるさと射水応援大使」を受嘱いたしました。
11月1日(土)、株式会社リビングライフの代表取締役 炭谷久雄が故郷である富山県射水市の「ふるさと射水応援大使」を受嘱いたしました。
「ふるさと射水応援大使」とは、射水市外に住む住民が、市をもう一つのふるさととして応援するものとして射水市長より登録を受けるもので、地域活動や地域経済への貢献、市の活性化やイメージアップに資する取組など、それぞれのスタイルで柔軟かつ幅広く、継続的に、市に関わる活動を担うものに委嘱されるものです。
