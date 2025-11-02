データを外へ出さずにAI導入を実現。株式会社coiai「オンプレミスAI」提供開始

株式会社coiai

株式会社coiai（本社：東京都練馬区、代表取締役：竹村 啓佑、服部陽良 以下「coiai」）は、中小企業が安全にAIを活用できる環境を実現するため、企業内でAI処理が完結する「オンプレミスAI」の提供を開始いたしました。高いセキュリティを求める製造業を中心に、業務の効率化と競争力強化に寄与するサービスとして展開してまいります。

■背景：AI導入の加速とともに浮上する「シャドーAIリスク」

近年、業務効率化・自動化を目的とした生成AI・機械学習の活用は広がりを見せています。一方で、管理部門の想定を超え、従業員が個人的に外部AIサービスを利用してしまう「シャドーAI」の問題が急浮上しています。

具体的には、

- 顧客リストをAIに入力 → 外部サーバーへ流出- 図面・製造データをAIで解析 → 技術情報が学習に利用- 社内文章のAI添削 → 個人情報の持ち出し

といったリスクが現実に発生しています。

多くの中小企業では、

情報管理ルールが十分に整備できていない

専門人材がいないため対処が難しい

しかしAI活用は急務

というジレンマを抱えています。

「使わせたいが、漏らしたくない。」

この相反する課題に応えるソリューションが、オンプレミスAIです。

■企業内にAIを。データを外へ出さない安心を。

coiai オンプレミスAIは、データを社外に送信することなくAI解析が可能な自社管理型AIです。

【特長】

- データ流出なし：そもそもインターネットへ接続しないことで外部からのアクセスを拒否- 高速推論：工場などネット環境が不安定な現場でもローカルマシンで動作- 業務特化：画像検査、需要予測など用途別に最適モデルを構築- クラウド従量課金リスクなし：費用が明確- 今日から導入可能：coiaiが組んだ最適なスペックのPCの貸与により環境構築が必要ありません

これにより、

- 情報漏えいリスクを排除しながらAI活用を推進できる- AI利用を禁止するのではなく「正しく使える環境」を整備できる- DXを安全に前進させられる

という成果が期待できます。

■製造業の課題に強い。リアルタイム処理にも対応

製造現場では、

- 外観検査（画像認識）- 危険検知- 設備保全- 設備データ解析

など即時判断が必要な場面でAI活用のニーズが高まっています。

しかしクラウドAIはネットワーク経由のため、

- 遅延が生じる- 通信障害時に停止- データを外部サービスに受け渡してしまう

といった制約が存在します。

オンプレミスAIなら、

現場内で完結する高速処理で、生産を止めずに業務高度化を実現できます。

■導入しやすい価格体系とサポート

中小企業でもAI活用をはじめられるよう、coiaiは以下を提供します。

サーバー導入＋AIモデル開発の一括サポート

専門技術者不要

月額利用可能なサブスクリプションプラン

「AIは大企業しか導入できない」

その常識を覆し、中小企業に適した導入スキームを実現しました。

【会社概要】

会社名：株式会社coiai

所在地：東京都練馬区関町北3-6-9

事業内容：Web制作／XR・3D開発／業務システム開発／AI導入支援

URL：https://coiai.net/on-premise

E-mail：info@coiai.net