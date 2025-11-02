TVアニメ『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』のBlu-ray＆DVD BOXが2026年2月27日(金)に発売決定！！

株式会社ハピネット

『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』Blu-ray＆DVD BOX商品情報

【発売日】

2026年2月27日(金)

【価格】

Blu-ray BOX：33,000円（税込）

DVD BOX：31,900円（税込）

【封入特典】

・描き下ろしコミック

【音声特典】

・オーディオコメンタリー

【映像特典】

・ノンクレジットOP・ED

※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)2025 二式恭介/KADOKAWA/ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん

『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』作品情報

【キャスト】

石川月菜：田中美海

大鳥辰太：小野賢章

佐久間瑛子：M・A・O

楠木美紗：長谷川育美

千葉大地：福原かつみ

出口悟：広瀬裕也

鈴木舞美：若山詩音

橋本結衣：稲垣好

辺見紫：伊藤彩沙

霧峰みすず：三石琴乃

【スタッフ】

原作：二式恭介（KADOKAWA『月刊ドラゴンエイジ』連載）

監督：山井紗也香

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

キャラクターデザイン：谷拓也

音響制作：(株)スタジオマウス

音響監督：納谷僚介

音楽：菊谷知樹

音楽制作：(株)バンダイナムコミュージックライブ

OPテーマ：H△G「青春のシルエット」

EDテーマ：H△G, 石川月菜（CV.田中美海）「線香花火」

アニメーション制作：feel.

【ストーリー】

転校生の石川月菜は吸血鬼。

ミステリアスな雰囲気と圧倒的な存在感を放つ彼女はクラスの人気者。

モブ的存在の大鳥は、月菜と関わることはないと思っていたのだが、

ある日、彼女の秘密を知ってしまい……。

勉強も運動もできるカッコいい吸血鬼の月菜は、

実は血を吸うのがめっちゃ下手！？