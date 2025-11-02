京極琉・「TikTok Shop」開始以来前人未踏の4連続1位を達成 ― KYOGOKUブランドがライブコマースで新たな伝説を創出
美を通じて人生を豊かにするという信念を掲げる美容師・京極琉（KG）は、所属するライブコマースプラットフォームにおいて、ブランド「KYOGOKU」が開始以来 4 回連続でランキング1位を獲得しました。
ファンやパートナー企業、ライブ視聴者・購買者すべての “力” を結集し達成した、まさにチームでの快挙です。
社会の変化とともに「ライブコマース」は消費者との新しい接点として急成長しています。
KGは、この流れを捉え、美容師として培った“唯一無二のクリエイティビティ”をブランド「KYOGOKU」に昇華し、ライブ配信・SNS・製品開発すべてを連携させた戦略を実施してきました。
- 【今回の達成】
・配信／販売プラットフォーム：TikTok Shop （※プラットフォーム名）
・達成内容：開始以来「1位」獲得を、今回で 4 回連続 に到達
・達成に至った要因として、KGの発信力だけでなく、ファン・コミュニティ・パートナー企業・ライブ視聴者が一体となって「逆転勝利」を果たした点が挙げられます。
「これは僕ひとりの力ではなく、京極ファミリーみんなの想いがひとつになって掴んだ勝利です。これからもラグジュアリーで誇れる未来を、“KYOGOKUアイテムで人生が幸せになる”という信念のもと、みんなで創っていきます。」― 京極琉
- 【今後の展望】
KGおよびKYOGOKUブランドでは、国内のみならずグローバル展開を視野に、多言語・多地域ライブ配信、商品の国際販売、コミュニティ強化を推進してまいります。
今後とも、KYOGOKUならではのラグジュアリーな美と価値を提供し続けます。
- KYOGOKUグループホームページ
KYOGOKU PROFESSIONALのその他の製品や、プレリリース情報などは、公式のHPやECサイトをご確認ください。
「KYOGOKU PROFESSIONAL」
https://kyogokupro.com/
「Kyogoku Professional / CBD」
https://kyogokupro.com/cbd
「KYOGOKU SALON」
https://kyogokusalon.com/
「京極アカデミー」
https://kyogokupro.co
m/academy/
「KYOGOKU Youtube short」
https://www.youtube.com/channel/UCGPikg9zMu8lyZgZhNk2mnA
「KYOGOKU 公式Line」
https://page.line.me/652uqkxo?openQrModal=true
「LINEギフト」
https://mall.line.me/sb/b8f05f9e
【JOB VR】
https://jobvr.co.jp/
【眉ラボ】
https://mayulabo.jp
【中国版のTiktok「抖音」】
https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAzKSc8VCnHB39cCQewLy1Q99fZBi9ZE9AUIwbWQo8Ew0aPiSCjCjCHD8-ak_aIs1d