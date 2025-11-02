京極琉・「TikTok Shop」開始以来前人未踏の4連続1位を達成 ― KYOGOKUブランドがライブコマースで新たな伝説を創出

株式会社Kyogoku

美を通じて人生を豊かにするという信念を掲げる美容師・京極琉（KG）は、所属するライブコマースプラットフォームにおいて、ブランド「KYOGOKU」が開始以来 4 回連続でランキング1位を獲得しました。

ファンやパートナー企業、ライブ視聴者・購買者すべての “力” を結集し達成した、まさにチームでの快挙です。

社会の変化とともに「ライブコマース」は消費者との新しい接点として急成長しています。

KGは、この流れを捉え、美容師として培った“唯一無二のクリエイティビティ”をブランド「KYOGOKU」に昇華し、ライブ配信・SNS・製品開発すべてを連携させた戦略を実施してきました。

- 【今回の達成】

・配信／販売プラットフォーム：TikTok Shop （※プラットフォーム名）

・達成内容：開始以来「1位」獲得を、今回で 4 回連続 に到達

・達成に至った要因として、KGの発信力だけでなく、ファン・コミュニティ・パートナー企業・ライブ視聴者が一体となって「逆転勝利」を果たした点が挙げられます。

「これは僕ひとりの力ではなく、京極ファミリーみんなの想いがひとつになって掴んだ勝利です。これからもラグジュアリーで誇れる未来を、“KYOGOKUアイテムで人生が幸せになる”という信念のもと、みんなで創っていきます。」― 京極琉

- 【今後の展望】

KGおよびKYOGOKUブランドでは、国内のみならずグローバル展開を視野に、多言語・多地域ライブ配信、商品の国際販売、コミュニティ強化を推進してまいります。

今後とも、KYOGOKUならではのラグジュアリーな美と価値を提供し続けます。

- KYOGOKUグループホームページ

KYOGOKU PROFESSIONALのその他の製品や、プレリリース情報などは、公式のHPやECサイトをご確認ください。



「KYOGOKU PROFESSIONAL」

https://kyogokupro.com/



「Kyogoku Professional / CBD」

https://kyogokupro.com/cbd



「KYOGOKU SALON」

https://kyogokusalon.com/



「京極アカデミー」

https://kyogokupro.co

m/academy/



「KYOGOKU Youtube short」

https://www.youtube.com/channel/UCGPikg9zMu8lyZgZhNk2mnA



「KYOGOKU 公式Line」

https://page.line.me/652uqkxo?openQrModal=true



「LINEギフト」

https://mall.line.me/sb/b8f05f9e

【JOB VR】

https://jobvr.co.jp/

【眉ラボ】

https://mayulabo.jp

【中国版のTiktok「抖音」】

https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAzKSc8VCnHB39cCQewLy1Q99fZBi9ZE9AUIwbWQo8Ew0aPiSCjCjCHD8-ak_aIs1d