【開催レポート】「Beyond Music Festival 2025」 デフスタッフも活躍、多様なスタッフで創る音楽フェス　11月2日に服部緑地野外音楽堂で開催

株式会社リアライズ

11月2日（日）、服部緑地野外音楽堂（大阪府豊中市）で、インクルーシブな音楽フェス「Beyond Music Festival2025」（通称：ビヨフェス）が開催されました。いぎなり東北産、Girls²、Juice=Juiceの３組が出演し、ファンとともに視覚・聴覚・発達などに障害のある人たち50名が手話などを通じてライブを存分に楽しみました。

デフスタッフによる接客（ドリンク交換所）

ビヨフェスでは、耳が聴こえない、聴こえにくいデフスタッフと手話スタッフが一体となり、受付やドリンク交換、鑑賞サービスの場で活躍。手話を交わしながら、ライブ会場の一員として音楽フェスを支えました。ビヨフェスに参加した聴覚支援学校の学生たちが、先輩デフスタッフとともに手話で話しながら、身体でリズムを感じて音楽を楽しむ姿も見られました。

聴覚障害があってもなくても、音楽やライブの魅力は変わりません。ビヨフェスは、異なる背景を持つスタッフと来場者が同じ空間と時間を共にすることで、ほんまもんのインクルーシブな音楽体験を実現しました。聴覚障害者スポーツの国際大会・デフリンピックを控え、音楽を通じた多様な参加の可能性を示す、意義深いイベントとなりました。

いぎなり東北産Girls²Juice=Juice

【開催概要】

Beyond Music Festival 2025（通称ビヨフェス）

[日程] 2025年11月2日（日）15:00～18:10

[会場] 服部緑地野外音楽堂 大阪府豊中市服部緑地1-7

[主催] 一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構

[特別協賛] アコム株式会社

[後援] 大阪府、大阪府教育委員会、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

[協力] MBSテレビ、ミューベンツ・ジャパン

[制作] 株式会社リアライズ

ビヨフェス公式サイト(https://bm-fes.com/)