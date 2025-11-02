大谷翔平選手オフィシャルジュエリー最新作「K18 DIAMOND PENDANTS」 スポーツ報知の通販サイト「ショップ報知」にて拡大受注発売

株式会社 今与

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の二刀流復活を記念して好評受注発売中となる、正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」の取扱店舗を拡大し、株式会社報知新聞社が運営する「ショップ報知」にて、拡大受注発売を開始しました。

「THE RETURN OF THE TWO-WAY STAR」 二刀流スーパースター 完全復活へ

ドジャース移籍1年目の2024年、MLB(TM)︎ 史上初のシーズン50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成。自身初のポストシーズン進出を果たし、MLBワールドシリーズ(TM)︎ 制覇に貢献、2年連続3度目のMVPにも選出された大谷翔平選手。MLBの歴史に名前を刻み、数々の栄光を手にしたシーズンを経て、さらなる飛躍を期した2025年は、打者としてだけでなく投手としても再始動。投打の二刀流完全復活への足掛かりとなる記録と記憶を刻んだ1年となりました。

そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して制作された、唯一無二のオフィシャルジュエリーが取扱店舗を拡大し、新たに「ショップ報知」でも発売を開始しました。ダイヤモンドで象った「LA」のメインロゴの背景に、大谷選手の代名詞である背番号「17」を重ねた、打者・投手としての二刀流復活を象徴するデザイン。専用ケースには、ゴールドMLBロゴがプリントされています。大谷翔平選手2025シーズンのホームラン数＜55本＞と勝利数＜1勝＞にちなんだ、560個の数量限定でのお届けになります。

「ゴールドMLB ロゴ」について

ゴールドMLBロゴは、前シーズンのアメリカン・リーグ、ナショナル・リーグのMVPやサイ・ヤング賞、新人王に輝いた選手のみが背負うことができる特別な証です。2025年シーズンは、受賞した6名の選手たちが、この特別仕様のユニフォームを着用してプレーしています。MLBではバッターマンロゴがユニフォーム背中のネーム上部に施されていますが、それがゴールド仕様となっており、選ばれし選手たちの功績を象徴しています。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

2度目の世界一を成し遂げ、「史上最高の野球選手」との呼び声も高い大谷翔平選手。投打二刀流という前例なき挑戦を続けるスーパースターの快進撃は、世界中のファンを魅了し続けています。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025 エディション 商品概要

大谷翔平選手 2025 ロサンゼルス・ドジャース 二刀流復活記念

正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」

●製品はMLB 正規認定、MLB の認証ホログラムシール付き。

●国内数量 560個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」商品詳細

素材 ：K18製

ダイヤモンド 約0.23ct

サイズ ：H 約17mm × W 約13mm

チェーン ：約50cm（スライド付き）

価格 ：税込み 990,000円

商品詳細ページ :https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」ショップ報知 詳細

「ショップ報知」にて好評受注発売中

URL：https://shop.hochi.co.jp

販売期間：2026年9月30日（水） 15時00分まで

※「ショップ報知」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

※詳しくは「ショップ報知」の商品詳細ページをご覧ください。

株式会社 今与について

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

詳細を見る :https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/

IMAYO Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/

IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

SHINCA Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY

SHOHEI OHTANI × IMAYO

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

SHOHEI OHTANI × SHINCA

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-SHOHEI-OHTANI/