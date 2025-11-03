【Qlipperランキング】SDGs・ESG・サステナビリティ ウェブニュースランキング（2025年10月）

株式会社トドオナダ

株式会社トドオナダ（代表取締役社長 松本泰行）は、2025年9月26日～10月25日までのSDGs・ESG・サステナビリティに関するウェブニュースについて調査・分析いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。

■サマリー■

【SDGs】

・自動車業界の「脱レザー＝SDGs」は本当か？

・江戸川区でSDGsフェス 国際性がテーマ

【ESG】

・ESGを「稼ぐ力」につなげている企業ランキング

・ESG管理・評価・分析ツールのリリース・アップデート相次ぐ

【サステナビリティ】

・サステナ情報開示の信頼性保証、監査法人以外にも認める方向へ

・UCCとセブンカフェ、おいしくサステナブルな「水素焙煎コーヒー」

・GSTCとホテル業界の動向

SDGs、ESG、サステナビリティのQlipper記事推移

SDGs・ESG・サステナビリティ（サステナブル）を見出しに含む記事の推移

※見出しに各ワードを含むQlipper収集記事

【SDGs】

全記事数：2,855（前月 -6.1%）

プレスリリース：104（前月 -20%）

※記事・リリースとも、見出しに各ワードを含むQlipper収集記事。以下同

注目トピック：自動車業界の「脱レザー＝SDGs」は本当か？

【ESG】

全記事数：794（前月 +13.8%）

プレスリリース：37（前月 +2.8%）

注目トピック：ESGを「稼ぐ力」につなげている企業ランキング

【サステナビリティ】

全記事数：5,464（前月 +17.5%）

プレスリリース：214（前月 -3.2%）

注目トピック：サステナ情報開示の信頼性保証、監査法人以外にも認める方向へ

「SDGs」Qlipperトレンドワードランキング

ESG 10月のトレンドワードランキング■江戸川区でSDGsフェス 国際性がテーマ

1位、2位、6位はおもに「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」の話題です。10月25日に葛西臨海公園で開催されたイベントで、「With～ともに～」をテーマに幅広い世代や国の人が参加できることを目指しています。

当日の模様は芸能ニュースメディアが写真を多く用いた記事にしており、ポータルサイトへの転載を含めて高いPVを得ています。記事の内容は出演した著名人・タレントを軸にしたもので、WILD BLUEの山下幸輝さん、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に参加していた米澤りあさん、クリエイター・しなこさん、EXILE TETSUYAさんらが中心になっています。

「ESG」Qlipperトレンドワードランキング

ESG 10月のトレンドワードランキング■ESG管理・評価・分析ツールのリリース・アップデート相次ぐ

ランキングに反映された情報は、ほとんどが企業の配信したプレスリリースでした。おもなものはアスエネ株式会社のESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG」の「ASUENE SUPPLY CHAIN」への名称変更、株式会社estomaのESG情報統合管理クラウド「estoma」の「AI自動転記機能」リリース、株式会社ロゼッタのESG活動動向分析AIエージェント「Metareal ESGインサイト」プレミアムプラン提供開始などです。

1位「MSCI」においてはSGホールディングス株式会社の「MSCI Selection Indexes」「MSCI 日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI日本株女性活躍指数」への選定の発表、株式会社ZOZOの「MSCI ESGレーティング」AAA獲得の発表が収集されています。パブリシティとしては物流業界の専門メディアにSGホールディングスが取り上げられていました。

「サステナビリティ（サスティナブル）」Qlipperトレンドワードランキング

サステナビリティ 10月のトレンドワードランキング■UCCとセブンカフェ、おいしくサステナブルな「水素焙煎コーヒー」

1位から3位、そして7位は共通の話題が元になっています。UCC上島珈琲とセブンｰイレブン・ジャパンが共同開発したセブンカフェ「水素焙煎コーヒー」の発売が10月24日に発表されました。コーヒー焙煎の熱源に水素を用いることでおいしさとCO2排出量削減につなげた「未来をつくるコーヒー」とPRしています。

またUCCは10月1日にグループのサステナビリティレポートを公表しており、2日に行われた会見の模様が食品業界専門紙で記事になっています。

■GSTCとホテル業界の動向

10位の「GSTC」はグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(Global Sustainable Tourism Council)の略称です。デジタル旅行プラットフォームの「アゴダ」がGSTCと協力してホテル業界関係者向けのサステナビリティ研修を実施したという発表、そして株式会社パレスホテルが運営するパレスホテル東京がサステナビリティにおける国際的な認証制度「GSTC認証」を取得したという発表があったことでランクインしました。

後者の話題はビジネス誌のウェブサイトでニュースとなっています。

■調査概要

調査期間：2025年9月26日～10月25日

（Qlipperの記事確認日時）

調査機関：自社調査

調査対象：見出しに「SDGs」「ESG」「サステナビリティ（サスティナビリティ）・サステナブル（サスティナブル）」の語を含む記事。

調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。

※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）



