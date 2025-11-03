『PUBG: BATTLEGROUNDS』と『PUBG MOBILE』、PORSCHEとの3社グローバルコラボレーションを実施

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社(代表取締役 イ・カンソク)は、『PUBG: BATTLEGROUNDS（以下、PUBG）』および『PUBG MOBILE』が、プレミアム自動車ブランド**PORSCHE（ポルシェ）**とグローバルでのコラボレーションを実施することを発表しました。

今回のコラボレーションは、PUBG x PUBG MOBILE x PORSCHEの3社によるグローバルパートナーシップであり、各プラットフォームにてPORSCHE車両や多彩なコラボレーションコンテンツを順次展開します。

今回のコラボレーション情報は、10月31日にPUBG公式ソーシャルチャンネルを通じて初めて公開されました。「Precision rules. Confidence drives it（世界を統べる精度。恐れを知らぬ自信が、すべてを動かす。）」を核とするコンセプトのもと、PUBG x PUBG MOBILE x PORSCHEのコラボレーショントレーラーが、全世界のファンに初公開されました。**精度（Precision）と自信（Confidence）**を象徴する二つのブランド、PUBGとPORSCHEの出会いを記念する今回のトレーラーは、完璧さを追求する二つの世界のアイデンティティを視覚的に表現しています。

PUBGとPUBG MOBILEの両方に、多様なコラボレーション車両スキンとアイテムが追加される予定です。PUBG（PC）では11月5日から12月3日まで、CONSOLEでは11月13日から12月11日まで利用可能となり、PUBG MOBILEでは12月5日から翌年2月28日まで販売されます。

今回のコラボレーションを記念し、多様なイベントも並行して実施されます。PC・CONSOLEでは、PORSCHE車両スキンを装着したり、毎日プレイミッションを達成したりすると、抽選イベントに参加できます。最終1等には**「PUBG UNITED 2025 バンコクご招待券」**が、2等から5等まではG-COINが提供されます。

PUBG MOBILEの利用者は、公式チャンネルを通じて、バージョン4.1.0に含まれるPUBG MOBILE x PORSCHEコラボレーションコンテンツの詳細を確認することができます。協業のローンチおよび関連情報は、PUBG MOBILE公式SNSチャンネル（X、YouTube、Instagram）を通じて順次公開されます。

