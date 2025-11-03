しまむら、PB「CLOSSHI」の FIBER HEATシリーズから、服飾雑貨が登場！「あったか静電ガード」ニット帽子、「あったかモイスト」手袋・ハンドウォーマーを販売！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、PB「CLOSSHI」のFIBER HEATシリーズから、「あったか静電ガード」ニット帽子、「あったかモイスト」手袋・ハンドウォーマーを販売開始いたします。


■「FIBER HEAT」について



「FIBER HEAT」は「選べる、見つかる、暖かさ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、暖かい高機能素材の商品シリーズです。　



■あったか静電ガード ニット帽子



「FIBER HEAT あったか静電ガード ニット帽子」は、暖かさに加えて冬に嬉しい機能をプラスした、これからの季節のお出かけにぴったりな商品です。今年のニット帽子は、昨年よりもデザイン・バリエーションを拡大して展開します。



●機能


・保温　　：保温性に優れていて、暖かいです。


・静電防止：静電気を抑える加工を施しているため、着脱時の嫌な静電気を抑制します。


・抗菌防臭：においの原因となる特定の細菌（黄色ブドウ球菌）の増殖を制御し、毎日快適にお使いいただけます。



●商品ラインナップ


・展開　　：レディース


・価格　　：税込1,089円



■あったかモイスト 手袋・ハンドウォーマー



「FIBER HEAT あったかモイスト 手袋・ハンドウォーマー」は、「ふわっと、しっとり保湿♪」をテーマに、高機能かつ多機能な仕様で“暖かさ＋αの快適さ”を実現しています。また、今年は昨年よりアイテムのバリエーションを拡大して展開します。



●機能


・吸湿発熱：身体から発する水蒸気や空気中の水分を吸収して、発熱します。


・保温　　：保温性に優れていて、暖かいです。


・保湿　　：美容成分にこだわって保湿加工を施しており、冬の寒さ対策に加えて乾燥にも対応します。



●商品ラインナップ


・展開　　：レディース


・価格　　：税込1,089円



■CLOSSHI（クロッシー）について





「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。



■11月10日は「FIBER HEAT」の日！




11月10日は「FIBER HEAT」の日に制定されています。暖かく高機能な「FIBER HEAT」シリーズをぜひこの機会にお試しください。



