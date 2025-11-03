しまむら、PB「CLOSSHI」の FIBER HEATシリーズから、服飾雑貨が登場！「あったか静電ガード」ニット帽子、「あったかモイスト」手袋・ハンドウォーマーを販売！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、PB「CLOSSHI」のFIBER HEATシリーズから、「あったか静電ガード」ニット帽子、「あったかモイスト」手袋・ハンドウォーマーを販売開始いたします。

■「FIBER HEAT」について

「FIBER HEAT」は「選べる、見つかる、暖かさ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、暖かい高機能素材の商品シリーズです。

■あったか静電ガード ニット帽子

「FIBER HEAT あったか静電ガード ニット帽子」は、暖かさに加えて冬に嬉しい機能をプラスした、これからの季節のお出かけにぴったりな商品です。今年のニット帽子は、昨年よりもデザイン・バリエーションを拡大して展開します。

●機能

・保温 ：保温性に優れていて、暖かいです。

・静電防止：静電気を抑える加工を施しているため、着脱時の嫌な静電気を抑制します。

・抗菌防臭：においの原因となる特定の細菌（黄色ブドウ球菌）の増殖を制御し、毎日快適にお使いいただけます。

●商品ラインナップ

・展開 ：レディース

・価格 ：税込1,089円

■あったかモイスト 手袋・ハンドウォーマー

「FIBER HEAT あったかモイスト 手袋・ハンドウォーマー」は、「ふわっと、しっとり保湿♪」をテーマに、高機能かつ多機能な仕様で“暖かさ＋αの快適さ”を実現しています。また、今年は昨年よりアイテムのバリエーションを拡大して展開します。

●機能

・吸湿発熱：身体から発する水蒸気や空気中の水分を吸収して、発熱します。

・保温 ：保温性に優れていて、暖かいです。

・保湿 ：美容成分にこだわって保湿加工を施しており、冬の寒さ対策に加えて乾燥にも対応します。

●商品ラインナップ

・展開 ：レディース

・価格 ：税込1,089円

■CLOSSHI（クロッシー）について

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。

■11月10日は「FIBER HEAT」の日！

11月10日は「FIBER HEAT」の日に制定されています。暖かく高機能な「FIBER HEAT」シリーズをぜひこの機会にお試しください。

