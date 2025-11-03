しまむら、PB「活き活きラボ」から、整体サロン「カラダファクトリー」とのコラボサポーターを販売！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて「CLOSSHI(クロッシー)」の「活き活きラボ」シリーズから、「カラダファクトリー」とコラボしたサポーターを販売いたします。

■「活き活きラボ」について

「活き活きラボ」は、健康意識やウェルネスの高まりを受けて誕生した新ブランドです。「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートします。

■「カラダファクトリー」について

「カラダファクトリー」は、日本国内および海外に330店舗以上※のグローバルなネットワークを展開する、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康の総合サロンです。これまでの延べ施術実績は2,500万人以上※に上り、その豊富な経験と高い技術力で、お客様の快適な毎日をサポートしています。

※ 2025年2月末現在

■「活き活きラボ」×「カラダファクトリー」サポーター

※商品は一例です。

「整体 × 骨盤」を組み合わせて、キレイで健康的なカラダに整える「カラダファクトリー」とのコラボ商品です。腰・骨盤・手首・肘・膝・足首など、気になる身体の部位をしっかりサポートします。

●商品ラインナップ

・腰サポーター（シングル） S・M・L・LL：税込979円

・腰サポーター（ダブル） S・M・L・LL：税込1,419円

・腰サポーター自由調整 S・M・L・LL：税込2,189円

・骨盤サポーター S・M・L・LL：税込1,419円

・肘サポーター M・L・LL：税込649円

・膝サポーター M・L・LL：税込869円

・手首サポーター M・L：税込649円

・手首親指サポーター M・L：税込649円

・足首サポーター M・L：税込979円

・アームサポーター M・L：税込759円

・ふくらはぎサポーター M・L：税込759円

・背中サポーター M・L・LL：税込1,639円

・1本指サポーター2個入り M・L：税込539円

※男女兼用です。

■CLOSSHI（クロッシー）について

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。

