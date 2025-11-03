しまむら、PB「活き活きラボ」から、整体サロン「カラダファクトリー」とのコラボサポーターを販売！

写真拡大 (全4枚)

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて「CLOSSHI(クロッシー)」の「活き活きラボ」シリーズから、「カラダファクトリー」とコラボしたサポーターを販売いたします。





■「活き活きラボ」について

「活き活きラボ」は、健康意識やウェルネスの高まりを受けて誕生した新ブランドです。「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートします。



■「カラダファクトリー」について

「カラダファクトリー」は、日本国内および海外に330店舗以上※のグローバルなネットワークを展開する、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康の総合サロンです。これまでの延べ施術実績は2,500万人以上※に上り、その豊富な経験と高い技術力で、お客様の快適な毎日をサポートしています。


※ 2025年2月末現在



■「活き活きラボ」×「カラダファクトリー」サポーター


※商品は一例です。

「整体 × 骨盤」を組み合わせて、キレイで健康的なカラダに整える「カラダファクトリー」とのコラボ商品です。腰・骨盤・手首・肘・膝・足首など、気になる身体の部位をしっかりサポートします。



●商品ラインナップ


・腰サポーター（シングル）　S・M・L・LL：税込979円


・腰サポーター（ダブル）　　S・M・L・LL：税込1,419円


・腰サポーター自由調整　　　S・M・L・LL：税込2,189円


・骨盤サポーター　　　　　　S・M・L・LL：税込1,419円


・肘サポーター　　　　　　　M・L・LL：税込649円


・膝サポーター　　　　　　　M・L・LL：税込869円


・手首サポーター　　　　　　M・L：税込649円


・手首親指サポーター　　　　M・L：税込649円


・足首サポーター　　　　　　M・L：税込979円


・アームサポーター　　　　　M・L：税込759円


・ふくらはぎサポーター　　　M・L：税込759円


・背中サポーター　　　　　　M・L・LL：税込1,639円


・1本指サポーター2個入り　 M・L：税込539円


※男女兼用です。



■CLOSSHI（クロッシー）について




「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。



■お近くの店舗はこちらから検索　　　　　　　　　　


https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1　　　　　　



■しまむら公式アプリ・SNSはこちら


https://www.shimamura.gr.jp/sns/



■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』


https://www.shop-shimamura.com/



■お問い合わせ先


＜取材・広報に関すること＞　広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp


＜その他のお問い合わせ＞　　代表電話　048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）