【宮城・仙台】“3日間限定！生ビール0円キャンペーン開催” 関東で話題の《大衆とり酒場 とりいちず》が11月7日(金)仙台トラストシティに初出店！

株式会社 FS.shake

関東を中心に全国へ展開中の鶏料理専門酒場【とりいちず】が、ついに宮城県へ初上陸。

【大衆とり酒場 とりいちず 仙台トラストシティ店】が、2025年11月7日（金）にグランドオープンいたします。

店舗は仙台駅から徒歩約8分、オフィスビル「仙台トラストタワー」内という好立地。

ビジネスマンやOLの方々が多く行き交うこの街で、

“お昼は満足ランチ、夜は気軽な一杯”を楽しめる大衆酒場としてオープンします。

🍻 グランドオープン記念 “3日間限定” 生ビール0円キャンペーン

11月7日（金）～9日（日）限定開催！

何杯飲んでも！生ビール0円!!️

条件：

・ ご利用は2時間制

・ 飲み残しがある場合は正規料金を頂戴します

・ グループ全員が「とりいちず」公式Instagramをフォロー＆投稿にいいね必須

・ お一人様につき【350円（税抜）以上の商品を2オーダー必須】

・ お通し代別途頂戴します

公式Instagram：https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

🍗 “コスパ最強”の鶏料理酒場

看板メニューの鶏料理と圧倒的コスパのドリンクで乾杯！

・ 水炊き鍋：濃厚鶏白湯スープが自慢の看板鍋。〆の雑炊まで楽しめます。

・ 今治焼鳥：鉄板でパリッと焼き上げる愛媛ご当地スタイル。香ばしさがクセになる。

・ 秘伝のかわ串：1本99円（109円）！パリじゅわ食感が人気の名物串。

・ 骨付鳥：スパイスの効いた豪快メニュー。ビールが止まらない！

コスパ抜群ドリンクメニュー

・ 生搾りレモンサワー 80円（税込88円）

・ バイスサワー 80円（税込88円）

・ 強炭酸ハイボール 80円（税込88円）

“安くてうまい”を合言葉に、いつでも気軽に立ち寄れる一軒。

お仕事帰りの一杯にもぴったりです。

店舗情報

店舗名：大衆とり酒場 とりいちず 仙台トラストシティ店

住所：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9-1 仙台トラストタワー2階

アクセス：JR仙台駅から徒歩約8分／地下鉄青葉通一番町駅から徒歩約5分

営業時間：全日 11:00～23:30（ランチ11:00～15:00／ディナー16:00～23:30）

TEL：022-393-6334

オープン日：2025年11月7日（金）

URL：https://www.hotpepper.jp/strJ004470611/

🐔 とりいちずとは

「毎日通える価格と安心感」をテーマに、全国で展開する鶏料理専門の大衆居酒屋ブランド。

秘伝スープで仕上げる「水炊き鍋」や、鉄板焼きの「今治焼鳥」など、

こだわりの鶏料理をリーズナブルに提供しています。

宮城県初出店となる仙台トラストシティ店では、

ランチからディナーまで“働く街の胃袋”を満たす一軒として、

地元の皆さまと一緒に新しい食文化を盛り上げてまいります。