【宮城・仙台】“3日間限定！生ビール0円キャンペーン開催” 関東で話題の《大衆とり酒場 とりいちず》が11月7日(金)仙台トラストシティに初出店！
関東を中心に全国へ展開中の鶏料理専門酒場【とりいちず】が、ついに宮城県へ初上陸。
【大衆とり酒場 とりいちず 仙台トラストシティ店】が、2025年11月7日（金）にグランドオープンいたします。
店舗は仙台駅から徒歩約8分、オフィスビル「仙台トラストタワー」内という好立地。
ビジネスマンやOLの方々が多く行き交うこの街で、
“お昼は満足ランチ、夜は気軽な一杯”を楽しめる大衆酒場としてオープンします。
🍻 グランドオープン記念 “3日間限定” 生ビール0円キャンペーン
11月7日（金）～9日（日）限定開催！
何杯飲んでも！生ビール0円!!️
条件：
・ ご利用は2時間制
・ 飲み残しがある場合は正規料金を頂戴します
・ グループ全員が「とりいちず」公式Instagramをフォロー＆投稿にいいね必須
・ お一人様につき【350円（税抜）以上の商品を2オーダー必須】
・ お通し代別途頂戴します
公式Instagram：https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
🍗 “コスパ最強”の鶏料理酒場
看板メニューの鶏料理と圧倒的コスパのドリンクで乾杯！
・ 水炊き鍋：濃厚鶏白湯スープが自慢の看板鍋。〆の雑炊まで楽しめます。
・ 今治焼鳥：鉄板でパリッと焼き上げる愛媛ご当地スタイル。香ばしさがクセになる。
・ 秘伝のかわ串：1本99円（109円）！パリじゅわ食感が人気の名物串。
・ 骨付鳥：スパイスの効いた豪快メニュー。ビールが止まらない！
コスパ抜群ドリンクメニュー
・ 生搾りレモンサワー 80円（税込88円）
・ バイスサワー 80円（税込88円）
・ 強炭酸ハイボール 80円（税込88円）
“安くてうまい”を合言葉に、いつでも気軽に立ち寄れる一軒。
お仕事帰りの一杯にもぴったりです。
店舗情報
店舗名：大衆とり酒場 とりいちず 仙台トラストシティ店
住所：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9-1 仙台トラストタワー2階
アクセス：JR仙台駅から徒歩約8分／地下鉄青葉通一番町駅から徒歩約5分
営業時間：全日 11:00～23:30（ランチ11:00～15:00／ディナー16:00～23:30）
TEL：022-393-6334
オープン日：2025年11月7日（金）
URL：https://www.hotpepper.jp/strJ004470611/
🐔 とりいちずとは
「毎日通える価格と安心感」をテーマに、全国で展開する鶏料理専門の大衆居酒屋ブランド。
秘伝スープで仕上げる「水炊き鍋」や、鉄板焼きの「今治焼鳥」など、
こだわりの鶏料理をリーズナブルに提供しています。
宮城県初出店となる仙台トラストシティ店では、
ランチからディナーまで“働く街の胃袋”を満たす一軒として、
地元の皆さまと一緒に新しい食文化を盛り上げてまいります。