夢のクロスオーバーが実現！『餓狼伝説 City of the Wolves』に、『ストリートファイター』の「春麗」が11月5日参戦！大張正己氏によるアニメーショントレーラーも公開中！
株式会社ＳＮＫは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、『ストリートファイター』とのコラボキャラクター「春麗」を2025年11月5日に配信することをお知らせいたします。
『餓狼伝説』×『ストリートファイター』夢のクロスオーバーが実現！
カプコンの人気格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズでおなじみの「ケン」と「春麗」が、『餓狼伝説 City of the Wolves』に登場！現在、『ストリートファイター6』に参戦中の「テリー・ボガード」と「不知火舞」、そして今回、『餓狼伝説 City of the Wolves』に加わる「ケン」と「春麗」によって、両タイトルの夢のクロスオーバーが実現します。
＞「春麗」配信日発表トレーラー
https://youtu.be/QISSgA27_sk
「春麗」配信記念！大張正己氏によるアニメーショントレーラーを公開中！
世界的な人気アニメーター大張正己氏が、「春麗」の配信を記念して、アニメーショントレーラーを制作。『餓狼伝説』の「舞」と、『ストリートファイター』の「春麗」が、華麗なバトルを繰り広げる様子をご覧ください。
＞『餓狼伝説』×『ストリートファイター』 アニメーショントレーラー
https://youtu.be/67h4n7FAJjs
大張 正己（おおばり まさみ） について
広島県出身。スタジオG-1NEO代表取締役。アニメーター、メカニカルデザイナー、監督として、数々の人気アニメーション作品に携わる。ダイナミックな作画や独自のデフォルメなど自身の演出スタイルを確立。この演出スタイルは、世界のアニメファンからの支持を得るとともに、数多くのアニメーターに多大な影響を及ぼしている。テレビアニメ『バトルファイターズ 餓狼伝説』シリーズでは、キャラクターデザインと総作画監督を、劇場版『餓狼伝説-THE MOTION PICTURE-』では監督を務める。また『THE KING OF FIGHTERS XV』のスペシャルムービー、『餓狼伝説 City of the Wolves』のスペシャルミュージックビデオも制作。
『餓狼伝説』と『ストリートファイター』の魅力が融合した「春麗」が登場！
歴代『ストリートファイター』シリーズの様々な動作やコンボに加え、『ストリートファイター6』の“Outfit 2”で登場するチャイナドレスのコスチュームやお馴染みの挑発モーションなど、「春麗」の魅力が満載。さらに「ARCADE MODE」や「EOST MODE」では、『餓狼伝説 City of the Wolves』オリジナルのストーリーが展開。ぜひお楽しみください。
春麗 | Chun-Li
Voice Actor ［日本語］ 折笠 富美子 ［英語］ JENNIE KWAN
メトロシティから来訪した捜査官。彼女の元にとある犯罪組織復活の調査依頼が入り、サウスタウンを訪れる。サウスタウンの格闘家と言えども彼女に勝てる者は少ない。対等に戦える者がいるとすれば不知火の忍だけであろう。
『ストリートファイター』シリーズの「ケン」、「春麗」などが楽しめるシーズンパス１がセットになった『餓狼伝説 City of the Wolves』 SPECIAL EDITIONを好評発売中！
※『餓狼伝説 City of the Wolves』は、「SPECIAL EDITION」のみ販売となります。
※現在、ゲーム本編とシーズンパス1を個別に販売することは予定しておりません。
『餓狼伝説 City of the Wolves』について
1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場！感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。
Official Site
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/
X
https://x.com/GAROU_PR
https://www.instagram.com/fatalfury_pr/
【タイトル概要】
■タイトル名
餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)
■ジャンル
対戦格闘
■発売日
2025年4月24日（木）
■対応プラットフォーム／販売形式
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 (デジタル版／パッケージ版)
Xbox Series X|S／Steam／Epic Gamesストア(デジタル版)
■ラインアップ／価格／商品内容
餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION／7,920円（税込）
＜商品内容＞
ゲーム本編
シーズンパス1
・DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）
・DLCキャラクター「ケン」（配信中）
・DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）
・DLCキャラクター「春麗」（2025年11月5日配信）
・DLCキャラクター「Mr.BIG」（2026年初頭予定）
■プレイ人数
オフライン1～2名／オンライン2～12名
■その他
すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。
■権利表記
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※(C) 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。