【兵庫 マリンピア神戸初！】小樽洋菓子舗ルタオが11月11日（火）より期間限定出店いたします。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社：北海道千歲市)が展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」は、2025年11月11日（火）～11月24日（月）に、兵庫県神戸市 三井アウトレットパークマリンピア神戸に期間限定で初出店いたします。ルタオ看板商品のチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」をはじめ、定番の人気商品だけでなく季節商品もご用意いたします。

【概要】

■ 出店期間：2025年11月11日（火）～2025年11月24日（月）

■ 営業時間：10時～20時

■ 開催場所：兵庫県神戸市 三井アウトレットパーク マリンピア神戸1F 南西エスカレーター前（成城石井前）

■ 取扱商品

・ルタオの定番人気商品「ドゥーブルフロマージュ」、「ショコラドゥーブル」

・ルタオを代表するチーズケーキの季節限定の味「ナイアガラドゥーブル~余市産ナイアガラ~」

・3種のチーズの個性を活かしたチーズテリーヌ「パフェ ドゥ フロマージュ」

・人気のチーズラングドシャ「小樽色内通りフロマージュ」

・ルタオ定番のチョコレート「レアチョコレート ナイアガラ」「プチショコラ ストロベリー」

・ダージリン香る、チョコレートラングドシャ「テノワール」

・期間限定「ラングドシャアソート ウインター」

■ルタオ看板商品 「ドゥーブルフロマージュ」について

パフェドゥフロマージュ小樽色内通りフロマージュレアチョコレート ナイアガラテノワールドゥーブルフロマージュ

ベイクドチーズとレアチーズの2層仕立てのチーズケーキ。上層には、ミルク感が引き立つレアチーズ、下層にはしっかりとしたコクを感じるベイクドチーズが組み合わされ、口の中で一体となり、くちにした瞬間ふわっと広がる濃厚なミルク感と、とろけるようななめらかなくちどけの味わいが絶妙なバランスを生み出しています。

【商品名】ドゥーブルフロマージュ

【価 格】2,268円（税込）

【直 径】12cm

■季節限定商品 「ナイアガラドゥーブル～余市産ナイアガラ～」について

ナイアガラドゥーブル～余市産ナイアガラ～

チーズのまろやかさに余市産のナイアガラぶどうの芳香な甘みと深みが調和した、ドゥーブルフロマージュ。クセが無くコク深いオーストラリア産クリームチーズと余市産ナイアガラジュースを合わせることで、ぶどうの甘みと香りをふわりと引き立たせました。ぶどうの香りとチーズのコクで上品な後味をお楽しみいただけます。

【商品名】ナイアガラドゥーブル～余市産ナイアガラ～

【価 格】2,376円（税込）

【直 径】12cm

■小樽洋菓子舗ルタオについて

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。

店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

小樽洋菓子舗ルタオ公式HP：https://www.letao-brand.jp/

小樽洋菓子舗ルタオ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/letao_official/

■会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。