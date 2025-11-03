「赤塚國學塾 出雲ツアー2025」開催｜赤塚國學塾が導く“出雲の神話と日本人の原点”を旅する3日間

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

赤塚國學塾は、2025年11月25日（火）～27日（木）に、「赤塚國學塾 出雲ツアー2025」を開催します。

本ツアーは、出雲大社や北島国造館、万九千神社などを巡りながら、日本人の精神文化と神話の原点を“現地で体感的に学ぶ”ことを目的とした少人数制の学びの旅です。

現地ではイスラエルを30回以上訪れ世界から日本を見つめてきた赤塚高仁氏と、「ヤオヨロ塾」主宰でSNSフォロワー15万人超の土岐総一郎氏が解説を行います。

教科書では学べない“体感する日本史”を通じて、自国の誇りとルーツを見つめ直す機会を提供します。

【イベント詳細情報】

ツアー名

赤塚國學塾 出雲ツアー2025

旅行日程

2025年11月25日（火）～11月27日（木）

集合／解散

集合：出雲空港

解散：天然温泉 八雲ドーミイン出雲ホテル

ツアー内容

出雲大社／北島国造館(正式参拝)／万九千神社 ほか

旅行代金

お一人様：145,000円（税込）

一人部屋追加料金：20,000円（税込）

※銀行振込のみ（カード支払い不可）

取消料

・10月25日～11月17日：旅行代金の20％

・11月18日～11月24日：旅行代金の70％

・出発当日、無連絡不参加：旅行代金の100％

募集人数

22名

申込受付期限

定員に達し次第キャンセル待ち

参加対象

日本の歴史・神話・文化に興味のある方、赤塚國學塾の理念に共感する方

旅行企画・実施

株式会社ホーリーランドツーリストセンター

〒665-0021 兵庫県宝塚市中州1-15-2 逆瀬川ビル204

TEL：0797-63-5380（平日10：30～17：00／土日祝休）

申し込みページ

https://holylandtouristcenter.com/tour/kuniyuzuriizumo202511/

【開催の背景・目的】

赤塚高仁氏はこれまでイスラエルを30回以上訪れ、自国の歴史だけではなく海外から日本を見つめ、「日本人としての誇りとルーツを取り戻すことの大切さ」を伝えてきた人物です。

2025年4月には実際に出雲を訪れ、本ツアー実施に向けた下見を行いました。現地の神社や古道を歩き巡る中で、「今こそ日本人が自らの原点と向き合う時期にある」との確信を深めたといいます。

こうして誕生したのが、本ツアー「赤塚國學塾 出雲ツアー2025」です。

ツアーには赤塚氏の教えを実践し「ヤオヨロ塾」のSNSで15万人以上のフォロワーを持つ土岐総一郎氏も同行。現代に生きる私たちが先人達から学べる知識と考え方について、分かりやすく解説します。

教科書では触れられない“体感する日本史”を、現地で共有する貴重な機会となります。

また赤塚高仁氏は本ツアー開催にあたり、

「出雲に来るようになって、自分の運気も変わりました。何度も出雲を訪れた人でも、まだ知らない道があります。人は驚いた時に初めて考え始めます。出雲を、一緒に歩きましょう。」

とコメントしています。

【今後の展開】

赤塚國學塾では今後も、神社正式参拝や講演会などを通じて「現地で学び、感じ、伝える」体験型の学びを重ねていく予定です。詳細は公式サイトや講演会・塾内の案内を通じて随時発信していきます。

赤塚國學塾では、これからも「現地で学び、感じ、伝える」体験型の学びを大切にし、日本人としての誇りや精神文化を次世代へとつなぐ活動を展開してまいります。

【実地での参加が難しい方へ】

実地での参加が難しい方は、赤塚國學塾オンラインで関連情報を提供しております。動画講座やテキスト教材を通じて、日本の歴史と文化への理解を深めることができます。また今後も赤塚國學塾ではオンライン講座登録者を対象に、このような感動体験ができるツアーを開催していく予定です。この機会にぜひ登録をして、最新情報をお待ちください。

【主催者プロフィール】

赤塚高仁

作家・講演家・ヤマト・ユダヤ友好協会会長

1959年三重県津市生まれ、明治大学政治経済学部卒業。

大手ゼネコンで営業を務めた後、父が興した赤塚建設を引き継ぐ。

2019年還暦を迎え作家・講演家としての活動に専念することを決意、30年間愛される経営を続けた社長業を引退し、現在に至る。

日本の宇宙開発の父、ロケット博士として世界に名高い、故・糸川英夫博士の一番の思想継承者。日本とイスラエルとの交流に人生を捧げた糸川博士の遺志を継ぎ『ヤマト・ユダヤ友好協会』の会長を務める。

イスラエルを30年かけて20回以上訪れ、鍵山秀三郎氏、本田健氏、神田昌典氏、舩井勝仁氏、中村文昭氏をはじめ、1,000名以上を聖書の地へと導いてきた。

「民族の歴史を失った民族は、必ず滅びる」というユダヤの格言や、荒野に挑むユダヤ民族との交流を通して、祖国日本を洞察。

伊勢の父と呼ばれた伊勢修養団の故・中山靖雄氏にも長年師事し、その遺志を引き継ぎ、ヤマト人の歴史を取り戻すべく「やまとこころのキャンドルサービス」のための講演会を全国各地で開催する。

これまで10年以上にわたり、ベストセラー『お父さん、日本のことを教えて！』（自由国民社）をはじめ10作以上の著作を著すとともに、のべ約10万人にエネルギーあふれる講演を届けてきた。

現在は、師からの学びに独自の色彩を加えながら、ユダヤ人の成功のエッセンスである「聖書」、「古事記」をはじめとする祖国日本の神話や真実の日本の歴史を学び、現地を旅することで「足の裏」で読み解き伝える講座や講演会、ツアー等を全国で開催している。

ヤマト人の歴史を取り戻すべく「やまとこころのキャンドルサービス」講演会を全国各地で開催し、「オンライン國史塾」塾長としても活動。

ユダヤ人の人生の成功のエッセンスである「聖書」に学び、現地を旅し、足の裏で読み解き、人類の知恵の書として伝える「人生が変わる聖書漫談塾」を全国で開催。

これまで10年以上、累計約10万人、著作10作で伝えてきたライフワークの作家・講演家として活躍している。

著書にベストセラー『お父さん、日本のことを教えて！』（自由国民社刊）、主な著作として『ユダヤに学ぶ「変容の法則」』『聖なる約束シリーズ』『聖なる約束 日本よ永遠なれ』（きれい・ねっと刊）がある。

連続起業家・プロデューサー

土岐総一郎（ときそういちろう）

1986年3月9日千葉県生まれ。

2012年の起業を機にインフルエンサーの事業代行、関連教育事業のマーケティング、運営代行を生業とする。専門家をスクール事業にするマーケティングプラットフォームを企画中。経営理念は「自他の可能性と幸福の最大化」

千葉県立千葉高等学校、自宅浪人を経て早稲田大学政治経済学部経済学科に入学。卒業後は教育事業での起業を見据え都内ブランド予備校に入社。3年の勤務後、コピーライターやビジネスプロデュースなど、フリーランスを1年経たのち2012年に法人を２社創業。その時立ち上げた起業家養成スクールは累計15000人以上の受講生を抱える日本最大の若者起業コミュニティに。

多種多様な事業を生み出してきたシリアルアントレプレナー（連続起業家）でもある。歌舞伎町飲食店経営、大手資格スクールのマーケティング、爬虫類カフェ、婚活事業など、数多くの事業を展開した。2020年、各種事業売却を経て心機一転。愛妻家の道へ。

自身は清和天皇から分かれた清和源氏の一流派である土岐源氏の末裔。土岐源氏での有名人は明智光秀や坂本龍馬など。また、本家は100年続く酒屋。2022年、成田山新勝寺の表参道に「龍神さまの開運堂」をオープン。

土岐が運営している日本の歴史や日本の神様のことを伝えるアカウント「ヤオヨロ塾【人生×歴史】」は、総フォロワー数が10万人を超える。

趣味はゴルフ、将棋、歴史研究と壮年感満載。漫画の読書量は年間3000冊以上と常軌を逸している。

【問い合わせ先】

主催：赤塚國學塾



赤塚國學塾 運営事務局

メール：shinwa.kojiki@gmail.com