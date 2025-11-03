「美しさに限界はない」──日本人女性2名がパリでランウェイデビュー、MAMI OKANOが描く“人生を変えるランウェイ″

株式会社WE

2025年10月4日、世界中のファッション関係者が集うParis City Fashion Week（パリ・シティ・ファッション・ウィーク）の公式コレクションにて、日本人女性2名がランウェイデビューを果たした。

彼女たちが纏うドレスは、モナコを拠点に活動するデザイナーMAMI OKANOによる新作コレクション。ランウェイデビューを果たした日本人モデル2名のための世界にたった一着のドレスをMAMI OKANOがデザインし、新作のコレクションとして採用した背景がある。MAMI OKANOは、ドレスデザイナーであり、女性を輝かせるプロデューサーとしても活動。

MAMIが手がけるドレスブランド「MAMI OKANO 」は、女性たちの“美しく生きる力”と“限界を超える挑戦”をテーマに、“唯一無二の美しさ”を体現する女性たちの夢を後押しし続けている。

今回のパリでも、彼女のクリエーションとプロデュース力が、ひとつの「美しい変化」の瞬間を形にした。

デビューを果たしたのは、「ランウェイチャレンジ2025」優勝者のAKANEさん、そして2024ファイナリストのSAORIさん。年齢も、経験も関係ない。「今この瞬間から人生を変えたい」と願う女性の挑戦する姿がそこにあった。

↑ランウェイチャレンジ2025優勝者のAKANEさん↑ランウェイチャレンジ2024ファイナリストのSAORIさん

また、当日のステージには、日本でもおなじみのタレントであり、今もなお世界で輝き続けるCaiya（カイヤ）さんが登場。



MAMI OKANOのドレスを纏い、「ランウェイを通して、すべての女性の夢と可能性を照らしたい」というMAMIの想いに共鳴し、年齢や常識にとらわれない“生き方としての美”をランウェイで体現した。

MAMIのドレスを纏ったCaiya（カイヤ）さんCaiya（カイヤ）さんとデザイナーMAMI OKANO

【Caiya(カイヤ)さんコメント】



It was a pleasure to participate in your fashion show, and I truly respect your dedication to empowering women of all ages. I would love to participate again anytime!

（このたびのファッションショーに参加でき、大変光栄に思います。

すべての世代の女性を力づけようとするMAMIさんの情熱と取り組みに、心から敬意を抱いています。

またぜひ参加させていただきたいです。）

そして、パリを拠点に国際的に活動するモデルKIKO氏も登場し、多様な美しさが共演する特別なステージとなった。

↑KIKO さんとカイヤさん

ランウェイディレクターとして出演モデルの指導を行ったのは、世界的に活躍するウォーキング講師の浅井香葉子氏。彼女自身もランウェイに登場し、見る者の心を動かす存在感で魅了。

↑ランウェイディレクターの浅井香葉子氏

今回のステージを総合プロデュースしたMAMI OKANOは次のように語った。



「美しさには、年齢も体型も関係ない。

誰もが、挑戦を通じて限界を超え、自分だけの美しさを咲かせることができる。」

自らモデルとしてランウェイを歩くMAMIランウェイを終えてMAMI OKANOのモデル達と

“美しく生きる”をテーマに、年齢・体型・経験に関係なく、それぞれの人生の輝きを引き出す場を創り続けるMAMI OKANOの活動に、今後も大きな注目が集まる。



ランウェイデビュープロジェクトは、ただのファッションショーでモデルデビューする為だけのものではありません。人生を変える挑戦の場であり、自分を信じて進む全ての女性へのステージです。

MAMI OKANOは、今後も「美しく生きる」というメッセージを軸に、世界中の舞台で女性たちの新たな一歩を応援し続けます。

ランウェイデビューインパリ 2026年のエントリーを開始します

無料説明会を開催

2026年パリランウェイデビュープロジェクトに向けた無料説明会は、エントリー受付中です。

以下のボタンから詳細をお受け取りください。

無料説明会の詳細をチェックする :https://pages.we-beauty.co.jp/runway-debut-paris-2026



【主催】Paris City Fashion Week

【会場】La Salle Wagram, Paris

ランウェイ会場「La Salle Wagram」にてMAMI OKANOのモデル集合





【参加者の声】

AKANE様

このたび、MAMI OKANOさんプロデュースの「RUNWAY DEBUT IN PARIS」に参加し、世界的ファッションの街・パリのランウェイで夢のデビューを果たしました。

この貴重な機会をいただけたことに、心より感謝申し上げます。

私は、日本で開催された「ランウェイチャレンジ」に挑戦し、幸運にも優勝という形で選んでいただきました。

そしてその“ご褒美”として、このパリの舞台に立つチャンスを掴むことができたのです。

この企画は単なるモデル体験ではなく、「自分の可能性に出会い、世界基準の美しさと向き合う」ことができる特別なプロジェクトです。

⸻

MAMIさんが私のためにデザインしてくださったオートクチュールドレスは、ただ美しいだけではなく、私の内面をも引き出してくれる“人生の象徴”のような一着でした。

そのドレスを纏い、歴史あるSalle Wagramの舞台でスポットライトを浴びた瞬間、まるで人生の主人公になったかのような、震えるような感動に包まれました。

また、パリでの4泊5日は「美を極める合宿」のようで、ドレスの試着、ウォーキングレッスン、Diorミュージアムやムーランルージュ鑑賞など、一流の刺激に満ちた毎日。

仲間と過ごすヴィラでのひとときも、一生の宝物です。

⸻

何より、私が強く感じたのは、「人は、いつからでも輝ける」ということ。

年齢や経験は関係ありません。この企画は、あなた自身の魅力を再発見し、人生を動かす“起爆剤”になります。

もし、来年の参加を迷っている方がいたら、私は心からこう伝えたいです。

「ぜひ、あなたもこの舞台へ。自分の人生をもっと好きになるために、一歩踏み出してみてください」

夢は、思っているよりもずっと近くにあるのかもしれません。

私がこの経験を通じて得たものは、未来への自信と、かけがえのない自分自身です。

MAMIさん、本当にありがとうございました。

そして、このご縁がもっと多くの方に広がっていくことを、心から願っています。









SAORI様

とても素晴らしい経験でした。

このような経験は日本では出来ないと思います。お金では買えない勉強にもなり、自分に自信もつき本当に行って良かったと思っています。

又パリに行こうと思います。

絶対にみなさん来るべきです。それ以上のものがあります。日本では絶対味わえません。来年、絶対参加してみましょう。本当に・・・お金を払ってでも、それ以上のものが素晴らしいくらい手に入ります。





【プロフィール】

■MAMI OKANO（マミ・オカノ）

デザイナー / プロデューサー

モナコを拠点にオートクチュールドレスブランド「Red Carpet dress MAMI OKANO」を展開。世界を舞台に、ドレス制作・モデル育成・ステージ演出を通じて「美しく生きる人生」の象徴を創り出している。

「ランウェイデビュー・イン・パリ」は、MAMI OKANOがプロデュースするビューティープロジェクトです。あなたの魅力を引き出すドレスを纏い、専門家のビューティートレーニングを経て、パリのランウェイデビューを果たします。

2026年パリ・ランウェイデビュープロジェクトに向けた無料説明会は、エントリー受付中です。以下のボタンから詳細をお受け取りください。

無料説明会の内容を見てみる :https://pages.we-beauty.co.jp/runway-debut-paris-2026

舞台裏にてMAMI OKANOのチーム集合

【ウォーキング講師】

AYANO（2023 パリデビュー）

KAORU（2024 パリデビュー）

YUKA（2024 モナコデビュー）

【コーディネーター】

Louis

【主な出演モデル】

AKANE（ランウェイチャレンジ2025優勝）

SAORI（ランウェイチャレンジ2024ファイナリスト）

KAYOKO（ランウェイディレクター）

Caiya（特別ゲストモデル）

KIKO（パリ在住プロモデル）

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社WE 広報 （株式会社スニフアンドスカリーPR内）

松田絵理

info@sniff-and-scurry.co.jp

