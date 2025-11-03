チキンオーバーライス専門店「J′sVendor原宿本店」移転リニューアルオープンから1周年を記念して1st Anniversary Weekを開催
「J's Vendor 原宿本店」移転リニューアルオープンから1周年
チキンオーバーライス専門店を展開する株式会社J's Vendor（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤本知宏）は、「J'sVendor原宿本店」移転リニューアルオープンから1周年を記念して2025年11月10日（月）から11月16日（日）までの1週間、1st Anniversary Weekを開催します。期間中は毎日異なる日替わりスペシャルメニューを販売します。
11月10日から12日までの3日間は、過去の限定メニューが日替わりで復活します。そして11月13日から16日までは1周年を記念して、新作メニューを日替わりで販売します。
■J's Vendorとは
J's Vendor 原宿本店の店内（1）
J's Vendor 原宿本店の店内（2）
J's Vendor 原宿本店の店内（3）
J's Vendor 原宿本店の店内（4）
J's Vendor 原宿本店の店内（5）
J's Vendor 原宿本店の店内（6）
■2022年4月に東京・原宿にチキンオーバーライス専門店「J's Vendor」（本店）をオープン。
https://www.instagram.com/js.vendor/
音楽を通じてニューヨークのカルチャーに感銘を受けた店主が提供するチキンオーバーライスは、海外から取り寄せた数十種類のスパイスを使用し、あえて日本人の舌に寄せず本場・ニューヨークの味を再現することにこだわっています。
2024年11月10日（日）に旗艦店となる「J's Vendor 原宿本店」を移転リニューアルオープン。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000143134.html
■2023年11月に「J's Vendor Nagoya」を名古屋にオープン。
https://www.instagram.com/js.vendor.ngy/
■2025年4月には「J's Vendor KONAN DINER」を愛知県・江南にオープン。
https://www.instagram.com/js.vendor.konan.diner/
1st Anniversary Week スペシャルメニュー
イベント期間中は、毎日異なるスペシャルメニューが登場。過去のイベントで限定販売した復活メニューや、1st Anniversaryを記念した新作メニューなど、各日限定でその日しか味わえないスペシャルメニューを販売します。
日替わり限定メニューの紹介（※一部）
復活メニュー「Black Moon」
Black Moon
「I Got Cha Vision」イベント限定で販売した
Black Moonが1日限りの復活！
rice and peasのピーズは今回は黒豆を使用。チキンとホワイトソースの絶妙なハーモニーがたまらない一品。香ばしく黒く焦がしたニンニクチップと黒オリーブがアクセントを添え、BBQソースでパンチを効かせました。
https://www.instagram.com/p/DI_A_z6SaK-/?img_index=1
復活メニュー「HAIGHT」
HAIGHT
HAIGHT × J's Vendorコラボプロジェクトを記念して限定販売されたHAIGHT TERIYAKI！
HAIGHT社・代表の鈴木氏がロサンゼルスで味わった忘れられないチキンオーバーライスの記憶を再現。
鈴木氏が語る「アメリカなのにTERIYAKIがあって…」という思い出話を頼りに、試行錯誤を重ねて完成させた一品。
アメリカ生まれのTERIYAKIソース、特製レモンライスとジューシーな肉の絶妙なハーモニーは、きっと新しい味の体験をお届けします。
https://www.instagram.com/haight_brand/
復活メニュー「GYOH」
GYOH
アーティスト「GYOH」とのコラボレーションメニューGYOHも1日限りの復活！
ニューヨークでの修行時代、彼がチャイナタウンの賑やかな食堂で繰り返しオーダーしていたのは「北京ダックソース」。
その濃厚な味わいを愛し、ご飯と絡めて楽しんでいたというエピソードから生まれた一品です。
まるでニューヨークのチャイナタウンから届いた風のような、鮮やかで奥深い味わいをお楽しみください。
https://www.instagram.com/gyoh_official/
1st Anniversaryを記念した新作メニュー
1st Anniversary 新作メニューは11月13日から16日に販売
新作メニューの詳細はJ's VendorのInstagramで随時発表します。
https://www.instagram.com/js.vendor/
■店舗概要■
店舗名：J's Vendor 原宿本店
・所在地 : 東京都渋谷区神宮前2-19-2 J's Vendor BLD
・営業時間：月～金曜日 / 11:00~20:00（最終オーダー：19:00）
土曜・日曜・祝日/ 11:00~18:00（最終オーダー：17:30）
※毎週月曜日と金曜日（18:00～24:00）はBar Time営業
J's Vendor EC Shop
J's Vendorオリジナルのアパレルやグッズは下記サイトよりご購入いただけます。
https://jsvend0r.base.shop/
Rental space
J's Vendor原宿本店ではレンタルスペースも対応しております。貸切パーティーや結婚式の2次会、
ポップアップイベントなど様々な用途でお使いいただけます。
ご興味ある方はInstagramよりお気軽にお問い合わせください。
https://www.instagram.com/js.vendor/
＜本リリースについてのお問い合わせ先＞
株式会社J's Vendor 広報担当
E-MAIL：info@jsvendor.jp
Instagram：https://www.instagram.com/js.vendor/