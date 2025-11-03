大谷翔平選手のＳＮＳでも話題に！「全国で初めて国の伝統的工芸品に指定」冨永愛も愛用する南部鉄器の匠・菊地章氏と対談

株式会社ＢＳ日本

毎週水曜よる10時放送の「冨永愛の伝統to未来～ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ～」11月5日の放送では、冨永愛が岩手県の南部鉄器工房「及富（おいとみ）」8代目・菊地章氏と対談。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がSNSで紹介したことでも話題を集める南部鉄器。その製造工程に秘められた匠の技とは？

南部鉄器は、全国で初めて「国の伝統的工芸品」に指定され、日本のみならず世界から愛されている伝統工芸。

大谷選手が紹介した南部鉄器の鉄瓶を手がけるのが、南部鉄器工房「及富」8代目・菊地章さん。伝統を守りながら、イタリアで開催される優れたデザインを表彰する「A'デザインアワード」や「グッドデザイン賞」なども受賞し、革新的な作品を生み出し続けている。

そんな菊地さんに、南部鉄器の歴史や製造の極意を聞いた。

実は「南部鉄器」という呼称は商標登録されており、その意外な由来を聞いた冨永も思わず驚きの表情を見せる。

南部鉄器には2つのルーツがあると言われている。1つは平安時代、奥州で藤原氏が近江の国から鋳物づくりの名人を招き、仏具や鉄鍋、釜を造らせたのが始まり。もう1つは江戸時代中期、盛岡で当時の南部藩主が京都から鋳物づくりの名人を招き、茶釜や仏具、鉄瓶の一大産地を築いたこと。その後、昭和34年に奥州と盛岡の職人が交流を深め、2つの産地で造られた鉄器を「南部鉄器」と呼ぶことにしたという。

そして今回、製造工程も特別に見せていただいた。

鉄瓶の内部に空洞を作る「中子（なかご）」では、わずか1ミリのずれも許されない精密な作業が。溶かした鉄を型に流し込む「鋳造（ちゅうぞう）」では、冷えて固まったときに厚さのばらつきが無いよう、職人が鉄の状態を見極めながら注ぐという、まさに匠の技が光る。

番組では、菊地さん考案の革新的なデザインの鉄瓶も披露。伝統を守りながら未来へと繋ぐ、南部鉄器の世界を紹介していく。

「冨永愛の伝統to未来 南部鉄器編」は、ＢＳ日テレで11月5日(水)よる10時から放送。さらに番組公式SNSでは、ロケ時の冨永愛の貴重なオフショットなども配信中。

