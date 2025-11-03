【期間限定】入社後のミスマッチを解消する新サービス「お試し転職」掲載無料キャンペーン実施中！！

フィシルコム株式会社採用ミスマッチによる無駄なコスト80万円～100万円をゼロへ。

フィシルコム株式会社は、採用・転職ミスマッチを防ぐ新サービス「お試し転職」のリリースを記念し、先着50社限定で初期費用・掲載費用が無料となるキャンペーンを実施いたします。

ぜひこの機会に、おためし転職(https://employer.otame4.work/)にご登録されてはいかがですか？

キャンペーン詳細

マッチングプラットフォームにて企業様の求人掲載費用を完全無料とさせていただきます。11/3本日より下記リンクにて、「おためし転職」企業様向けサイトにアクセスしていただき、アカウントを作成してください。

無料で始める :https://employer.otame4.work/

「お試し転職」って？

「お試し転職」とは、正式な採用・入社の前に、企業と求職者が「お試し」として労働契約を結ぶことで、一定期間をかけてお互いの相性やフィット感を見極めてから、本採用へ移行できるサービスです。

書類や面接だけでははっきりとしない企業文化や業務への適性を測ることで、双方にとってより良い就業を叶えます。

なぜ今「おためし転職(https://employer.otame4.work/)」が必要なのか

中途採用では、入社後1年以内に10%～30%もの方が再転職しており、企業にとっては一人あたり80万円～100万円の採用コストが無駄になっています。また、人材紹介エージェントを利用した場合、早期退職が発生しても年収の30%～35%にも上る手数料は基本的に変動しません。

当サービスは、これらの「採用活動の負」を解消するために開発されました。

フィシルコム株式会社について

当社は、MarTech（マーテック）を展開する企業です。マーケティング領域において、非生産的なタスクに費やす時間を減らし、生産性の高いタスクに時間を費やせるようなサービスを展開してまいりました。この知見を活かし、採用活動における非生産的なコストや工数に着目し、「お試し転職」の提供を開始いたしました。

会社ホームページ：https://www.ficilcom.jp/