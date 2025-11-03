INNOCNの人気4Kモニター「27D1U」待望の再販決定！期間限定10％OFFキャンペーン実施中

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

高精細な映像と洗練されたデザインで高い評価を得てきたINNOCNの人気モデル「27D1U」が、ついに日本市場で再登場いたします。これまで多くのお客様から「もう一度購入したい」「在庫が復活するのを待っていた」という熱いリクエストを数多く頂戴しており、そのご期待に応える形で再販が決定いたしました。

そして今回の再登場を記念して、INNOCNは日頃のご愛顧への感謝を込め、期間限定の10%OFFキャンペーンを開催いたします。

■ キャンペーン概要

📺 対象モデル：INNOCN 27D1U（27インチ 4Kモニター）

INNOCN 27D1U 製品ページ：https://geni.us/pr27d1u

通常価格から 10%OFF で購入可能

🗓 開催期間：2025年11月3日 00:01 JST ～ 2025年11月11日 23:59 JST

プロモーションコード：CAE498XP

Amazonの購入画面で上記プロモーションコードを入力することで、自動的に割引が適用されます。期間中のみの特別価格となりますので、お早めにお求めください。

■ 「27D1U」が選ばれる理由 - 美しさと機能性の両立

INNOCNの27D1Uは、「27インチ・4K UHD解像度（3840×2160）」による圧倒的な高精細表示と、プロフェッショナルユースにも耐えうる正確な色再現性で、多くのクリエイターやデザイナーに支持されてきました。

M.Book（Mac View）モードを搭載しており、MacBookシリーズとの相性が抜群。接続するだけでMacのカラートーンを忠実に再現し、自然で統一感のある映像表示を実現します。

さらに、全機能USB Type-C（映像出力＋65W給電対応）を搭載しており、ケーブル1本で映像伝送と電力供給が可能。

PC作業スペースをスッキリ保ちながら、外部ディスプレイとしても非常にスマートに使用できます。

映像制作・写真編集・オフィスワークなど、幅広い用途に対応する万能モデルです。

■ 人間工学設計による快適な使用感

デザイン面でも、27D1Uは機能美を徹底的に追求しています。

高さ調整・チルト（上下角度調整）・ピボット（縦回転）に対応するエルゴノミクススタンドを採用し、長時間の作業でも自然な姿勢を保つことができます。

また、フレームレスデザインにより画面への没入感を高め、複数台並べた際もシームレスなマルチディスプレイ環境を構築できます。

加えて、ブルーライト低減機能とフリッカーフリー技術を搭載。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な視聴体験を提供します。

シンプルかつスタイリッシュな外観は、MacやWindows PC、オフィス環境や自宅作業スペースなど、どんな空間にも自然に溶け込みます。

■ 再販を待ち望んだ声に応えて

「在庫切れで買えなかった」「他モデルも検討したけれど、やはり27D1Uが理想的」──

再販の要望は、INNOCNの公式SNSやAmazonレビュー、カスタマーサポート宛てに数多く寄せられました。

それほどまでに愛された理由は、このモデルが**“価格以上の完成度”**を実現しているからです。

単なる4Kモニターではなく、Mac対応のスマート接続・高精度な映像表現・快適なデザインを兼ね備えた、まさに万能ディスプレイ。

INNOCNは、こうしたお客様の声を真摯に受け止め、再販を実現しました。

■ INNOCNが目指す「次の映像体験」

INNOCNは創業以来、「革新的なディスプレイ技術で、すべての人に最高の視覚体験を」という理念を掲げてきました。

OLED、MiniLED、QD量子ドットといった最先端技術を駆使しながら、ゲーマー・クリエイター・ビジネスユーザーなど、さまざまなニーズに応える製品を展開しています。

その中でも27D1Uは、「日常の中で使えるプロフェッショナルモニター」として位置づけられるモデルです。

再び日本市場に戻ってきたこの機会に、ぜひINNOCNが誇る映像体験をご体感ください。

INNOCN 27D1U 製品ページ：https://geni.us/pr27d1u

プロモーションコード：CAE498XP

🗓 適用期間：2025年11月3日 00:01 JST ～ 11月11日 23:59 JST

再び手に入る、この機会をお見逃しなく。



INNOCNが贈る4Kの美しさで、あなたの作業環境をより快適に、よりクリエイティブに。