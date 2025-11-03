【ＢＳ日テレ】西村和彦 大井川鐵道で蘇る？！ブルートレインで美酒に酔う「いいおつまみいただいた」 友近は羨望のつぶやき

株式会社ＢＳ日本

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

11/4（火）よる９時からの放送は、静岡県の大井川鐵道の名物企画“ビール列車”の後編をお届けします！台車やメカへの造詣が深すぎる“機械鉄”の俳優・西村和彦をナビゲーターに、今回はついに目的の列車に乗車します！しかし、トレインビュースポットのある温泉、絶景の湖上駅など、沿線の魅力があふれる大井川鐵道。西村は発車まで可能な限り、回り尽くします！

■湖面はエメラルドグリーン

後編のスタートは、急勾配を登るための特別な設計が施された“アプト式列車”に乗車。車内からも感じられる急角度に、西村はさっそく、ジェスチャーゲームで大はしゃぎする。しかし、そのたとえが古すぎ…一人ツッコミを入れるのであった。間もなく見えてきたのは、エメラルドグリーンの湖面が鮮やかな湖。西村が思わず「カリブ海みたいな色してる」とつぶやくと、スタジオの友近も「すげえ…」と息をのむ。

その絶景ぶりが、実は世界から注目されている大井川鐵道。大間ダムにかかる、夢のつり橋は“死ぬまでに渡りたい世界の徒歩吊り橋10選”に、さらに湖の上にポツンと存在する奥大井湖上駅は、“COOL JAPAN AWARD 2019”を受賞！まさに絶景の宝庫だ。

湖の上にポツンと浮かぶ駅、列車、そして風景が眺められる展望スポットへ、23メートルもの高さを文字通り駆け上がる西村。テンションに任せた激走？に、礼二からツッコミが入る。沿線には温泉も豊富。SLを見られる人気トレインビュースポットでは、まさかの珍事が…。今度は友近が「何よ～この絵！めっちゃええやん！」と大喜びだ。

■開始41年！実は長寿イベント

日も暮れ始めた。さあ、いよいよ今回のメインイベント、ビール列車に乗車！新金谷駅から川根温泉笹間渡駅で折り返し、最後は金谷駅まで。夕暮れの風を浴びながら、ビール飲み放題という、撮り鉄＆飲み鉄にはたまらない企画は、実は1984年スタートという長い歴史を誇る。礼二も「そんな昔からやってんのや…」と驚きを隠せない。

ついにブルートレインとご対面する西村。メカ好きだけに、 “台車チェック”も怠らない。「まずはいいおつまみをいただいた」。レトロな客車のあちこちを愛でていると、列車が出発。しばらく無言で黄昏れる西村。すっかり酔いが回ったのかと思いきや、「今、イメージしてるのは…」。まさかの告白に、礼二のツッコミが炸裂する。

「世界一、夜が似合う車両なんですよ」。ちょっと詩的につぶやく西村。先輩鉄ちゃんたちとも交流し、楽しい夜を過ごす。一方、スタジオの友近からは羨望のあまり、前のめりすぎる一言が…。

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

