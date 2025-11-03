クリエーターの地方での撮影や取材を支援する無償サービス「クリエーター地方ロケコーディネート」を開始！

一般社団法人公民連携推進機構

一般社団法人公民連携推進機構（C+G）では、全国の地方自治体と連携し、クリエーターの地方での撮影や主催・創作活動を支援する「クリエーター地方ロケコーディネート」を無償で実施します。

動画クリエーターやインフルエンサーの皆さんが地方での撮影する際の撮影申し込みや、予約、相談を無償で支援する「クリエーター地方ロケコーディネート」制度を令和7年11月4日より開始します。

本サービスは、地域資源を活かした質の高いコンテンツ制作を促進することで、地方自治体の広域的なプロモーションと地域課題の解決に貢献することを目的とします。

https://www.youtube.com/watch?v=ERpTd7sDuk0&t=883s&pp=ygUcem91c2FubnBha3VwYWt1IOmCo-aZuuWLnea1pg%3D%3D

■地方自治体とクリエーターのマッチング機会を創出

「クリエーター地方ロケコーディネート」では、観光や様々な分野で課題を抱えている地方自治体と、

新しい体験やアイデアを求めているクリエーターを、地方自治体との窓口である当機構がマッチングを行います。

地方自治体では本サービスを通じて、広域へのアプローチとして観光客誘致や関係人口増加などが期待されます。

地方自治体の課題解決とクリエーターの感性を両立させた、質の高いコンテンツ制作を総合的にサポートすることを目指します。

TV・新聞・情報誌は、直接自治体広報課に連絡することが可能ですが、YoutuberやTikTokerなどの動画クリエーター、インフルエンサー、作家の方などのクリエーターは、自治体との交渉に慣れていないため、多くのクリエーターの方から地縁性のない地方での撮影許可取得や、市長のインタビューが取れない等ハードルが高くなってしまっているという意見を伺います。

そのハードルを当機構と各自治体の観光課が一体となって、多くの「クリエーター」の皆さんの利便性を高めます。クリエーターさんの希望に沿って各地域の観光課などと協議を行い、クリエーター地方ロケコーディネートを行います。

＊参考：一般社団法人 ましこラボ（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000073343.html）

【マッチングとコンテンツ制作の具体例】

・自治体主催のイベント出演

・名産品や特産品の体験施設ツアー

・普段は入れないような場所への取材

・首長へのインタビュー

・ふるさと納税返礼品の商品開発、パッケージ開発 等

＊上記は一例になります。

＊参考：オモコロ（https://omocoro.jp/kiji/62020/）

【対象クリエーター】

動画クリエーター（Youtuber、VTuber、TikToker等）

インフルエンサー（Instagram、X等）

作家、アーティストの創作活動

タレントの撮影 等

＊迷惑系、アダルト系はお断り致します。

【クリエーター地方ロケコーディネート実績】

■武士飯 那智勝浦町イベント「食と教育の未来プロジェクト」地産地消親子料理教室

那智勝浦町堀町長と船釣り

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vQcAhiRmYO8 ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5g5JAGLFjLM ]

■ゾウさんパクパク 那智勝浦町 まぐろ競りガイドツアー

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=yHSZ60gYzGE ]

■佐々木優佳里（元AKB48）宇陀市金剛市長面談、宇陀市観光課のフルアテンドによる観光名所案内

■RainTree 幻の大和榛原牛のシャトーブリアン、すき焼きを堪能。

■平嶋夏海 大月市の魅力スポットをYouTube撮影

等

【組織概要】

・名称 ：一般社団法人公民連携推進機構

・代表理事：高瀬亜富（内田鮫島法律事務所パートナー弁護士、デジタルハリウッド大学客員教授）

・所在地 ：東京都港区北青山1丁目3番1号 アールキューブ青山3階

・設立 ：令和5年5月2日

・URL ：https://cclg.or.jp/

＜本件に関するお問合せ＞

一般社団法人公民連携推進機構 担当：小林

TEL：03-6899-1189 Mail：kobayashi@cclg.or.jp