ジャパネットたかた創業者・高田明の旅番組が7年ぶりに復活！『高田明のいいモノさんぽ』

全国無料のBS放送局 「BS10（ビーエステン）」は、高田明が全国各地を“おさんぽ”する旅番組『高田明のいいモノさんぽ』を11月8日（土）夕方4：00から放送いたします。

この番組は高田明が日本各地を歩き、人と触れ合い、ご当地グルメを堪能し、日本の素晴らしいを探すことを目的として2015年6月にスタートしました。今回は出身地・長崎県をおさんぽし、自身の目で見つけた素晴らしいモノを1年ぶりのテレビショッピング生出演で販売します。

7年ぶりの番組放送で訪れたのは、ジャパネット創業の地でもある長崎・佐世保市。大小200以上の島々からなる観光地「九十九島（くじゅうくしま）」からスタートし、手つかずの自然がそのまま残された貴重な環境を遊覧船で楽しめるのが観光客に大人気ということで、今回はヨットに乗船します。佐世保観光名誉大使でもある高田は以前、九十九島特命宣伝部長として自社以外のCMに初めて出演しており、当時話題となった九十九島遊覧船のCMも番組内で公開！全国各地から訪れる観光客や地元の人々と触れ合い、予約困難な絶品グルメなどを堪能し、改めて佐世保の「素晴らしい」をおさんぽしてお届けします。

▼高田明コメント

今、世界に目を向けても、地球に目を向けても、心を痛めるようなニュースばかりではないでしょうか。地球規模で言えば温暖化の問題があります。世界中で森林火災や洪水、干ばつ、地震といったニュースが後を絶たず、多くの方が苦しんでおられます。

世界に目を向ければ、長崎出身の私としては、やはり原爆のことを考えずにはいられません。戦後80年、多くの方が核兵器廃絶を叫び続けてきましたが、今の状況はどうでしょう。あちらこちらで戦争が起こり、核廃絶どころか、その危険さえ身近に感じる世の中です。皆さんもテレビをつけながら、良いニュースが少なくなったと感じることはありませんか？

だからこそ、微力ではありますが、この「佐世保篇」を通して、「人間ってこんなに楽しいし、こんなに素晴らしいこともあるんだ」ということを少しでもお伝えしたい。その一心で、急遽ではありますが、番組を再開することにいたしました。

番組再開にあたり、関係者の皆様のご協力に深く感謝しながら、この佐世保篇をお届けします。

きっと楽しんでいただけると思いますので、ぜひご覧くださいね。

『高田明のいいモノさんぽ』 放送情報

＜放送日時＞11月8日（土）夕方4：00 ～ 5：00

＜出演者＞高田明

＜放送形態＞無料放送（BS10）、公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり

※BSテレ東でも11月8日（土）夕方5：30～放送予定

■公式アプリ「つながるジャパネット」

本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができます。そのほか、番組に対する評価や各番組のテーマに対する投稿をしたり、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しむことができます。

つながるジャパネット :https://www.bs10.jp/app/