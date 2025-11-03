Ann Demeulemeesterのデザイナーステファノ ガリーチがGR8にてサイン会を開催

コロネット株式会社

この度、ANN DEMEULEMEESTER（アン ドゥムルメステール）のクリエイティブディレクターであるSTEFANO GALLICI（ステファノ・ガリーチ）が急遽来日することになり、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップGR8にてイベントを開催する運びとなりました。

イベント中にステファノ・ガリーチがキュレーションした映像と音楽を楽しんでいただけるとともに、ドリンクをご提供いたします。また、GR8限定の新作アイテムをご購入いただけます。

68,200(税込)75,900(税込)172,700(税込)

会場 : GR8店内

日付: 11月6日(木) 18:00 - 20:00

住所: 150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１１－６ 2.5 F



内容 :

Ann Demeulemeester エクスクルーシブ商品3型の発売

The CultコラボレーションLPの発売

購入頂いた商品へのステファノサイン会

注意事項 :

・LPのみ抽選

・サインは購入頂いた商品のみ

STEFANO GALLICI（ステファノ・ガリーチ）について

1996年、イタリア ウーディネ県のテオールで生まれたステファノ・ガリーチは、この小さな村とヴェネツィアの間で育ちました。パンクロック、インディー、ガレージの世界に足を踏み入れる中でファッションと出会い、音楽的表現と美的表現のつながりに魅了され、それを自身の創造的探求の基盤としました。2016年、彼はヴェネツィアのIUAV大学ファッションデザインコースに入学しました。同校はマリア・ルイサ・フリサとマリオ・ルパーノのビジョンに基づき、ファッションを技術的および文化的な側面から探求しています。最初の数年間で、彼は見習いとしてのさまざまな経験を通じて縫製やパターンメイキングの知識を磨きました。2017年、彼はパリとアントワープを行き来しながら、9か月にわたりハイダー・アッカーマンとのコラボレーションを行いました。その後ヴェネツィアに戻り、2018年に卒業。翌年初めに彼はミラノへ移り、アントニオリ・グループでの仕事に従事しました。2020年、ブランドが買収された年、ガリーチはアン ドゥムルメステールのチームの一員となっています。2023年、クリエイティブディレクターに就任。彼のブランドに対するビジョンは、音楽的嗜好とアンの作品への敬意が融合したものであり、鮮やかで個性的なシグネチャーとして表現されています。

ANN DEMEULEMEESTER（アン ドゥムルメステール）について

1985年ブランド設立。アントワープ・シックスの重要なメンバーとしてモード界を席巻。

エレガントなテーラリングと、黒と白を基調としたモノトーンの色調で、エッジの効いた反骨精神と洗練さが融合された、静謐でダークなロマンチックな世界を創り出す。

2024春夏シーズンより、ステファノ・ガリーチがクリエイティブディレクターに就任。