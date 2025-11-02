株式会社Jiffcy、鈴木おさむ氏がGPを務めるスタートアップファクトリー主催の「渋谷スタートアップ文化祭」に出展

株式会社Jiffcy

Jiffcyを通してコミュニケーション課題の解決に取り組む、株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO西村成城、以下「Jiffcy」）は、2025年11月3日（月）に渋谷ストリームホールで開催される「渋谷スタートアップ文化祭」に出展いたします。

■出展概要

展示会名：渋谷スタートアップ文化祭

会期：2025年11月3日（月）

会場：渋谷ストリームホール

ブース位置：4F No.4ブース

■恋愛リアリティショー「シャッフルアイランド」出演など注目を集めるタレントのFINAさん・羽柴なつみさんとJiffcyでテキスト通話体験してみませんか？

フィーナ。幼少期からフラダンスに打ち込み、10歳でハワイの市長から才能を認められた実力派ダンサー。雑誌オーディション「GLITTER」2期でグランプリ受賞、『ミス・ワールド・ジャパン2022』『ミス・インターナショナルジャパン2022』でファイナリストに選出。ABEMA『シャッフルアイランド Season6』に出演し、一躍注目を集める。羽柴なつみ。北海道から上京後、東京で活動を開始。 フリーモデル、サロンモデル、広告モデルを経て、現在はテレビをはじめ多くのメディアに出演。ABEMA『シャッフルアイランド Season5』で一躍注目を浴び、SNS総フォロワー数は100万人越え。

■テキスト通話アプリ『Jiffcy』とは

『Jiffcy』はテキストで通話感覚のコミュニケーションができる、便利で新しいテキスト通話アプリです。『Jiffcy』はリアルの友達、家族、恋人と利用する実名SNSです。電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

『Jiffcy』はコロナ禍を経て、離れていても対面に近い本物のコミュニケーションができるSNSとして、Z世代、α世代の学生を中心に多くの方に使われています。直近では日経トレンディ「スタートアップ大賞2024」にて大賞を受賞しました。

■Jiffcy ダウンロード

以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。

https://jiffcy.go.link/19XLX

■株式会社Jiffcyについて

<会社概要>

・社名：株式会社Jiffcy

・本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F

・代表者：代表取締役CEO 西村 成城

・事業内容：インターネットサービス

・設立：2018年1月

・HP：https://jiffcy.com

■採用情報

テキスト通話アプリ『Jiffcy』を提供する株式会社Jiffcyは、エンジニア及びマーケティング、PM他さまざまなポジションの募集を行なっています。私たちと一緒に世界を変えませんか？

・マーケティングマネージャー

https://www.notion.so/career-jiffcy/24f7641a95218091981df49bafb6248b

・ショート動画担当

https://www.notion.so/career-jiffcy/SNS-eb4a72f787be486cb690c7a2b5a26af2

・PM

https://www.notion.so/career-jiffcy/PM-1a47641a9521805babefe9d458b0d75b

・Androidエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Kotlin-1a47641a9521804092fcfe2e0f3ec432

・iOSエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Swift-137b81c38bcb4bca91f7fce5f01e67fa

・PR広報

https://www.notion.so/career-jiffcy/PR-1d97641a95218033939cebe679e2e49a

・CFO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CFO-1d37641a9521805790fefd210306660b

・CUSO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CUSO-1d37641a9521800c9aefc6e1dc78119c

・CMO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CMO-1d27641a952180249683fc3d6e749b83