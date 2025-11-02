武蔵新城に「“ほんのちょっと”が叶うやさしい居場所」Parklet Cafe（パークレットカフェ）11月8日（土）グランドオープン

株式会社EMISORA

株式会社EMISORA（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：相澤 郁美）は、2025年11月8日（土）、神奈川県川崎市高津区（最寄り：武蔵新城駅）にて、「Parklet Cafe（パークレットカフェ）」をグランドオープンいたします。

「話さなくてもいい。つながらなくてもいい。ただ“そのままの自分”で、ふっとひと息つける場所を。」





コンセプトと空間設計

この言葉に込めた想いをもとに、Parklet Cafeは“まちの片隅にある、小さな公園のベンチ”のような居場所を目指します。

店内は、韓国風カフェをイメージした白と木目を基調に、観葉植物や自然素材の家具を配した“日常の中の小さなリゾート”空間。



クラウドファンディングを通じて設置予定の「地域情報掲示板」「対話型掲示板」では、人と人がゆるやかにつながる仕掛けを展開します。



また、ワークショップ・講座・イベントが開催できるレンタルスペース機能も備え、「飲食を楽しむだけでなく、地域のコミュニティが生まれる場」として活用していただけます。

代表・相澤郁美の“想い”

はじめまして。Parklet Cafe代表の相澤郁美です。



私は保育士として、また子育て支援者として約20年間、子どもや家庭に寄り添う活動を続けてきました。その中で痛感したのは、「本当に必要な支援ほど、想いだけでは続かない」という現実。

がんばりや善意に頼るだけでは、いちばん手を差し伸べたい瞬間に届かない。

だからこそ、支援を“価値”として設計し、持続可能な仕組みに変える必要があると考えました。

2023年に川崎市で立ち上げた子育て支援事業「らしくRuプロジェクト」では、行政や地域と連携しながら子育てイベントや子育て支援者育成の場を重ねてきました。



その活動の先に生まれたのが、「誰もが安心して立ち寄れる居場所をつくりたい」という想い。

Parklet Cafeは、その延長線上にあります。

目的がなくてもふらっと立ち寄れて、話したくなければ話さなくてもいい。

でも、つながりたいときには自然につながることができる。

ベビーカーを押す手をそっとゆるめ、温かいカップを両手で包みながら、自分を取り戻せるような時間を過ごしてほしい。

そして、子ども連れの方だけでなく、おひとりで過ごしたい方やご年配の方も、どうぞ気軽に足を運んでください。



「来る人が、いつの間にか“つくる人”になる」



そんな循環が生まれる、まちの小さな拠点を武蔵新城から育てていきたいと思います。

サービス内容・特徴

やさしいごはんとドリンク

管理栄養士監修の「やさしい家庭ごはん」、季節の野菜を使った惣菜、スイーツ、こだわりのコーヒーやアルコールを提供。

テイクアウトにも対応し、「今日はちょっと立ち寄ろう」と思える気軽さを大切にしています。

“毎日食べたいをカタチに”をコンセプトに、塩分控えめでからだ想いの「おうちごはん」を提供します。



Parklet Cafeオリジナルのランチメニューや、お酒にも合う一品料理もご用意。



子どもからシニアまで、「食を通して人がつながるカフェ」として、それぞれのライフスタイルに寄り添うメニューづくりを進めています。今後は夜カフェへの展開も予定しています。

さらに、使用するコーヒー豆にもこだわりがあります。

GREEN CORE Coffeeより引用

当店では、エチオピアで自然のままに育った「100％野生のコーヒー豆」を使用。農薬を使わず環境にもやさしい栽培方法で、現地では胃腸薬としても親しまれているほど。



“搾取のないコーヒービジネス”を目指す取り組みにも共感し、売上の一部はエチオピアの水浄化支援に充てられます。

一口飲むと香り豊かでやさしい味わいを、ぜひ体験してみてください。

※11月8日のグランドオープン当日には、コーヒー豆の提供者・村越さんによるレセプションも開催予定です！

レンタル・コミュニティスペース

ランチ会、謝恩会、忘年会などの貸切利用や、親子教室・食育プログラム・ワークショップ・撮影会など、多目的に使える空間をご用意。

地域の方々が主体となってイベントを企画できる「共創の場」として機能します。

世代や立場を超えて、地域のつながりが生まれる時間を大切にしています。

サステナビリティと地域共創

フードロス削減に向けた惣菜パック販売、マイタンブラーやリユース容器の導入、地域作家の作品販売など、“やさしさが循環する仕組み”を組み込み、持続可能なまちづくりに貢献します。

11月30日までクラウドファンディング実施中！

Parklet Cafeは、「地域とともに育つ居場所」として、人と人との“やさしい循環”を生み出すことを目指しています。その想いを形にするため、現在CAMPFIREにてクラウドファンディングを実施中です。

この挑戦は、単なる資金調達ではなく、「この街に安心して立ち寄れる場所をつくる」ための共創プロジェクト。



ご支援は、店内設備や掲示板づくり、親子イベントの開催、地域コミュニティの運営など、“やさしい仕組み”を形にするために活用されます。

来店が楽しみになるリターン例- カフェで使えるクーポン- Parklet Cafeオリジナルタンブラー- オリジナルネームタグ- デジタルサイネージでのCM放映

あなたの一歩が、誰かの安心や笑顔につながります。

クラウドファンディングは2025年11月30日まで実施中。



地域に“ほんのちょっとの安らぎ”を届けるこの挑戦に、ぜひご参加・ご支援をお願いいたします。

店舗概要

Parklet Cafe

オープン日：2025年11月8日（土）

営業時間：カフェ 11:00-17:00 レンタルスペース 9:00-23:00（予約制）

定休日：日～火曜日

所在地：〒213-0041 神奈川県川崎市高津区新作5丁目16₋1

店舗規模：20席（最大25名）

HP ：https://parkletcafe.com/

株式会社EMISORA

子どもも大人も、自分らしく笑顔で青空を見上げられる社会へ。



株式会社EMISORAは、「EMI＝笑み」「SORA＝空」という言葉に込めた想いのもと、子育てを“ひとりごと”にせず、地域全体で喜び合える未来を目指しています。



らしくRuプロジェクトでは、親子が楽しめるイベントや、子育て支援者がつながり、共に学び合うプログラムを運営。子どもの育ちと大人の自分らしい生き方を応援する活動を展開しています。



また、Parklet Cafeでは、子ども連れでも安心して過ごせるカフェ空間を通じて、地域に“ふらっと立ち寄れる居場所”を提供。食や対話を通して、人と人、世代をつなぐコミュニティづくりを行っています。



Mission

子どもの成長を、社会全体で喜び合える未来をつくる。

Vision

子育てが“ひとりごと”にならない社会へ。



EMISORAは、笑顔とつながりが循環する地域づくりを通して、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指しています。



社 名：株式会社EMISORA（エミソラ）

所在地：〒210-0847 神奈川県川崎市川崎区浅田2-18-12

設 立：2022年3月3日

代表者：代表取締役 相澤 郁美

事業内容：子育て支援事業、人材育成事業、飲食事業

お問い合わせ：

株式会社EMISORA 取締役 和合大樹

E-mail：parkletcafe@gmail.com