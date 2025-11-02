「カジサック7周年祭りin幕張メッセ～カジサックバンドお披露目・叶渚せんこじのダンスもあるよ～」11月2日(日)18:00より配信開始

吉本興業株式会社

11月1日(土)に幕張メッセにて開催された『えんとつ町の“踊る”ハロウィンナイト』内の『カジサック7周年記念ステージ』のイベント内容を収録した配信チケットを、11月2日(日)18:00より販売開始します。

本イベントは、2年前に開催されたカジサック5周年ブースとステージを盛り込んだ「カジサック5周年記念祭りin幕張メッセ～カジサックファミリー・りおちゃん・ツネ家全員集合～」に続く7周年記念企画として開催されました。前回の配信チケットの売り上げは2万枚以上を売り上げる超人気イベントとなっております。配信では、ステージパフォーマンスの全容に加え、舞台裏の様子、さらに各種ブースの盛況ぶりも収録した豪華な内容となっています。

「カジサック7周年祭りin幕張メッセ～カジサックバンドお披露目・叶渚せんこじのダンスもあるよ～」概要

出演：カジサックファミリー、チームカジサック

＜配信内容＞

・ステージパフォーマンス（ダンス＆バンド演奏）

梶原家（長女：叶渚、次男：寅次郎、次女：千鈴）による「ロキ/みきとP」のダンスパフォーマンス。

チームカジサックが初心者の状態から約半年間の練習を経て挑戦したバンド演奏。カジサックの歌唱とチームの演奏による「ウィーアー!/きただにひろし」のバンド演奏ステージ。

・カジサックが育てたお好み焼きブース

カジサックが種まきから栽培したキャベツを使用したお好み焼きを、イベント内で3,000食販売した際の様子。YouTubeでもキャベツの様子を収録し、 10月29日(水)には収穫の様子の生配信も実施。

・カジサックブース

オリジナルグッズや書籍『下町ロレックス』の販売、ツネとあしゅりーの等身大パネル撮影ブース、来場者からのお祝いコメント募集などブースの様子。

＜チケット情報＞

視聴期間：11月2日(日)18:00～11月9日(日)23:59

販売期間：11月2日(日)18:00～11月9日(日)18:00

チケット料金：1,390円（税込み）

チケット販売先：FANY Online Ticket

▼チケットの購入はこちら

https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/kajisac-251102

関連動画（ダイジェスト動画あり）

これまでのバンド練習の軌跡やキャベツの軌跡などを下記の動画からご覧ください。

【カジサックキャベツ動画】

https://youtu.be/FM2G6R6uaGs?si=bNLoaLvP2srPOwL7

https://youtu.be/bUeDvefIY2M?si=I_3WWW9ZOxn4OwNE(https://youtu.be/FM2G6R6uaGs?si=bNLoaLvP2srPOwL7)

【カジサックバンド動画】

https://youtu.be/w0MRLlPVwS8?si=DsuaaYpfD5KCt8UM

【配信チケット詳細発表動画】

https://youtu.be/cqlQmFh3hEM?si=Z-nZzRTVq7BECTZP