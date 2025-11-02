ロサンゼルス・ドジャース、2年連続ワールドシリーズ制覇！栄光の瞬間を刻む連覇記念Tシャツが登場！

株式会社JAMSHOPPING

株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のスポーツ・音楽・映画・ドラマ・アニメ他公式グッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、ロサンゼルス・ドジャースの2年連続ワールドシリーズ制覇を記念したMLB選手会（MLBPA）公式ライセンスTシャツ『LOS ANGELES BACK TO BACK WORLD CHAMPIONS』の予約販売を開始しました。発売予定日は2025年12月20日です。

ロサンゼルスドジャース - BACK TO BACK WORLD CHAMPIONS / ドジャース 連覇記念 / Tシャツ

■ドジャース連覇の栄光を纏う、ファン必携の一枚

ドジャースが2年連続で頂点に輝いた歴史的快挙を記念した特別デザイン。

チームを支えたスター選手 ― 大谷翔平、山本由伸、ムーキー・ベッツ、クレイトン・カーショウ、フレディ・フリーマン、ブレイク・スネル、キケ・エルナンデス、そして佐々木朗希 ―。

まさに“ドリームチーム”の名にふさわしいメンバーが、エネルギッシュに描かれています。

鮮やかなドジャースブルーのボディには、「BACK TO BACK WORLD CHAMPIONS（連覇）」のメッセージを力強くデザイン。

歓喜と誇りの象徴として、ファンの熱狂をそのまま身に纏えるメモリアルなアイテムです。

ロサンゼルスドジャース - BACK TO BACK WORLD CHAMPIONS / ドジャース 連覇記念 / Tシャツ

■商品概要

【商品名】LOS ANGELES DODGERS（MLB） - BACK TO BACK WORLD CHAMPIONS / ドジャース連覇記念 / Tシャツ / メンズ

【価格】4,500円（税込）

【発売予定日】2025年12月20日（予定）

【販売ページ】https://www.pgs.ne.jp/

【ライセンス】MLB選手会（Major League Baseball Players Association）公式認定商品

【素材】100％コットン

【カラー】ドジャースブルー

【仕様】フロントにフルカラープリント／ユニセックス仕様

■ PGSについて

PGSは、スポーツ・映画・音楽・アニメなど、世界のエンターテイメント公式グッズを扱う日本最大級の公式ストアです。

MLBをはじめ、THE BEATLES、OASIS、QUEEN、LED ZEPPELINなどのロック公式商品まで、国内外のライセンスアイテムを幅広く展開。

ファンとエンターテイメントをつなぐ“公式グッズのハブストア”として、多くの熱狂を届け続けています。