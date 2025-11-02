神戸クリスマスマーケット「古城のクリスマス」のシンボル「クリスマスタワー」が高さ7メートルに拡大！11/8（土）に点灯セレモニーを開催。「森のクリスマスツリー」の点灯セレモニーも同日開催。

神戸リゾートサービス株式会社圧倒的存在感の「クリスマスタワー」。ボタニカルをテーマにした神戸布引ハーブ園オリジナルデザインです「クリスマスタワー」と神戸の夜景昼も可愛いディスプレイ

標高400ｍの山上に位置する神戸布引ハーブ園では、神戸の冬の風物詩の「神戸クリスマスマーケット2025」を11月8日（土）から開催します。「ボタニカルクリスマス」をテーマに自然素材を使ったハーブ園手作りのディスプレイは好評をいただいております。今年、展望プラザのシンボルである「クリスマスタワー」をさらにグレードアップ（サイズ拡大）を行います。高さが6mから7mにサイズアップ。11月8日（土）には点灯セレモニを開催します。そのほか、ガーデンエリアのシンボルとなる「森のクリスマスツリー（高さ25ｍ）」の点灯セレモニーも同日に開催します

クリスマスシーズン期間中（11月8日～12月25日）の金曜、土曜、日曜、祝日、および12月15日（月）から12月25日（木）の全日は特別ナイター営業を実施します

詳細を見る :https://www.kobeherb.com/tips/kobechristmasmarket/公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/「神戸クリスマスマーケット」リーフレット :https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/ChristmasLeaflet/

●クリスマスタワー・・・1番人気のクリスマスフォトスポット

●森のクリスマスツリー・・・神戸クリスマスマーケットのシンボルツリー（高さ25ｍ）

●ザ・ヴェランダクリスマス・・・神戸の夜景を見渡す絶景空間と様々なイルミネーションスポットが点在する温室ドーム

点灯セレモニー開催概要

日程：2025年11月８日（土）

時間：クリスマスタワー 17:20頃

森のクリスマスツリー 17:45頃

「クリスマスタワー」 クリスマスの撮影スポット人気No.1

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=qpnsUOEveRY ]

クリスマスタワーのコンセプトは「自然の力」。2025年は、高さ７ｍに拡大！

ドイツトウヒや木の実の他、園内の剪定枝等を使ったオリジナルデザインのタワー

点灯：16:00

場所：展望プラザ

「森のクリスマスツリー」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BrIbCITV4E8 ]昼はナチュラルな雰囲気に存在感のある佇まい夜はキラキラのディスプレイに様変わりクリスマスタワーは大人気のフォトスポット

森のクリスマスツリー周辺は、心温まるイルミネーションが点在しています

・森のクリスマスツリー

・メタセコイアのライトアップ

・光の回廊（紅葉ライトアップも実施）

圧倒的存在感・神戸布引ハーブ園のクリスマスの象徴 「森のクリスマスツリー」

神戸布引ハーブ園の森の中にたたずむ高さ25mのメタセコイアを約1,600球の電球でクリスマスツリーに仕立てます 圧倒的な存在感のツリーと周辺にあるメタセコイアなどの木々もライトアップし、幻想的なクリスマス空間が誕生します

点灯：16:30

場所：神戸布引ハーブ園内ラベンダー園山側（山頂駅からガーデンエリアを下り徒歩約5分）

森のクリスマスツリーの真下はキラキラの幻想的空間

＜森のクリスマスツリーの楽しみ方＞

1.ツリーの真下は煌めくメタセコイアの葉の織りなす幻想的な空間

2.紅葉とイルミネーションのコラボレーション

3.ロープウェイの車窓から、神戸の夜景とツリーを一緒に眺める

「光の回廊」

ツリーの中はイルミネーションに包まれる幻想的な空間圧倒的な存在感を放つ「森のクリスマスツリー」ロープウェイの車窓からも目をひく黄金色に輝くメタセコイアの葉とクリスマスイルミネーション森のクリスマスツリーと幻想的な1枚を

森のクリスマスツリーからグラスハウスエリアへ続く約150ｍの園路が、イルミネーション煌めく「光の回廊」へ変貌します

場所：家庭菜園ポタジェ下からグラスハウスエリアへの園路

点灯：16:00

「メタセコイアのライトアップ」

紅葉とクリスマスイルミネーションがコレボレーション

園内にある巨大なメタセコイアが黄金色に煌めきます

場所：展望プラザ下、森のクリスマスツリー周辺、オリエンタルガーデン横

点灯：16:00

＜メタセコイアについて＞

秋から冬にかけ黄色く色づき季節を彩るメタセコイア。神戸布引ハーブ園では、園内各所で16本の大きなメタセコイアが色づきます

見ごろ：11月中旬～12月上旬

ザ・ヴェランダ クリスマス The VERANDA Christmas

ロープウェイからも目を引くメタセコイアの木々（オリエンタルガーデン横）昼もきれいなメタセコイア（展望プラザ下）

夜はクリスマス限定でしかオープンしない特別な場所。4つのガラス張りのドームが煌めき、森の中に浮かびあがります。クリスマス特別ナイター営業時は、グラスハウスエリアも特別ナイター営業を実施。エントランスや熱帯の植物が彩る温室、暮らしの展示スペース「ハーブの家」や中庭、その先に広がる特等席「ザ・ヴェランダ テラス」がイルミネーション空間に変貌します

・ザ・ヴェランダ テラス

・クリスマスガーデン「キラキラクリスマス」

・ハーブの家「ナチュラル クリスマス」

・中庭のクリスマス

・温室

・愛の像

・館内飲食スペース（飲食可）

4つのガラス張りのドームからなるグラスハウス神戸の夜景が見える特等席「ザ・ヴェランダ テラス」。頭上にはキラキラのイルミネーションが・・・「ザ・ヴェランダ神戸」エントランスのツリーも人気のフォトスポットです

ザ・ヴェランダ神戸 1Fテラス

時間：10:30～16:30

※金曜・土曜・日曜・祝日および12/15（月）～12/25（木）は20:00まで

場所：グラスハウス1F ※16:30からはナイターメニューとなります

広い空、豊かな自然、開放感溢れるザ・ヴェランダ神戸。心地よい風を感じながら絶景を眺められる1Fテラスは、期間中の金曜、土曜、日曜、祝日、12/15（月）～12/25（木）の間は、ナイター営業を実施。ナイター限定のメニュー「特製クリームシチュー」をはじめ「特製グリューワイン」、ハーブティーなど心と体をほっこりと温めてくれるフードやドリンクなどをご用意しています。煌めく夜景と輝くイルミネーション空間で特別なひとときをお過ごしください

特製クリームシチュー※紙の容器でのご提供となります特製グリューワイン※紙の容器でのご提供となります＜クリスマスナイターメニュー＞

・特製クリームシチュー \900

チキンミートボールがゴロっと入った、まろやか、クリーミーな特製クリームシチューです

・特製グリューワイン \850

ドイツのワイン醸造所・プファルツ地域の特製グリューワイン。甘さとスパイスのバランスが絶妙な

グリューワイン。クリスマスマーケットには欠かせない伝統あるワインは、冷えた体を芯から温めて

くれます

・季節のスペシャルサヴァラン \1,400

ブリオッシュ生地をシロップに漬け込んだサヴァランと生クリーム、カスタードクリーム、

季節のフルーツ、ジュレでパフェ風に仕立てたオリジナルのスイーツ

11月／巨峰、シャインマスカット 12月／洋梨

・オリジナルブレンドハーブティー ローズブレンド \650

ローズピンクペタル、ハイビスカス、ローズヒップのオリジナルブレンドハーブティー

・ブレンドコーヒー \650

・オレンジジュース \600

クリスマスガーデン「キラキラクリスマス」

温かみのある木製の星のモニュメントや植物でキラキラとした空間を演出。ポインセチアを中心に、プリンセチアやシクラメン、ガーデンシクラメン、ゼラニウム、エレモフィア、モミなどクリスマスカラーの植物で装飾された室内で楽しめる人気のフォトスポットです。天井からは、トラディスカンティアのハンギングが降り注ぎ、大きな星のモニュメントとともに温かくお迎えします

場所：グラスハウス1F エントランス

ハーブの家「ナチュラル クリスマス」

木製の星のオーナメントやクリスマスカラーで彩るクリスマスガーデン昼間はキラキラとした陽光が降り注ぎ、温かな空間を演出するハンギングとモニュメント夜には幻想的なキラキラ空間へと変貌します

ドライフラワーを中心に自然素材を使ったアイテムで彩るクリスマスインテリア

リビング、ダイニング、キッチン、バスルームなどが温もりのあるおしゃれ空間になって登場

場所：グラスハウス1F ハーブの家

「中庭のクリスマス」

「ハーブの家」リビングのクリスマスインテリア

小さな中庭にも、クリスマスが訪れます。夜には頭上にイルミネーションが煌めき、窓の向こう側には光り輝くグラスハウスエントランスの「クリスマスガーデン」や「ハーブの家」のあたたかな空間が望めます

場所：グラスハウス1F

「温室」

中庭もキラキラの隠れたイルミネーションスポット中庭の窓越しに輝くエントランスのイルミネーション

ガラス張りの天井から、イルミネーションが降り注ぐ幻想的空間が登場します

場所：グラスハウス（温室）

温室内を彩る幻想的なイルミネーション「愛の像」

温室内にたたずむ「愛の像」がイルミネーションで彩られ、撮影スポットが登場します

場所：グラスハウス（温室）

グラスハウス（温室）内をあたたかく包むイルミネーションとフォトスポットとして賑わう「愛の像」

＜愛の像とは＞

バレンタイン発祥の地、イタリアのテルニ市より、1992年に日本のバレンタイン発祥の地、神戸市へ寄贈されました 立てひざをして座っている母親が、幼児を抱くほのぼのとした光景を描いています

場所：グラスハウス（温室）

「館内飲食スペース」

グリューワインやドリンクを片手に過ごせる屋内スペースもあり、あたたかなイルミネーションに包まれながら、楽しいひとときをお過ごしいただけます

場所：グラスハウス 温室2F、グラスハウス スパイス工房

＜クリスマスの営業情報＞

グラスハウス 温室2F

・クリスマスシーズン期間：2025年11月8日（土）～12月25日（木）

・クリスマス特別ナイター営業：

期間中の金曜、土曜、日曜、祝日および12月15日（月）～12月25日（木）の全日

※通常営業：ロープウェイ上り始発9:30～終発16:45（下り終発17:15）

※ナイター営業：ロープウェイ上り始発9:30～終発20:15（下り終発21:00）

・料金（ロープウェイ往復乗車+ハーブ園入園）：大人2,800円 小人1,400円

※クリスマス特別料金となります

■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com/