見取り図・リリーが押尾学さんへ事件後テレビ初取材！獄中では「唯一、毎日お風呂に入れる仕事だから」過酷な炊事場の仕事を志願／平成ノブシコブシ・吉村は脱北者の元へ！『ドーピングトーキング』#9

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』#9（最終回）を2025年11月1日（土）夜10時より放送いたしました。

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークです。番組MCには、「ABEMA」のレギュラー番組にて初MCとなる、霜降り明星・粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾けます。

最終回となる#9では、チャンス大城、吉村崇（平成ノブシコブシ）、リリー（見取り図）が出演。「最恐心霊スポットで野宿（チャンス大城）」、「脱北者が語る…北朝鮮の若者文化（吉村崇/平成ノブシコブシ）」、「獄中…そして今は？押尾学さんと語らう（リリー/見取り図）」といった、番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られました。

■平成ノブシコブシ・吉村が脱北者を独自取材！「月給は一律1ドル」「恋人と外でイチャイチャしたら反省文」衝撃のリアルにスタジオ絶句

平成ノブシコブシ・吉村は、かねてから興味を持っていたという“北朝鮮のリアル”を知るため、2015年に脱北し、現在日本で韓国料理店を営む女性・ヨニさんへ取材を敢行しました。

まず明かされたのは、国民の“お金事情”。ヨニさんによると、社会主義のため、月給は軍の上層部からサラリーマンまで「一律1ドル」が原則。しかし、当然それだけでは生活ができないため、国から支給される食糧や衣類を買うためのチケットのようなものを“闇で売買”したり、賄賂・密輸などを通して暮らしを支えるしかないことが明かされました。「社会主義だけど、地下では資本経済が広がっている」と語った吉村に、スタジオも騒然となります。

さらに吉村は“北朝鮮の若者のリアル”についても調査。大学受験には「国語」「数学」などの一般科目に加え、「金日成」「金正日」「金正恩」が必須科目とされているとのこと。また、若者の恋愛も厳しく制限されているそうで、「カップルが街中で手を繋いで歩いただけで捕まります」「外でイチャイチャは禁止。見つかったら反省文」と語る吉村に、スタジオメンバーから「えぇぇ！？」と驚きの声が溢れ出ました。

そのほか、北朝鮮ならではのエンタメ事情に加え、ヨニさんに脱北を決意させた理由ついても明かされ、想像を遥かに超える現実に、粗品が「ネットで見るような噂話じゃなくてリアルな話ですもんね」と絶句する場面も。吉村が言葉を選びながら語る北朝鮮のリアルに、スタジオには静けさと衝撃が広がりました。

■見取り図・リリーが押尾学さんへ事件後テレビ初取材！「まじで一個も放送できない」当時の芸能界を語る

見取り図・リリーが会いに行ったのは、2000年代に一世を風靡した元俳優・押尾学さん。普段メディアの取材を断り続けていたというものの「この番組は映像を使わないから」という理由で、事件後テレビ初となる取材が実現。「何で映像使わんねんって思ってたんですよ、この番組」「これのためや」と本番組だからこそ実現した取材に思わず粗品も感嘆します。神妙な空気の中、リリーは押尾さんの今や当時の芸能界の裏側、そして“塀の中”での暮らしを聞き出しました。

現在は広告関連のビジネスで事業を立ち上げ、子どもと穏やかな日常を送っているという押尾さん。早速、リリーが収監中の話に踏み込むと、実刑3年6ヶ月という刑期の中で、押尾さんは「唯一、毎日お風呂に入れる仕事だから」と、過酷な炊事場の仕事を自ら志願したと明かします。約1000人分の食事を毎朝4時起きで作り続けるという厳しい労働環境に、看守から「芸能人上がりができるわけない」と冷たく一蹴されたこともあったという押尾さん。しかし「ドラマ撮影でも4時起きなんて当たり前」と、任された後は一度も遅刻することなく作業を続け、その真面目な勤務態度が評価され、仮釈放も10ヶ月前倒しになったといいます。

また、かつての芸能生活についても話を聞き、「悪くても月収200万はあった」、「（女性関係は）名前は言えないが、いろいろと浮名を流した」など、当時の豪快な暮らしぶりも明かされました。さらに、リリーが「まじで一個も放送できない。“言ったら捕まる”レベルの話で…」と言うような、“当時の芸能界の裏側”についても話がおよび、スタジオ一同「もう聞かない！」「怖すぎる！」と絶句。最後にリリーは「お元気で幸せそうでした。めっちゃいい人でした」と安堵の表情で“押尾さんの今”を語り、衝撃に包まれたドーピングトークを締めくくりました。

■チャンス大城は“沖縄最恐スポット”でガチ野宿！？

さらに、#1にて公開された“殺人事件現場となった家で1週間過ごす”というドーピングトーク以降、仕事が増え、運気が上昇したというチャンス大城は、「さらに怖いところに行ったら運気もさらに上がるのでは？」という仮説のもと“沖縄最恐”と恐れられる心霊スポットで“ガチ野宿ロケ”を敢行。ロケ当日は、沖縄の霊が一同に会するという「旧盆」の深夜。するとひそひそ声に無数の足音が……果たして一行を襲ったのは！？沖縄で体験した恐怖の一夜を語ります。

本放送は無料で見逃し視聴が可能です。芸人たちの話術が光る、至極のトーピングトークの数々をぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『ドーピングトーキング』 概要

#9放送日：2025年11月1日（土）夜10時～

MC：

粗品（霜降り明星）

#9トーク出演：チャンス大城、吉村崇（平成ノブシコブシ）、リリー（見取り図） ※50音順

