千葉県松戸市応援キャラクター「ばけごろう」初の教育参加型ステージイベント『ばけごろうと光のファンタジー』、来場者700名超の大盛況で終了！

株式会社Art Stone Entertainment

2025年11月1日（土）、松戸市民劇場にて開催された「ばけごろうと光のファンタジー」（主催：松戸市／主管：松戸コンテンツ事業者連絡協議会／企画・運営：株式会社Art Stone Entertainment）は、来場者数が合計700名を超える大盛況のうちに終了しました。

松戸市長や千葉県のキャラクターたちと、ばけごろうオリジナル曲「松戸体操」を歌って踊るばけごろう

本イベントは、松戸市応援キャラクター「ばけごろう」を中心に、子どもたちが歌・ダンス・クイズ・光の演出（光るバンド）を通じて物語に参加する“教育参加型ステージ”として企画。

想定を上回る来場者数により、当初予定していた写真撮影タイムを取りやめ、2回公演の形式で実施されました。

ステージには、ばけごろうの仲間として、かしもっちぃ（柏市観光協会）、大番頭・船えもん（船橋市）、なし坊＆かおり（白井市）、手賀沼のうなきちさん（我孫子市）といった近隣自治体のキャラクターたちが登場。

魔法のバンドと、魔法の言葉「ばけキラリーン！」で、会場は一気に夢を叶える世界に変身



会場は終始笑顔と歓声に包まれ、子どもたちからは「ばけごろうー！」「ばけキラリーン！」と元気いっぱいの声援が響き渡りました。

子供たち参加型のエンターテイメントショーオリジナル曲「ボクはばけごろう」を歌って踊る客席が一体となる演出

【ばけごろうイベントの特徴】

・子どもたちが物語に“参加”できる教育ステージ構成

・楽曲のすべてが、一緒に歌って踊れるオリジナル曲

・光るバンドや合言葉を使った光の演出による一体感

・近隣自治体キャラクターとの地域連携コラボ

・聖徳大学・流通経済大学の学生によるボランティア参加

・松戸市と地域企業・団体の協力による文化・教育イベントの創出

【主催者コメント】

「子どもたちの反応が想像以上に大きく、舞台の上も客席も一体になれたイベントとなりました。

ばけごろうを通して“楽しみながら学ぶ”時間を、これからも全国に届けていきたいです。」

-- 株式会社Art Stone Entertainment

代表取締役 板倉節子

【今後の展開】

ばけごろうは今後も、市内コンテンツ事業のPR、教育・地域・文化をテーマに活動を拡大予定。

松戸市内外でのイベント出演や、子ども向けの体験プログラムなど、新たな展開も準備中です。

ばけごろうと光のファンタジー

【イベント概要】

名称：ばけごろうと光のファンタジー

開催日：2025年11月1日（土）

会場：松戸市民劇場

主催：松戸市

主管：松戸コンテンツ事業者連絡協議会

企画・運営：株式会社Art Stone Entertainment

来場者数：約700名（2回公演合計）

