【すきま時間の啓発動画募集】戸村智憲の講演/セミナー等の開始前の待ち時間や休憩時間中にご受講者さま/ご視聴者さまに投影・画面共有しても良い公益性ある動画募集【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2025年11月2日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

リアルな会場での講演会・セミナーや、オンラインセミナー・ハイブリッド方式のセミナー（リアル会場とオンライン生配信など）で、開始前の待ち時間や10分休憩中やお昼休み休憩中に、「すきま時間」がもったいないと感じたことはありませんか？

弊社理事長の戸村智憲は、「すきま時間マイクロラーニング」((C)戸村智憲)として、いろんなご受講者さま・ご視聴者さまに知っておいて頂きたい公益性の高い内容を、個別に利用の申請・許諾を行ったり、自主製作にて啓発動画などをお届けしています。

この度、いろんな「すきま時間マイクロラーニング」で異なるバージョンを作成し、何度か戸村の講演・セミナー等をご受講・ご視聴頂ける方にも、飽きない啓発動画ラインナップをお届けしたく、下記の通り、無償で利用許諾・ご賛同頂ける方々からの啓発動画を募集致します。

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

【「すきま時間マイクロラーニング」啓発動画の募集】

・啓発動画を「すきま時間マイクロラーニング」としてお届けする際の登壇者や状況： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲（プロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）による講演・セミナー等で、開始前の待ち時間や休憩時間がある際に、主催者さまなどにも許諾が取れて啓発動画を流すのに支障がない場合となります。

・動画利用を想定している戸村の主なテーマ（例）： 監査・リスク管理・「ビジネスと人権」・ガバナンス・コンプライアンス・IT/サイバーリスク対策・生成AI/DX関連・DEI（ダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョン）関連など

・募集する動画の内容： 公益性の高いさまざまな啓発動画

（例： 人権啓発・差別解消・交通安全・消費者保護・公益通報者保護・防災/減災・法改正・多文化共生・自殺予防・メンタル不調とその対策・見落としがちな法令対応など）

・募集する動画の長さ（尺）： 数秒～7分程度までの動画 （7分以上のものの場合は、お昼休み休憩中にお届け可能な場合もありますので、その際はその旨ご連絡下さいませ）

（※通常、戸村智憲のセミナー等では、休み時間にも学びの要素をお届けできるよう、戸村が自主的に2～3分早めにマイクをとり、「戸村のちょっとした余談」シリーズとして、各種啓発内容・啓発トークを休憩時間中にお届けしております）

・許諾： 動画の知的財産権をお持ちの法人・団体・個人さまで、無償で本件で啓発に動画をダウンロード等して投影・画面共有することにご賛同頂ける方々による動画を募集しております。

（※出典明記が必要な場合は、その旨ご指示下さいませ）

・費用： 許諾頂ける方々にご請求するものもなく、また、当方も許諾頂いた方々にお支払いするものもなく、双方ともに、公益性ある内容の啓発にて無償での対応となります。

・動画利用の確約有無： 必ず毎回投影・画面共有等の確約は致しかねますが、講演・セミナー等のテーマに沿って、適宜、当方の判断にてどの動画をどのタイミングでお届けするか決めてご受講者さま・ご視聴者さまにお届け致します。

・動画の取り扱い： 編集・改変は想定しておらず、許諾頂ける動画をそのまま投影・画面共有等で流すことを想定しております（場合により、動画の内容に関わらない前後の部分（余白や時間調整的な部分）を動画お届けの長さ調整のためカットする可能性はあり得ます。）

・許諾頂ける場合： 下記の弊社指定ウェブフォームより、「啓発動画の利用許諾の申し出」の旨とご連絡が取れる連絡先・ご担当者さまご芳名を必ずご明記頂きご連絡頂ければ幸いです。（本件のお問合せにつきましても、下記の指定ウェブフォームよりお願い致します。）

※本件で啓発動画の許諾の申し出についての弊社指定ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html(https://www.jmri.co.jp/contact.html)

「すきま時間マイクロラーニング」にて、講演・セミナー・研修等のすきま時間にも、肩の力を抜いて触れて学べる動画を通じて、少しでも公益性の高い学びが多く有意義なひとときをお届けできれば幸いです。

レクフォーマンス・アーティスト 戸村智憲

【講演・セミナーも1つの芸術作品だ！戸村の「レクフォーマンス」について】

講演・研修も含めて出演/講演/研修/経営指導/執筆等は、単なる無機質な解説や棒読み音声ではなく、１つの芸術作品・文芸作品であり、ビジネスや専門分野の知見をもとに、心を動かすアーティストとしての表現のステージと考えております。

「Lecformance」では、楽しさ・奥深さ・軽妙さ・ズバッと斬りこむ力強さ・緩急・躍動・温かさなど、魅力あるステージをお届けできるよう、プレミアムな意味を込めて日々ブラッシュアップして参ります。

◎レクフォーマンスやご提供ラインナップ例： https://www.jmri.co.jp/lecformance.html(https://www.jmri.co.jp/lecformance.html)

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html